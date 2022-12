SESTŘIH: Boleslav - Plzeň 0:1. Budík trefil čtvrtou výhru v řadě

Oba týmy šly do utkání v dobré herní pohodě, první třetina ale nabídla dietní hokej. O první vzruch se postaral v 9. minutě hostující Bitten, jenž chtěl v bitce vyzvat Jánošíka, což se mu ale nepovedlo a Plzeň musela do oslabení.

Středočeši první přesilovou hru nevyužili a ve 12. minutě se po rychlém protiútoku neprosadil ani Kotala. Brankář Svoboda si s jeho zakončením poradil.

Plzeňští jsou aktuálně nejhorším extraligovým mužstvem ve hře v oslabení, v Mladé Boleslavi ale přestáli i druhou přesilovku domácích. Hlavně proto, že Kousal netrefil odkrytou branku.

Hned na začátku druhé části dostal čtyřminutový trest Baránek, Bruslaři ale ani tentokrát v přesilovce gól nedali. Naopak sami inkasovali. Po přečíslení dva na jednoho oslavil gólem návrat do sestavy Plzně po šesti týdnech obránce Budík.

V polovině utkání již došlo na bitku mezi Jánošíkem a Bittenem, obraz hry se ale následně nezměnil. Ve 34. minutě mohl zvýšit Holešinský, Novotný byl však připraven.

Domácí se pokusili změnit dění na ledě zvýšením důrazu, vyrovnat se jim ale nepodařilo ani v další přesilové hře na přelomu druhé a třetí třetiny. Středočeši byli střelecky aktivnější, Svoboda ale chytal spolehlivě a držel hostům těsný náskok.

Západočeši hrozili z rychlých protiútoků a po jednom z nich mohli přidat druhý gól Malát nebo Budík, Novotného ale nepřekonali. Vyrovnat se Mladé Boleslavi nepovedlo ani v závěrečné power play, v domácím prostředí prohrála pátý z posledních šesti zápasů.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): „Utkání jsme nezvládli z jednoho prostého důvodu, nepomohli jsme si přesilovkami a naopak jsme si tím utkání trošku zkomplikovali. Po zápase můžeme říct, že jsme si ho tím zabili. Celkově nám dnes chyběla šťáva, neměli jsme dobrý pohyb. Chybělo mi dohrávání (soubojů). Nebylo to v našem podání dobré utkání. Pár pasáží jsme měli dobrých, ale soupeř vše odbránil, odházel puky do středního pásma. Bohužel ve třetí třetině jsme neměli sílu do tlaku, abychom se zápasem něco udělali.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Jsme strašně rádi, že jsme zápas zvládli a natáhli sérii (výher). Myslím si, že jsme podali velmi dobrý výkon. Jak dopředu, tak dozadu. Ubránili jsme spoustu oslabení, za což musíme kluky pochválit. Dobrý výkon.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Jánošík s Bittenem shodili rukavice a pustili se do bitky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 21:37. Budík Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Lantoši, O. Najman (A), Åberg – Kantner, Závora, P. Kousal – M. Beránek, Fořt, J. Stránský (C) – Kotala, Bičevskis, Šťastný. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Kaňák, Budík, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Suchý, Malát, Holešinský – Lang, Mertl (A), Rekonen – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Rozhodčí Horák, Kika – Zíka, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

