Americké překvapení. Vítkovice našly v Kriegerovi skvělého elitního centra

Posledním americkým rodákem, který před startem této sezony oblékl dres Vítkovic, byl před osmi lety při svém epizodním angažmá brankář Brandon Maxwell. Totální výjimka. Teď však před novým extraligovým ročníkem přibyly na soupisce Ostravanů americké vlaječky hned tři!

Jedna vyzkoušená kvalita – Peter Mueller. S ním pak dva borci, kteří v Česku předtím nebyli ani jako turisti. Obránce Willie Raskob zatím trefeným jackpotem není, fantasticky však do soutěže vlétnul třetí z party. Peter Krieger patří na prahu sezony mezi největší extraligová překvapení.

V sedmi zápasech dal dva góly, dalších šest připravil. Všechny asistence byly mimochodem primární, žádná v kolonce „druhých“. A obě trefy pak zaznamenal v přesilových hrách.

Sezona Petera Kriegera

Zápasy 7 Body 8 (2+6) Plus/minus 0 Trestné minuty 4 Střely 12 Průměrný čas na ledě 18:55

V soutěži zatím patří mezi nejlépe přihrávající hráče i z pohledu analytických dat. V průměru za šedesát minut svého pobytu na ledě připraví více než třináct střeleckých příležitostí. „Nikdy jsem vyloženě tvůrce hry nebyl. Umím se ale přizpůsobit potřebám spoluhráčům, které mám v lajně. Dělám, co je potřeba,“ říká s úsměvem.

Naráží na to, že sezonu vykopnul po boku elitních střelců Muellera a Robertse Bukartse. Jenže už více než týden Vítkovicím elitní kanonýr chybí. Oficiálně jde o zranění v horní polovině těla, blíže klub záležitost specifikovat odmítá. Návrat? Za dva týdny, v horším případě za měsíc.

„Peter je obrovská součást našeho týmu, jakože vážně obrovská. Je nenahraditelný. Když o takového hráče přijdete, o to víc se musí stmelit zbytek týmu. Zatím to docela jde, nebodovali jsme jen jednou v utkání na Spartě. Našli jsme mezi sebou ale skvělou chemii. V přípravě nám to tolik nešlo, jenže od začátku ligy to šlapalo výborně. Peter si řekl, co potřebuje. Když máte vedle sebe bombarďáky, jako jsou právě on nebo Roberts, prostě děláte to, co je v tu chvíli nejlepší. Chci dělat malé věci, pomáhat týmu. Hrát s nimi je obrovská zábava, ten hokej pak vypadá hrozně jednoduše,“ povídá Krieger.

Ve třech utkáních mu na křídle dělal společnost Polák Krzysztof Macias, v tom posledním Rastislav Dej. „Jako centr musím umět bránit i útočit. Můžu střílet góly, sbírat body. Zároveň i pomáhat v defenzivě. Myslím, že dovedu hrát v různých herních situacích,“ pokračuje.

Nejvíce přihrávek na střely za 60 minuty hry pět na pět

1. Tomáš Hyka Pardubice 16,6 2. Lukáš Nahodil Olomouc 16,2 3. Christophe Lalancette Mountfield HK 15,1 4. Andrej Nestrašil Třinec 14,1 5. Petr Kodýtek Plzeň 13,8 6. Peter Krieger Vítkovice 13,4

Až do 25 let působil Krieger na univerzitní NCAA, kde mimochodem vyhrál dva tituly. Poté udělal krok do Evropy. Ve druhé nejvyšší soutěži ve Švédsku pobyl jen rok a vrátil se za oceán. Sezonu rozpůlil mezi AHL a nižší ECHL. Pak přišel Zvolen. „Měl jsem v Americe několik nabídek, ale chtěl jsem zpátky do Evropy,“ popisuje. Ve Zvolenu byl nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč. Ozvalo se několik českých klubů, vybral si Vítkovice.

„Věděl jsem, že je česká soutěž výrazně lepší než ta slovenská, což se zatím potvrdilo. Hodně lidí mi to říkalo a měli pravdu. Je tu spousta šikovných a rychlých hráčů. Zároveň tady hodně soupeřů hraje organizovaně dozadu, spoléhají na pasti ve středním pásmu. O žádném z odehraných zápasů nemůžu říct, že by byl snadný. Jsem taky nadšený, jak kvalitní tým jsem v Ostravě našel,“ vykládá osmadvacetiletý Krieger.

Zápasy jdou teď v rychlém sledu, Vítkovice odehrály pět v posledních deseti dnech. „Je to náročné. O to více se pak musíte věnovat regeneraci a odpočinku. Není tolik prostoru pro trénování, což nám až tolik nevadí. Každý raději hraje zápasy,“ dodává.

Olomouc - Vítkovice: Střela Lakatoše se příhodně odrazila na Kriegera, 3:4 Video se připravuje ...

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE