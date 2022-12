Mladíci, dívejte se a učte se! Tři veteráni (115 let) skolili mistra z Třince

Dohromady mají 115 let. Milan Gulaš (36), Lukáš Pech (39) a Tomáš Čachotský (40). Právě tahle extrémně zkušená formace, kterou dali budějovičtí trenéři dohromady po hrubě nevydařené první třetině 27. kola Tipsport extraligy v Třinci, otočila proti úřadujícím šampionům zápas.

Nejdřív se trefil Milan Gulaš, potom Tomáš Čachotský. Oba pak byli úspěšní i v nájezdech. A Lukáš Pech si připsal dvě asistence. Hlavně díky nim, a skvělému brankáři Dominikovi Hrachovinovi, dokázal Motor i potřetí v sezoně Oceláře porazit (2:0, 3:2 sn, 3:2 sn).

„Tři veteráni,“ usmíval se trenér Jaroslav Modrý, který speciálně vyzdvihnul přínos Čachotského z prvoligové Jihlavy. „Má hrdost! Je to kluk, co hraje už léta, má nějakou výkonnost a přináší, co nám chybí v sestavě. Nasazení, lásku ke sportu, chuť dělat malé věci, které potřebuješ dělat, aby měl tým úspěch. Snažíme se to mladé kluky učit, teď ho mají na očích, tak se doufám dívají a učí se, aby se posunovali oni, i náš klub. Tomáš tu nebude hrát věčně, klobouk dolů před ním.“

Třinec - České Budějovice: V samostatných nájezdech rozhodl o výhře Motoru Čachotský, 2:3 Video se připravuje ...

Čachotský je v Českých Budějovicích podobně jako obránce Daniel Gazda ze Zlína na časově limitované výpomoci. Klub by chtěl pochopitelně oba hráče udržet i dál. Jsou hodně znát, oba si drží vysoký standard, kvalitu. Sami by chtěli mezi elitou zůstat.

„Extraliga je extraliga, chtěl bych tu zůstat, ale nemám to úplně ve své moci, že jo,“ pokrčil rameny Čachotský. „Záleží na jednání mezi kluby, tak uvidíme, jak to dopadne.“ Za Budějovice zatím odehrál 15 zápasů, nasbíral 6 bodů (4+2). K tomu ve středu pomáhal Jihlavě ve Frýdku-Místku, i tam dával vítězný gól. Spolupráci s Gulašem a Pechem si nemůže vynachválit.

„Hrát s takovýma klukama, to je pro mě úplně svátek,“ usmíval se. „Oba jsou silní na puku, hrají parádní hokej. Umí si vyhovět nahrávkou, snažím se co nejvíc pomáhat, vybojovat nějaký puk. Prostě je podpořit, aby to měli jednodušší.“

Zkušenosti a šikovné ruce ukázal i v nájezdech. Zdánlivě lehce přehodil puk přes lapačku Marka Mazance. „Minule jsme taky měli nájezdy a to si mě úplně přečetl, zkoušel jsem kličku do bekhendu,“ připomněl Čachotský. „Tak jsem chtěl zkusit něco jiného. Tohle zakončení moc nedělám, ale řekl jsem si, že teď to vyzkouším. A jsem rád, že to tam padlo.“

Oceláři byli zklamaní. Byli lepší, šancí měli víc, ale nevyužili je. „Nepříjemná porážka, protože jsme byli celý zápas lepší,“ věděl útočník Daniel Voženílek.

Kvalitu veteránské formace nicméně také ocenil. „Všichni tři jsou skvělí hokejisti, ale měli jsme je ubránit. Jakmile jim dáme trochu prostoru, hned ukážou, jak klíčoví hráči jsou.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:55. Marcinko, 31:54. Daňo Hosté: 25:49. Gulaš, 51:55. Čachotský, . Čachotský Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera (A), Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Buček, Voženílek, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Svačina, Hrňa, Lyszczarczyk. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Hovorka, Plášil, Gazda – Strnad, Hanzl, Gulaš (C) – Dzierkals, Pech (A), Valský – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Tomeček, Vopelka, Karabáček. Rozhodčí Mrkva, Kika – Axman, Lederer. Stadion WERK Arena, Třinec Návštěva 3273 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE