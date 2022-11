Gól, krev a pokec na trestné. Pán taky někoho rozpáral, křenil se Kousal

Jak chutná vítězství na Kometě?

„Perfektně! Říkali jsme si, že Kometa dvakrát po sobě prohrála a že to proti nám bude chtít určitě zlomit. Jsem hrozně rád, že jsme jim to nedovolili a urvali jsme tu tři body.“

Na začátku jste prožili smolnou chvíli, když obránce Pavel Pýcha udělal v zásadě dobrou věc, vložením hole do přihrávky domácích zpomalil let puku, právě tím však pomohl k prvnímu brněnskému gólu. Tým to nesundalo, zvedli jste hlavu a trpělivě si šli za svým. Ideální cesta?

„Jo, souhlasím. Myslím, že jsme všechny tři třetiny odehráli tak jak jsme chtěli. V každé jsme měli hodně šancí, zdůrazňovali jsme si, že ať se děje, co se děje, musíme makat. Buďme rádi za tři góly, které nám přinesly tři body.“

Jeden jste obstaral vy sám, v čase 39:25 jste překonal Marka Čiliaka švihem pod horní tyčku. Bylo jasné, že tenhle gól může Kometu nalomit…

„Odrazil se ke mně puk, viděl jsem, že u brány stojí hráč s roztaženýma nohama, říkal jsem si, že gólman bude určitě klečet, tak jsem to vystřelil nahoru a hezky to tam proletělo. Pomohlo nám to v tom, že jsme mohli jít do třetí třetiny s vedením.“

V poslední části jste byl zásadní postavou nepříjemných chvil pro váš tým, když jste vysokou holí přivodil krvavý šrám Radkovi Kučeříkovi, byť nechtěně. Brno získalo v 51. minutě čtyřminutovou přesilovku, věřil jste, že sudí vás při sledování videa omilostní?

„Seknutí jsem si byl vědom, ale měl jsem za to, že by mohlo platit nové pravidlo, kdy seknutí protihráče při hraní puku není faul. Bohužel to rozhodčí vyloučili. Ale kluci to suprově odbránili a já jim sem za to vděčný.“

Trpěl jste hodně na trestné?

„Ani ne. Přišel tam za mnou pán, tak jsem si s ním popovídal. Docela mě uklidnil. Kometa naštěstí neměla moc gólovek, tak jsem ani netrnul.“ (usmívá se)

Co jste rozebírali? S pánem.

„Prvně jsme řešili ten faul a pak jsme si normálně povídali. Pán vykládal, že byl teď hrát na amatérské lize a taky vysokou holí někoho rozpáral.“ (směje se)

Bylo na Kometě znát, že ji to nelepí?

„Neřekl bych. V jejich týmu je plno hráčů, kteří s těmito situacemi mají mnoho zkušeností, už v ní párkrát byli. Až jim to tam začne trochu víc padat, budou zase dobří.“

S Boleslaví jste nedávno procházeli slabším obdobím, strašně jste se nadřeli na góly. Je už ta deka sundaná?

„Nevím, jestli je to úplně pryč, někdo asi ještě pod dekou trochu je. Ale je dobré, že už aspoň bodujeme a já věřím, že se budeme postupně zvedat.“

Jak vůbec boleslavská kabina vstřebávala nedávný náhlý odchod sportovního ředitele Vrbaty a manažera Nedorosta?

„Já osobně nebyl u toho, když to přišli do kabiny říct. Z pohledu hráče si myslím, že větším zásahem pro tým je změna trenéra, tohle je trochu něco jiného. Faktem je, že oba odvedli suprovou práci. Můžou chybět, ale já věřím, že na ně Švícko (Martin Ševc) naváže a bude to fungovat stejně dobře.“

