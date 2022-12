Hrabík je plzeňský totem. Umí dát gól z pětníku, zvládá i černou práci

Jednou připomíná indiánský totem, jindy beranidlo. Podle toho, jestli Kryštof Hrabík zrovna stojí zapíchnutý před soupeřovou brankou, nebo dobývá opevnění. „Jsme rádi, že jsme ho přivedli. Mladý kluk, vysoký, má výborné parametry. Zastane černou práci, pomáhá svým pohybem a rozsahem. To je strašně důležité. V útoku vždycky potřebujete hráče, který tuhle roli zastane,“ připomněl plzeňský trenér Petr Kořínek.

Extraligu zkusil Hrabík poprvé už před šesti lety v Liberci a později se tam ještě vracel. Ale předchozí čtyři sezony působil hlavně v zámoří, nejprve v juniorce, pak na farmách San Jose Sharks. Jenže po trestu, který mu dali v AHL za údajně rasistické gesto, ho nemilosrdně odstřihli. Zamířil zpátky do Česka a podepsal v Plzni.

Přinesl zase něco jiného. Hrabík je silový útočník v kanadském střihu, přitom žádné zdivočelé zvíře. Tvrdý, důrazný, zároveň šikovný a pohyblivý. Plzni se tenhle tah povedl náramně. S 19 body (6+13) byl třetí v produktivitě mužstva.

Na své parketě před bránou schytá hodně ran, k tomu sám rozdává hity a soupeře přibité k mantinelu obírá o puky. V blokování střel ho z útočníků v celé extralize předčí jen odskočený Jiří Černoch z Karlových Varů. „Jsme nadmíru spokojení. Plní přesně to, co od něj očekáváme,“ chválil kouč Kořínek.

Zprava Kryštof Hrabík z Plzně, který střílí gól, brankář Litvínova Denis Godla, Kristpas Zile z Litvínova, Matúš Sukeľ z Litvínova, Filip Suchý z Plzně a Jindřich Abdul z Litvínova







10 zobrazit galerii

Když před rokem do Plzně přišel Ludwig Blomstrand, říkalo se, že Škodováci získali hráče do skrumáží v těsném prostoru před brankou. Koluje vtípek, že mu to jen asi nikdo nestihl sdělit. Každopádně, ze statného Švéda se vyklubal trochu jiný typ. Nejvíc gólů sypal ze střední vzdálenosti, dokud se nezranil. Až v Hrabíkovi našli toho pravého. Střídal útoky, naposledy se uhnízdil v první lajně vedle bojovníka Schleisse a tvořivého Petra Kodýtka. Vzdáleně připomíná podobně vytáhlého Matyáše Kantnera, dlouholetého Kodýtkova parťáka, který však už působí v Mladé Boleslavi.

V první trojce Hrabík nastoupil zatím do tří utkání. Posbíral v nich čtyři body (1+3). Naposledy v Litvínově měl velký podíl na vítězství 4:2. Napřed mu Filip Suchý při napadání za brankou přišťouchl puk k brankovišti, Hrabík si ho obratně přehodil do bekhendu a poslal do prázdné branky. Druhému gólu předcházel účinný forčekink po nahození kotouče do útočného pásma. „Vybojoval puk a nahrál Kodymu, který to nádherně přečetl. Poslal Godlu (brankář Litvínova) pryč, já tam stál sám a jen jsem se bál gólmanovy hokejky, abych ji netrefil. Kluci mě krásně našli,“ lebedil si plzeňský kapitán Schleiss.

Před Hrabíkem se na pravém křídle elitní formace prostřídali Aleksi Rekonen a pak Adrián Holešinský. Tedy spíš střelci a techničtí hráči. Nyní chodí Hrabík i první přesilovku. „Je to chemie, jak lajny vyladit, aby k sobě ti kluci sedli. Stále hledáme, teď jsme to postavili takhle. Doufejme, že to bude fungovat,“ uvedl trenér Kořínek.

Hrabík o svém povýšení a fungování prvního útoku mluvil s pokorou. „Snažíme se hlavně co nejvíc komunikovat, bavit se, jak bychom chtěli hrát. Zápasů spolu jsme moc neměli, ale zatím to vypadá docela slušně. Snad se budeme jen zlepšovat. Rozumíme si i mimo led, ale mně je v uvozovkách jedno, s kým hraju. Hlavně, když celý tým šlape. Snažím se jen soustředit na to, abych spoluhráčům pomohl, a když to vyjde, jsem rád,“ líčil.

Plzeň poslední tři partie v Hradci Králové, doma s Třincem a v Litvínově vyhrála, navíc inkasovala jen čtyři branky. „Máme dva výborné gólmany, je to hlavně jejich zásluha, ale snažíme se bránit co nejjednodušeji. Taky chceme být aktivní, chodit rychle po soupeři. Každá výhra tým posune, když porazíte mužstvo z popředí tabulky, stoupne sebevědomí, nakopne vás to,“ pokračoval.

Úspěšná minisérie zároveň znamená, že by Hrabík v elitním trojspřeží mohl zůstat. „To už záleží na trenérech, koho tam dají. Zatím to šlapalo a vítězná sestava se nemění. Určitě si rozebereme přesilovky, speciální týmy musíme zlepšit. Ale snad to vydrží,“ přál si.

Nejproduktivnější hráči Plzně

Petr Kodýtek: 24 zápasu, 22 bodů (8+14)

Aleksi Rekonen: 24 zápasů, 20 bodů (9+11)

Kryštof Hrabík: 24 zápasů, 19 bodů (6+13)

Radegast Index hráčů Plzně

Kryštof Hrabík, útočník, 24 zápasů, index 47

Michal Houdek, obránce, 22 zápasů, index 45

Marek Baránek, obránce, 21 zápasů, index 44

Nejvíc bloků útočníků extraligy

Jiří Černoch (Karlovy Vary), 22 zápasů, 42 bloků

Kryštof Hrabík (Plzeň), 24 zápasů, 32 bloků

Patrik Poulíček (Pardubice). 23 zápasů, 30 bloků

