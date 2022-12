Povstání Rytířů. Jágr hrál sedm minut v přesilovce, Plekanec cílí na play off

Téměř sedm minut v početní převaze. Takovou přesilovkovou porcí se nakrmil zanedlouho 51letý Jaromír Jágr uvnitř speciální formace. Z jedné udeřilo. Jágr na sebe navázal u brankoviště dva protihráče a volný Jacob Dotchin z dálky trefil přesně. Kladno se díky potrestanému faulu nalodilo na tříbodovou vyjížďku.

Už tady, zkraje druhé třetiny, Jágr dával najevo, že by bylo záhodno využít jeho not. Rukama si dirigoval spoluhráče, ukazoval jim, v jakém místě ofenzivní zóny si je představuje. Před i během hry. Sám se pohyboval po celém pásmu, čekal na správný okamžik pro finální ránu.

„Přesilovky hrajeme tak, jak to Jarda cítí i podle situace. Máme tam spoustu variant, což bylo vidět. Jarda to hraje nalevo, napravo i uprostřed,“ líčil po partii Tomáš Plekanec, mistrova pravá ruka a vrchní nabíječ.

Kladenské elitní přesilovkové komando tvoří Jágr, Plekanec, Kubík, Zikmund a Dotchin. Ve třetí části takhle trápili Boleslav po celé dvě minuty. Šlo vidět, že Kladenští přesně vědí, co zamýšlí. Moc dobře jeden o druhém věděli a společně dokázali odtušit, co v danou chvíli má přijít. Jágr se dostal ke dvěma gólovým střelám, ale ruce nezvedal. Byl to ale pořádný zámek.

Plekanec však odmítl, že by nad scénářem klíčových situací trávili hodně času. „Občas se podíváme na video, za ty roky už ale víme, co od sebe čekat, co přijde, kdo kdy a kde bude co dělat. Áda (Kubík) tam výborně střílí, Dotch to hraje dobře na modré. Jde jen o to, aby si to sedlo a dávali jsme góly v důležitých momentech. Věřím, že to přijde,“ je Plekanec optimistou.

Aby nebyl po třech zvonivých triumfech. Pohled na kladenskou hru přináší pozitivní dojmy, hráčům nechybí velké odhodlání a chuť soka přetlačit. Nevypouští a nepodceňují detaily, které mnohdy rozhodují. Rytíři v posledních kolech zrychlili, zabezpečili obranu, hrají s hlavou nahoře a postupně prodávají i solidní sebevědomí. „Hlavně si musíme zapamatovat, jak jsme k výhrám došli. V tom je klíč,“ pokračuje kapitán. „Jde o to, abychom neopakovali série zápasů se zadarmo odevzdanými body. Bojujeme, je to cítit. Tým jde za vítězstvím, děláme líp správné věci.“

Mladá Boleslav - Kladno: Rytíři využívají přesilovku. Rána Dotchina skončila až v síťce, 0:1 Video se připravuje ...

Vše samozřejmě není jen růžové. Třeba Procházkův faul ve druhé třetině, po němž domácí srovnali, byl z kategorie ultra zbytečných. Na druhou stranu, kdyby Kladno už nemělo co zlepšovat, to by pro ně taky nebylo ideální. „Pořád je tam řada věcí, které do hry nepatří. Odhodlání je tam vždycky, ale jsou tam i nedostatky, často hloupé. Nikdo neříká, že bychom nechtěli a nedávali tomu sto procent, ale teď je tam přece jen o stupeň víc chtíče než dřív. A to si právě musíme udržet. Jak říkám, zapamatovat si cestu k vítězství. Za bojovnost si body zasloužíme.“

Výhry = méně únavných porad, lepší nálada v kabině. Kladno už se scházelo nesčetněkrát. Aby řešilo, proč to nejde. Proč je poslední. „Mítinků jsme měli strašně moc. A nic se nezměnilo. Doufejme, že přijde série lepších zápasů a my se dostaneme do klidnějších vod,“ věří Plekanec.

Předkolo vyřazovací fáze je pro něj jasnou metou. „Už před sezonou jsem říkal, že si chci zahrát play off a doufám, že kluci to mají úplně stejně. Doteďka jsme si nemohli vyskakovat, ani teď ne, pořád jsme poslední nebo předposlední. Ale liga je tak vyrovnaná, že se můžeme dostat výš. Pokud takhle budeme hrát, dostaneme se tam,“ nepochybuje, že Rytíři disponují potřebnou silou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:37. O. Najman Hosté: 20:32. Dotchin, 40:54. Sotnieks Sestavy Domácí: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, R. Jeřábek, Lintuniemi, Křepelka, Štich – Lunter, Lantoši, Šťastný – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Eberle, Fořt, J. Stránský (C) – M. Simon, Bičevskis, M. Beránek. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Kehar, Slováček, Sotnieks, Babka, Voráček – Kubík, Plekanec (C), Brodecki – O. Bláha II, Indrák, Pytlík – M. Procházka, Filip, Jágr – Michnáč, Zikmund (A), Melka – Beran. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3824 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 31 16 7 4 4 90:60 66 2. Vítkovice 32 17 4 6 5 107:80 65 3. Třinec 32 16 2 5 9 96:66 57 4. Olomouc 33 15 4 1 13 84:71 54 5. Plzeň 33 13 3 7 10 86:83 52 6. Sparta 31 14 4 1 12 78:71 51 7. Liberec 32 9 6 8 9 92:85 47 8. Mountfield 31 11 5 1 14 79:80 44 9. Brno 32 9 6 2 15 78:97 41 10. Litvínov 33 10 2 6 15 91:98 40 11. M. Boleslav 32 9 4 5 14 62:75 40 12. Č. Budějovice 32 10 3 3 16 77:90 39 13. K. Vary 32 10 3 2 17 72:99 38 14. Kladno 32 9 3 5 15 73:110 38 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž