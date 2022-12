Kladno se zavřelo v šatně, mluvil Jágr. Upřímně jsme v h**nech, uznal Kubík

Útočník Adam Kubík přiznal, že podobně dlouhou výměnu názorů po utkání ještě nezažil. „Upřímně jsme v h**nech. Všichni to viděli a myslím si, že už je na čase s tím něco udělat. Za nás to nikdo jiný neodehraje. Zodpovědnost je na nás a my s tím musíme něco dělat. Bylo to na místě. Není ani tak důležitý ten čas, ale co v té kabině padlo,“ řekl novinářům Kubík.

„Je důležité, aby si každý hráč uvědomil, za co tady ten hokej hrajeme. Chceme Kladno samozřejmě udržet v extralize. Pro nás všechny, co jsme Kladeňáci, je to to hlavní, že tady bude,“ uvedl Kubík, jenž doufá, že výměna názorů na tým zapůsobí.

„Samozřejmě měl hlavní slovo majitel, ale myslím si, že dneska hodně kluků ukázalo odvahu a něco k tomu řekli. Myslím, že je to důležité. Hrajeme to všichni, nejen on. Jestli čekáme, že nás spasí, že přijde hrát, tak to tak není. On sám to ví. On nás může vyhecovat a my se k tomu musíme přidat,“ podotkl Kubík.

SESTŘIH: Kladno - Mountfield HK 3:6. Přestřelku ovládl Hradec, nestačily ani tři body Plekance Video se připravuje ...

Čtyřiadvacetiletý kanonýr Rytířů by si přál, aby podobné „mytí hlav“ už nemusel absolvovat. „Nepadla tam žádná hrozná slova, ale je to nepříjemné. Chceme si po zápasech zazpívat a jít domů s hlavou nahoře. Zavřeli jsem se jako hráči, pak nám asi budou chtít říct i něco trenéři. Je důležité, abychom byli společně na jedné vlně jako celý klub,“ prohlásil Kubík.

Kladno sice vedlo na Mountfieldem 2:1 i 3:2, ale zápas nakonec ztratilo. „Je to to, o čem se bavíme pořád dokola. Sice naše hra vypadá někdy slušně a podaří se nám dát nějaké góly, ale body prostě nebereme. Týmy proti nám jsou zkušenější, hrajou to asi jinak. Nevím, v čem je úplně problém, ale dokážou ty zápasy otáčet a dovést je do vítězného konce. Dneska jsme byli první dvě třetiny možná i lepším týmem, ale to je nám úplně k ničemu, protože máme zase nulu a pořád brousíme dno tabulky,“ prohlásil Kubík.

Na chvostu tabulky má Kladno ztrátu čtyř bodů na třinácté České Budějovice a šestibodové manko na dvanácté Karlovy Vary. „Není to o týmech kolem nás, ale o nás. Není super chodit do kabiny a vědět, že jsme poslední. Samozřejmě nás ten hokej v takovém případě nemůže ani bavit. Je důležité najít sílu, sebrat se a přehodit to do lepších kolejích,“ dodal Kubík.