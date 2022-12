Extraliga utahuje šrouby: Sedlák do akce, Sparta v Davosu a co Jágr?

Doteď to byla rozehra nové sezony, odteď začnou létat třísky. Přituhuje. Pro řadu se play off spouští už nyní. Kdo podcenil začátek, tomu se teď každé zaváhání vymstí. Tipsport extralize startuje nájezd do klíčového období, v němž šéfové klubů řeší nejen nedostatečné postavení týmu, ale bokem i hráčské smlouvy na příští ročník. Deník Sport rozebírá klíčové otázky následujících týdnů…

Všichni mají v živé paměti ultimátum pro Jaroslava Modrého, kterého dělily od padáku centimetry v nájezdové loterii proti Plzni. Kouč Motoru před dvěma měsíci unikl gilotině, jenže jistotu setrvání do konce sezony nemá žádnou. Musí si poradit, GM Stanislav Bednařík dal najevo, že na posily nejsou kačky. Pravda je jedna: tým není tak špatný, aby se lopotil na třinácté figuře. A není ani tak špatný, aby předváděl výkony podobné nedávné hrůze proti Varům. Cílem je předkolo play off, na devátou, desátou příčku Budějovice rozhodně mají. Musí však začít bodovat i venku, víc chtít. Z „letošního“ Motoru máte pocit, že hráči chtějí, jenom ne vždy na sto procent.

Bruslaři za Aberga ušetří, ale co dál?

Verdikt Sportu: Přijde tuhý boj o předkolo

Musí si připadat podobně, jako když lezete na zamrzlý rybník, ovšem nemáte tušení, jak silná vrstva ledu je pod vámi. Proto se díváte pod sebe, jak to tam vypadá. Takhle to právě mají v Mladé Boleslavi, odkud čerstvě odešel Pontus Aberg. Nářky na jeho nízkou produktivitu, jež nebyly v přímé úměře vůči platu (cca 400 tisíc měsíčně), lze chápat, ovšem jen částečně. Kdyby měl k ruce schopnější zakončovatele, s body je možná na dvojnásobku. Bruslaři trpí v sezoně ukrutným nedostatkem gólů, nikoli výrobou střeleckých šancí. Teď půjde o to, aby se do gólových možností vůbec dostávali. Deváté místo a 36 bodů? Solidní. Tři body náskoku na 13. flek? Drsné. To budou ještě nervy…

3+10

Tolik gólů a nahrávek v 26 utkáních zaznamenal nejdražší hráč BK Pontus Aberg.