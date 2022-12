Konec v zámoří, teď Plzeň. Posila Pour: Pan Straka volal už na začátku sezony

V červnu 2021 podepsal jako nedraftovaný nováčkovskou smlouvu s Chicagem, ale do prvního týmu se neprosadil. Nejprve byl na farmě v AHL, tuto sezonu ho poslali dokonce do ECHL. S Plzní byl v kontaktu od začátku ročníku. „Po dvou měsících jsme se rozhodli, že nejlepší cesta bude návrat,“ přiznal 23letý útočník. V klubu před odchodem sehrál v extralize 162 utkání.

Jaké to je být zase zpátky?

„Přiletěl jsem v sobotu a trošku se vzpamatovávám z cesty a časového posunu. Všechno je čerstvé, ale už se těším, až vyjedu s klukama na led a nastoupím do prvního zápasu. Jsem plný očekávání.“

Zrála domluva déle, nebo až poslední týden, poté, co jste rozvázal smlouvu v Chicagu?

„To je spíš otázka na agenta. Ale mně osobně pan Straka (generální manažer) zavolal už začátkem sezony, kdy mě poslali do ECHL. Tehdy jsem říkal, že bych tam chtěl ještě chvilku vydržet a podle vývoje se můžeme dohodnout. Po dvou měsících jsme se rozhodli, že nejlepší cesta bude návrat do Plzně. Z obou stran byl zájem a domluvili jsme se během jednoho dne.“

Chtěl jste v zámoří ještě zůstat ve víře, že to třeba zlomíte?

„Ano. Nechtěl jsem se zachovat tak, že mě pošlou dolů a já se na to hned vykašlu. Chtěl jsem tomu ještě něco dát. Ale už jsem se hodně trápil. Usoudil jsem, že nejlepší bude změnit angažmá.“

Proč to nevyšlo? Bylo to velké zklamání?

„Chicago už nemělo takový zájem, abych se posunul do AHL nebo do NHL. Souviselo to s minulou sezonou, kdy se mi nedařilo úplně jako bych očekával. Neměl jsem takovou výkonnost, abych tam dostal šanci jít nahoru.“

Mezitím se v Blackhawks vyměnilo vedení. Mohlo to souviset i s tím?

„Těžko říct, to už je spíš otázka na ně. Bohužel, už když jsem přiletěl, v kempu jsem cítil, že zájem není, jen mi to ještě nikdo neřekl. Potom jsem dostal informaci, že bych měl hrát v ECHL snad celou sezonu. To bylo klíčové po těch dvou měsících, co jsem tam ještě zůstal.“

Byla Plzeň vaše jediná a první volba?

„Od agenta jsem měl zprávy, že se zajímaly i jiné kluby. Ale jsem rád, že to dopadlo takhle a můžu jít zpátky. Vše šlo, jak mělo. Jsem rád, že v Plzni projevili zájem, sám jsem se chtěl taky vrátit.“

Trenér Petr Kořínek prozradil, že jste spolu už mluvili. Nastínil kam s vámi počítá?

„Šlo jen o rychlé přivítání. Nic kolem mé pozice jsme nestihli probrat. Jen jsem jim popřál, aby vyhráli, což se povedlo. Všechno ostatní se bude řešit během týdne.“

Jakou jste si ze zámoří přinesl zkušenost?

„Neskutečně mi to pomohlo. Změnil jsem se lidsky, naučil se jazyk, dokázal se osamostatnit, i hokejově jsem změnil trošku styl. Víc dokážu využívat svoje fyzické parametry. Snad mi to do budoucna pomůže.“

Co se v ECHL hrálo za hokej?

„AHL je kvalitnější než ECHL, ale ani ta není nějaký prales. Má úroveň, hraje se podobným stylem, jen v AHL jsou hráči draftovaní na předních pozicích, je tam ještě víc šikovnosti. Ale je to hlavně o rychlosti, práci. Vybojovat puk, jít do branky.“

Změnila se Plzeň hodně během doby, co jste tu nebyl?

„Jsou tu jiní trenéři, ale se spoustou hráčů jsem hrál nebo i vyrůstal. A s týmem jsem přes léto trénoval. Vracím se do prostředí, které znám a v němž se cítím komfortně.“

První zápas vás může čekat v pátek s Olomoucí. Co bude převládat?

„Určitě natěšení. Bude i lehčí nervozita. Je to po víc než roce, co nastoupím v Plzni před domácím publikem. Většinou bývám před zápasem lehce nervózní, ale spadne to po prvním střídání. Nebude to nic hrozného, těším se extrémně a věřím, že Plzni pomůžu k dalším výhrám.“

