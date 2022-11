Flek o útlumu: Rozsypal se nám herní projev. Co říká na střídání brankářů?

Vnímáte, že brněnská hra nyní opět nefunguje, jak by měla?

„Teď není optimální období. Měli jsme vysoké prohry. Nechci to nazývat krizí, nikdo s tím není spokojený. Je to klišé, ale sezona je dlouhá a nám nezbývá než to hodit za hlavu, poučit se z chyb a věřit, že nějaký zápas zlomíme prací a nastartujeme zase vítěznou vlnu.“

Co se dělo v kabině, když to nešlo?

„Byl tam hlavně fén od kapitána a starších hráčů. A od trenérů taky. Nemyslím, že někomu pomůže, když na sebe budeme každý zápas hulákat. Samozřejmě je potřeba si vytknout chyby. Nemůžeme se po takových výsledcích plácat po zádech.“

Když nedáváte góly z přesilovek, nemáte soupeři téměř čím ublížit. Vidíte to stejně?

„Přesilovka je furt naše velká přednost, byť jsme si jí v posledních zápasech nepomohli. To tým samozřejmě trošku srazí dolů. Ale myslím, že máme dost kvalitní mužstvo, abychom se prosadili pět na pět. Proti Mladé Boleslavi jsme měli dost šancí. Chtěli jsme vstoupit do zápasu gólem, což se nám povedlo. Jenže ve druhé třetině jsme chvilkami vypadli z toho, co máme hrát. V hokeji rozhodují maličkosti. V posledním střídání jsme nevyndali puk z pásma a soupeř nás potrestal. Tím se dostal na koně.“

Vy jste členem druhého přesilovkového komanda. Nepřál byste si s kumpány větší prostor?

„Určitě si nemyslím, že bychom měli hrát na úkor první pětky. Jde o to, aby člověk akceptoval svou roli. Když se podíváte na předchozí zápasy, klukům to tam padalo. A nám taky, i když jsme se dostali na led na menší část času. Teď to bohužel nepadá ani jedné lajně. Věřím, že jsme schopní si přesilovkami zase pomáhat.“

Jak na vás působí střídání brankářů během utkání?

„Samozřejmě to vnímáme. Brankáři jsou nedílnou součástí týmu, kluci nás výborně drželi v říjnu a drží nás i teď. V posledních zápasech jsme jim absolutně nepomohli. Nechali jsme je v tom vykoupat, jak se říká. Všechny nás to štve. Potřebujeme mít dobře naladěné gólmany, aby nás podrželi, když se stane nějaká chybička. My jsme je teď v obraně moc nepodrželi a došlo ke střídání. Ale není čas se v tom utápět. Tím neříkám, že to přejdeme jako nic. Musíme to zlomit a zase nastartovat.“

