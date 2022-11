Lašák srovnává velké týmy: V Liberci jsme hráli za poloviční platy Pardubic

Pod Ještědem nikdy nezapomenou na excelentní a historický ročník 2015/16. Báječnému týmu kouče Filipa Pešána to ladilo senzačně na ledě i v kabině. Bílí Tygři tenkrát zválcovali platné rekordy, v základní části sebrali náramných 118 bodů, tolik nikdo z porce 52 kol nezvládl předtím ani potom. Ale co současné Pardubice? Čerstvý vlastník 13 extraligových výher v řadě rozjel sezonu na 122 bodů. Vydrží do konce? „Doufám, že ne!“ směje se Ján Lašák.