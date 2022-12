A když nemáš beka, dej tam útočníka. Kunc napodobil tátu z Adamova

Lepšího parťáka než kapitána týmu nemohl 22letý forvard dostat. Nelehký úkol i díky zkušenému lídrovi zvládl velmi dobře. Kunc je evidentně chytrý hráč. „Dal tyčku, podporoval útok, přesně takhle jsme si jeho výkon představovali,“ potěšilo kouče Jana Tomajka. „Chtěli jsme po něm, aby byl jakousi druhou vlnou, zvládl to výborně.“

Když v trenérském kamrlíku přemýšleli, koho z ofenzivy transformovat na obránce, brzy měli jasno. „Chtěli jsme dát na beka někoho, kdo výborně bruslí a to je Michal,“ odpověděl olomoucký kouč.

Vážně stačilo málo a Kunc slavil čtvrtou trefu sezony: ve 29. minutě šikovně proplul až k brance a trefil tyčku. „Smůla, chyběl centimetr,“ povzdechl si. „Doufal jsem, že to cinkne a půjde dovnitř. Sice to cinklo, ale šlo to ven. To se holt stává,“ pokrčil rameny. Neproměněná šance jej mrzela o to víc, že mohl obstarat vedení 2:0. Kdo ví, jestli by se Motor dokázal vrátit…

Hosté nakonec odjížděli domů zpražení s nulou na kontě. „Úplně zbytečně ztracené body, můžeme si za to sami. Co nám zbývá? Ponaučit se z toho a příště být lepší,“ reagoval Kunc.

Olomouc má teď půlku obran fuč: mimo hru jsou Škůrek, Dujsík, Řezníček, Rutar a Černý, možná i příště zůstanu vzadu v roli jističe mladý a rychlý univerzál. „Myslím si, že to z mé strany nebylo až tak strašné. Delší čas na ledě mi vyhovuje, pokud bych měl více prostoru na beku, proč ne…“ pousmál se při zmínce necelých 19 dodaných minut. Tolik v útoku nemívá.

Moc času na praktickou ani teoretickou přípravu neměl. Ale po ruce měl dobrého rádce. „Musel jsem si s tím poradit. Ale můj otec hraje beka v Adamově, tak jsem od něj něco odkoukal,“ lehce zavtipkoval.

Jakmile byl ponořený do hry, občas se mu stalo, že se vytáhl až příliš nahoru. Ovšem vážnějšího kiksu se nedopustil. „Někdy mě to táhlo dopředu, ale hned mi hlavou cvaklo, co tam dělám a musel jsem mazat zpátky,“ vysvětlil. „Samozřejmě, že jsou herní věci, které na beku nemůžu dělat.“

Kdy a při čem řemeslo obránců především obdivuje? „Nejvíc ve chvíli, kdy je nahozený kotouč, útočník za ním jede, beci to posouvají po mantinelu, nebo dokonce musí najít volného hráče. To je dost těžké a není to nic příjemného,“ líčil povedený záskok Kunc.

Jak to bude příště?

SESTŘIH: České Budějovice - Olomouc 4:2. Motor dvakrát prohrával, body však zůstaly na jihu Čech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:00. Percy, 45:38. Čachotský, 52:07. Pech, 59:56. Valský Hosté: 22:53. Knotek, 36:47. Olesz Sestavy Domácí: Strmeň (Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Dzierkals, Pech (A), Gulaš (C) – Čachotský, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Přikryl – Karabáček, Vopelka, Tomeček. Hosté: Lukáš (Frgál) – Ondrušek (C), Kunc, Mareš, Kočí, Rašner, Švrček – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Anděl, Strapáč, Olesz. Rozhodčí Kika, Obadal – Zíka, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 257 diváků

