Doražte na fotbal a krocana. Krieger dělal oslavu pro vítkovické parťáky

Den díkůvzdání je pro Američany jedním z nejvýraznějších svátků. Drobnou oslavu nemohli vynechat ani zámořští hokejisté z Vítkovic. Peter Krieger pozval, nejenom americké parťáky, k sobě domů. „Díkůvzdání se slaví ve čtvrtek, ale vzhledem k tomu, že je to den před zápasem, tak jsme se dohodli, že to oslavíme už ve středu,“ popisoval pro klubový web Krieger. „Přece jenom, hlavní oslavou je dobrá večeře a i když jsme neměli vůbec v plánu se nějak přejídat a porušovat životosprávu, tak jsme si řekli, že ve středu to bude lepší.“