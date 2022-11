Sparta bez Simona udolala Třinec. Růžičku naštvali rozhodčí: Alibismus!

Celkem 256 zápasů v nejlepší lize světa. Zahrál si za Anaheim, v Pittsburghu naskakoval třeba vedle Sidneyho Crosbyho. „Přichází nesmírně kvalitní hráč, který strávil poslední sezony v NHL,“ oznamoval radostně příchod Dominika Simona na začátku září sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Jistě počítal s tím, že po několika týdnech útočník zapadne do některé z elitních formací. Místo toho teď však ze sestavy úplně vypadl.

Flek mu v duelu s Oceláři sebral uzdravený David Dvořáček. Ve dvaceti utkáních bral Simon jen tři body za dvě branky a jednu asistenci. Při rovnovážném počtu hráčů na ledě odehrál v součtu přes 247 minut. Byl pouze u třech vstřelených gólů, naopak byl u šesti inkasovaných. Rozdílem minus tři je na tom nejhůře ze všech útočníků Sparty.

Výkonnostní důvody? „Ne ne, prostě jsme potřebovali dát do hry Dvořáčka, tak jsme se domluvili, že to takhle vyměníme. Není vyloučeno, že příští zápas hrát Dominik Simon bude,“ odmítl po utkání kritizovat vlastního hráče trenér Miloslav Hořava.

Dlouho bezbrankový zápas jeho tým zvládl. Do třetí sirény zbývala minuta a 32 sekund, když skóre zápasu otevřel a zároveň i zamknul Roman Horák. „Hrozně těžký zápas. Víme, že Třinec má skvělé mužstvo. Nechci říct, že jsme byli horší, to vůbec ne. Mám ale pocit, že soupeř byl líp organizovaný, lepší na puku. My jsme to trochu nahradili bojovností. V závěru se k nám přiklonilo štěstí. Byl to ale skvělý zápas, opravdu jako v play off,“ hodnotil Hořava.

Sparta pod ním zůstává stoprocentní. Vyhrála i čtvrtý duel, navíc v součtu v kvartetu duelů inkasovala jen tři góly! „Výsledky jsou lepší, než je předvedená hra. S nimi jsme samozřejmě spokojení, to nebudeme říkat, že ne. Na brankářském postu máme dva vyrovnané gólmany, to dělá hodně,“ přidal kouč.

Hořavovo kouzlo? „Má u hráčů obrovský respekt. Všichni šlapou, jak on řekne. Výměna trenéra je vždycky vztyčený prst, něco se musí dít. Nakoplo nás to. Pan Hořava je výborný trenér, najednou to vypadá, že se to začíná obracet. Čtvrtá výhra, hlavy jsou čistší, začínáme si věřit. Musíme v tom pokračovat dál,“ cenil si výhry střelec Horák.

Na straně Třince byla cítit pachuť. „Mrzí to, to je jasné. Chtěli jsme vyhrát, odvézt body. Nepodařilo se to. Vře to v nás. Udělali jsme minutu a půl před koncem chybu a prohráli,“ procedil mezi zuby Martin Růžička. Důvod vnitřní vřavy a zrychleného tepu? Situace bezprostředně před trefou Pražanů, kdy se právě Růžička řítil sám na brankáře Jakuba Kováře. Vracející se obránce Jakub Krejčík mu znemožnil zakončit. Marně se kapitán Ocelářů vztekal a mlátil hokejkou o mantinel.

Sparta - Třinec: Růžička se řítil na gólmana, Krejčík mu znemožnil zakončit Video se připravuje ...

„Mohlo to ovlivnit zápas. Fanoušci, kluci v kabině, všichni v tom mají hodně. Bohužel. Neříkám, že by to dopadlo jinak, ale mohlo.“ A pak pokračoval. Dobře věděl, že se zřejmě pokutě nevyhne. Počítal s ní. „Byl to jasnej šroubovák. Za stejnou věc jsem byl ve druhé třetině vyloučený já. V šatně jsem se na to hned po zápase znovu díval. Bohužel. Alibismus,“ dodal směrem k rozhodčím, jejich píšťalka zůstala v klidu.

