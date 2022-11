Ze zámoří zpět do Plzně? Útočník se v Chicagu neprosadil, dostal výpověď

Jakub Pour by se mohl vrátit do Plzně • Pavel Mazáč/sport

Útočník Jakub Pour by se mohl vrátit do Plzně. Rodák z Rokycan podepsal loni v červnu dvouletou nováčkovskou smlouvu s Chicago Blackhawks. Klub si ho vyhlédl jako nedraftovaného hráče, do týmu NHL se však neprosadil. Minulý ročník strávil ve farmářském celku Rockwell IceHogs v AHL, pro aktuální sezonu se pro něj našlo místo pouze v ECHL. Nastupoval za tým Indy Fuel, v 15 zápasech si připsal pouze 5 bodů (2+3), což bylo zklamání.

Do Chicaga přitom odcházel v naději, že se zapojí do restartu Blackhawks, kteří přišli o několik klíčových hráčů a začali s přestavbou mužstva. Pour patřil k hráčům, které do klubu za tímto účelem nově přivedli. Svoji první zámořskou misi však nedotáhne.

Podle potvrzených informací klubového webu Chicago dalo 23letému hráči v pondělí nepodmíněnou výpověď a ukončilo s ním smlouvu. Rozvázání kontraktu po vzájemné dohodě představuje pro obě strany nejlepší řešení. Znamená totiž, že Pourovi se otevřela cesta zpět do Evropy a zároveň organizaci Blackhawks uvolnila místo pro jinou dohodu.

Pour by od zámořského klubu podle zámořských médií pravděpodobně nedostal po sezoně kvalifikační nabídku. Takto získal statut neomezeného volného hráče a má možnost hledat si jinou práci o několik měsíců dřív. Očekává se, že první možností, kam by se mohl vrátit, je Plzeň, což údajně sám taky připustil. Západočeský klub podle informací Sportu zájem má, ale nemusí být sám. Pour je zatím v zámoří, ale s klubem se už měl spojit a jednání by se mohla dotáhnout.

Před odchodem do zámoří sehrál Pour v extralize za Plzeň během čtyř sezon 144 zápasů v základní části, připsal si 42 bodů (27+15), v play off nastoupil do 18 utkání s bilancí 5+0. Před svým odchodem dosáhl v sezoně 2020/21 svého maxima 12 góly a 16 body ve 48 zápasech. Třikrát nastoupil za českou reprezentaci, už v roce 2019 startoval rovněž na mistrovství světa do 20 let.