Jágr nechtěl kontumaci, tak šel hrát: Body? Neblbněte. Nevím, jak dál...

Kdyby v Kladně neřádila viróza, jeho místo by bylo klasicky v civilu na střídačce. Takhle cítil, že musí do akce. Ve čtvrtek Pardubice svolily s odložením předehrávky kvůli nemoci půlky týmu Rytířů, v neděli už kladenští hokejisté museli do šichty.

„Můj start absolutně nebyl v plánu. V pátek nás bylo na tréninku deset, v sobotu dvanáct, hrozilo to kontumací, protože Liberec nám nechtěl odložit zápas. Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo, tak jsem do toho šel. Těžko by nám někdo půjčil hráče, aby nám doplnil sestavu,“ popsal Jágr důvody comebacku.

Návrat Kladna domů bolel, hosté si vezli s sebou jistotu přikování k poslední příčce. Jaromír Jágr se neměl zač stydět, po ukrutně dlouhé době prokázal cit na správná rozhodnutí v důležitých momentech. Hrál chytře. Jako jeden z mála.

Stačit to nemohlo, jeho tým kupil fatální minely ve vlastní zóně a na solidně hrajícího soka neměl dostatek protizbraní. „Dělali jsme chyby, musíme to hrát jednodušeji. Jakmile to dostaneme k nám do třetiny, musíme puk vyhodit hned ven. V tomhle směru jsme hrozně nezodpovědní a pomalí. Musíme být mnohem agresivnější,“ pravil Jágr.

Česká hokejová ikona číslo jedna znovu pokořila hranice. Ve věku 50 let, 9 měsíců a 26 dnů nastoupila do duelu nejvyšší soutěže. Nechala se zaevidovat do čtvrté formace k Procházkovi a Beranovi a do první přesilovkové formace, odkud uměla zahrozit. Jistě, pohyb Jágr neměl delikatesní, ovšem tempu bitvy stačil. A občas vykoukl.

Hrát extraligu může suše... „Fyzicky se cítím úplně v pohodě,“ potvrdil. „Moc nejezdím, v útočné třetině nepotřebuješ bruslit,“ lehce vtipkoval. Nad svým dvoubodovým odpolednem mávl rukou. „Kdybych hrál na body… Neblbněte prosím vás, to jde mimo mě tyhle věci.“

Jágr v Liberci body 0+2 střely 2 plus/minus -1 celkový čas 15:10 v přesilovce 3:40 Známka iSport.cz 6

Ale pochlapil se, ne že ne. Při gólové akci ve 37. minutě z místa dokázal z mírného záklonu vystřelit přes protihráče a odražený puk do hrazení dopravil do sítě Matyáš Filip. Stav 3:2 pro Bílé Tygry dával hostům šanci vrátit se do partie, ovšem za 15 vteřin už svítilo 4:2.

Při nástupu do poslední třetiny Rytíři dvakrát selhali, za 57 sekund to bylo 6:2! Hotovo, vyřízeno. Ne úplně pro Jágrův osobní účet, po veteránově sražené střele se prosadil Matěj Beran. „Věděl jsem, že tady můžeme jen překvapit, šance jsme měli, párkrát jsme je zavřeli, ale byli jsme nedůrazní. Hlavně v naší třetině,“ zopakoval své zklamání.

Co dál? Začíná druhá reprezentační přestávka, pokračuje se až v dalším týdnu. S Jágrem? „Nevím, jak dál... Klépovi zlomili nohu, ten bude měsíc a půl pryč,“ ponechal to otevřené a připomněl zranění Jakuba Klepiše, jenž bojovně skočil do rány Lukáše Dernera a odnesl to dlouhou marodkou. A navíc minusem za pobyt při (třetím) inkasovaném gólu.

Jágr je momentálně kdesi na půli cesty mezi hráčem a asistentem kouče. „Chodím občas na led jako trenér, poslední dva tréninky jsem byl, protože nás tam bylo devět, deset. Jinak je těžké chodit s mužstvem, protože jsem jednadvacátý, dvaadvacátý hráč. Kdybych tam chodil střídat, akorát nahlodám trénink, což by nebylo dobré pro hráče ze třetí nebo čtvrté lajny,“ vysvětlil.

