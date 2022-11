Buchtele sroloval soka na střídačku, pak ho docvaknul: Kluky to bavilo!

Muž přes palubu! Zřídka vídaný moment se udál v pátečním utkání v O2 areně. V souboji před domácí střídačkou Sparty se do souboje dostali Jan Buchtele a bek Liberce Uvis Janis Balinskis. Ten po hitu skončil na lavici mezi sparťany, přes mantinel letěl hlavou napřed. „Stát se to mě určitě by se mi nespalo nejlíp,“ směje se Buchtele. Sparta utkání zvládla, vyhrála 3:1.

Do konce třetí třetiny zbývalo rovných dvanáct minut. Stav byl 2:1. Když v tom tisíce domácích fanoušků vybuchlo potřetí. Nešlo ale o gól. Nadšeně a pobaveně slavili jiný skalp. Jan Buchtele poslal potupně přes mantinel na střídačku rudých lotyšského beka Bílých Tygrů Uvise Janise Balinskise. Zabalil ho do dárkového balíčku a poslal spěšné rekomando přes kopec.

Po utkání se momentem sparťan náramně bavil. „Potěšilo mě to hodně! Je to výjimečná věc, nestává se to každý zápas. Můžu si v kariéře konečně odškrtnout i tuhle kolonku. Ještě nikdy se mi to nepovedlo, na stará kolena jsem si to odbyl. I pro diváky je to super, zvláštní moment,“ culil se Buchtele.

Balinskis zůstal po hitu viset na hrazení. Hlavou napřed trčel na lavici domácích, nohy měl v luftu. Když to Buchtele zmerčil, rukou soupeře šťouchnul, aby na střídačce mezi soupeři skončil celý. Bek to neuvisel. „Když jsem viděl, že je nalomenej, tak jsem ho tam ještě docvaknul,“ přiznal.

Nevítaného hosta sparťané přivítali smíchem. Nůši posměchu Balinskisovi rovnou na cestu zpátky na led zabalil řehtající se Adam Polášek. „Kluky to pobavilo. Určitě se k tomu ještě v dalších dnech vrátíme. Doufám, že z toho doma najdu nějaké záběry a ještě se tím pokochám i já,“ rozesmál se Buchtele.

Teď útočník doufá, že za incident nebude muset přispět do týmové kasy. „Zatím po mně nikdo nic nechtěl. Doufám, že ani nebude. Spíše bych měl za to dostat z kasy něco já!“

Jak takovou věc bere druhá strana? Je pro hráče ostuda skončit na střídačce rivala? „To se běžte zeptat toho Liberečáka. Mně se to ještě nikdy nestalo. Jako velkého silového hráče by mě to ale popravdě určitě trápilo. Nespalo by se mi pak nejlíp,“ přidal dobře naladěný Buchtele. Podle oficiálních údajů váží power forvard 95 kilogramů, Lotyš má o rovných deset míň.

Sparta poprvé od konce září zvládla vykutat ze dvou po sobě jdoucích zápasů šest bodů. V neděli ji doma čeká Kladno. „Hraje poslední dobou se všemi vyrovnané zápasy. Poslední utkání jasně vyhrálo. Bude to hodně těžké, nedostaneme od nich nic zadarmo. Těžký soupeř. Musíme se ale soustředit na sebe. Jsme v situaci, v jaké jsme. Musíme se z toho vyhrabat,“ doplnil.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE