Bombardér Mueller je zpět, hattrick byl blízko: Na kluky jsem byl pyšný!

„Dát dva góly je skvělý pocit, ale hlavní je, že máme další tři body,“ pochvaloval si Mueller. „Výborný zápas, před skvělými fanoušky si vítězství hodně ceníme. Nebylo to jednoduché, ale měli jsme silný finiš.“

Americký kanonýr, nejvýraznější letní posila Vítkovic, vypadl kvůli zdraví ze sestavy už dvakrát. Na přelomu září a října vynechal šest zápasů, druhá pauza byla ještě delší. Ztratil osm zápasů a mimo hru byl měsíc. Trápil ho pochroumaný kotník, celkem stihnul v novém angažná jen 8 utkání (5+6).

„Bylo těžké se na zápasy jen dívat, ale byl jsem na kluky extrémně pyšný, jak to zvládali a jak hráli,“ ocenil své parťáky. „Vedli si opravdu skvěle. Já se je snažil alespoň podpořit, pomoct nějakou radou, probrat určité situace. Chyběl jsem dlouho, ale byla výzva se vrátit.“

Do hry po dlouhé pauze naskočil Peter Mueller v pátek. Do stejného útoku, v jakém sezonu rozjížděl – v centru má Petera Kriegera, na křídle Robertse Bukartse. Znovu ho byl plný led, ale zejména v přesilovkách bylo znát, že souhra zatím vázne.

Proti Karlovým Varům už nebyl herní výpadek znát. V 15. minutě suverénně proměnil Raskobovu nabídku z úhlu a ve 49. minutě si připsal vítězný gól v přesilovce. Dalekonosnou ránu švihem schoval za clonící beky a zaparkovaného Marka Kaluse na brankovišti.

„Jsou u něj vidět vyšší kvality,“ krčil rameny karlovarský obránce Michal Plutnar. „Právě takoví hráči rozhodují zápasy v rozdílových situacích. Peter má neskutečnou střelu, dvakrát se mu to otevřelo a dvakrát dal gól. My na to potřebujeme pět šest šancí. U takových hráčů je prostě zkušenost znát.“

K hattricku neměl Mueller daleko, ve 36. minutě trefil ranou z první z úhlu tyčku. Sám si pochvaluje, že se po dlouhé pauze herně zvedá. „Dobrý, ale potřebuju víc zápasů, abych se cítil ještě lépe. Věřím, že se to bude časem ještě zlepšovat. V tréninku už to šlo, ale zápasová rychlost mi chyběla.“

Ocenil týmové nasazení. Karlovy Vary hrály dobře, měly skvělý pohyb, rychle otáčely hru, dvakrát vedly. „Museli jsme se zlepšovat, přidat na agresivitě i odpovědnosti. Ale zvládli jsme i jiné náročné zápasy, ceníme si toho,“ dodal Mueller.