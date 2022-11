Zámorský neslezl z ledu: Dlouho bojuju s nálepkou, že hraju jen dopředu

Když jste se podívali na led, byl tam. Za chvíli zase. Odehraný čas Petra Zámorského v zápase s Hradcem se zastavil na hodnotě 32:59. Plzeňský bek chodil do všech situací, ostatně tak to má celou sezonu. Jeho dělovka se tentokrát do akce moc nedostala, spíš bránil. Přesněji řečeno hodně bránil. „Když musíte ty rychlé kluky honit, není to nic jednoduchého,“ pousmál se. Užíval si výhru 4:1, byť jeho tým byl pod velkým tlakem.

Nohy vás do autobusu po téhle porci v klidu donesou?

„Kolik jsem toho odehrál?“

Nakonec 32 minut a 59 sekund.

„Slušný, no těžký zápas to byl. Hradec nám puk moc nepůjčil, víceméně jsme pořád bránili. Bylo hodně náročné s nimi hrát, je to jeden z nejrychlejších týmů extralize. Když tam musíte kluky honit, není to nic jednoduchého. Ale máme tři body, což je hlavní.“

Nedal se ale scénář, že se budete hodně bránit a vyhrajete, když vydržíte?

„Věděli jsme, že Hradec bude v laufu, když porazil Färjästad v Lize mistrů. Říkali jsme si, že to těžký zápas bude a je vlastně jedno, jak tři body urvete.“

Jen jsme trochu utekli od vašeho rozpoložení po téhle velké šichtě. Jste fyzicky hodně vymačkaný?

„A víte, že do docela dobrý? Už jsem si nějak na větší porci minut zvykl, snažím se hodně připravovat v posilovně, mám tenhle zápřah i radši. Hlavně nemám rád pauzy, když se dlouho nehraje, pak je těžké tempo zase chytit. Jsem opravdu šťastný, že hraju tolik. Pracuju každý den na ledě i mimo, abych si minuty zasloužil a trenérům jsem vděčný, že mi věří.“

Sice jste byli v Hradci hodně pod tlakem, ale taky z týmu bylo cítit, jak hodně drží spolu, jeden hrabe za druhého. Takhle se má Plzeň prezentovat?

„Rozhodně, tohle by měla být od nás automatika každý zápas. Máme v týmu hodně mladých kluků a bez podobných věcí nemáme šanci vůbec urvat body, tím spíš proti týmu, jakým je Hradec. Mělo by to tak být od první minuty do poslední.“

Právě mělo. Proč někdy přijde daleko vlažnější mód?

„Těžké. Snažím se hrabat každý zápas, ale někdy je to prostě horší.“

Na poslední Budějovice jste si vybudovali už sedmibodový náskok. Už je to relativně příjemný polštář?

„Kdepak, ani náhodou. Už jsme taky měli vlnu, kdy jsme se hrabali nahoru, ale pak nám nevyšly tři zápasy a zase jsme spadli dolů. Vždycky slyšíte, jak je sezona hrozně vyrovnaná, ale teď opravdu je. Tabulku třeba vůbec neřeším, cíleně se na ni nedívám. Pro nás se totiž nemění. Přijde špíl, my ho potřebujeme odjezdit od první minuty a pak se uvidí, jak všechno dopadne.“

Plzeň si vás pořídila jako oporu do defenzivy. Jaký vlastně máte sám pocit z toho, co jí dáváte?

„Hodnotit sám sebe je vždycky obtížný. (usmívá se) Doufám, že tam většinou jsem aspoň trochu platný. Snažím se pracovat na maximum, někdy to jde hůř, někdy lépe. Ale snad týmu mám co dát.“

Vzpomínám si na předsezonní rozhovory, kde jste mluvil o tom, že ve Švédsku vás běžně dávali na oslabení. V Plzni se v tom pokračuje. Vnímáte, že se hokejově pořád vyvíjíte?

„Mně byla daná nálepka, že můžu hrát jenom dopředu. Vzniklo to asi, když jsem byl mladý a jezdil na nároďák. Tam jsem oslabení nehrál, přešlo to pak i do některých klubů. Ale tohle není něco, co bych si přál, chci hrát dopředu i dozadu. Dlouho jsem s tím bojoval, že jsem jen hráč, co hraje jen dopředu a nebyl jsem za to zrovna rád.“

Stačí dokázat, že je to jinak, ne?

„A právě proto jsem taky rád, že v Plzni zase oslabení hraju. Baví mě to, snažím se hru číst.“

