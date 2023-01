Světoběžník Sedlák si schoval puk, Pardubice zvládly šlágr v Ostravě

První místo v přímé bitvě uhájili. Pardubičtí i podruhé v sezoně vyhráli v Ostravě, tentokrát 3:2 v prodloužení. Ve šlágru 34. kola Tipsport extraligy smazali dvoubrankové manko, klíčovou roli při tom hrál špičkový tandem Lukáš Sedlák (1+1) a Tomáš Hyka (1+1). Sedlák si ve 29 letech připsal vůbec první ligový gól. „Kluci už mi gratulovali, puk mám schovaný,“ usmíval se střelec. „Konečně gól přišel! Chvilku to trvalo, ale v docela důležitou chvíli.“

V osmnácti odešel z Českých Budějovic a jedenáct let objížděl hokejové štace v zámoří a v Rusku. Do rodné země se devětadvacetiletý Lukáš Sedlák vrátil na sklonku kalendářního roku.

Konkrétně do Pardubic, kde plánoval aktuální sezonu rozjet. Šance z Colorada, týmu držitelů Stanley Cupu, mu pardubickou premiéru oddálila. Jenom o pár měsíců. Z týmu Avalanche už mu zbylo jen logo na několika kouscích výstroje, přes Philadelphii se vrátil domů. S parťákem Tomášem Hykou už rozsévají zkázu v extralize.

„Že mají Pardubice vynikající kádr, to víme celou sezonu, teď ho ještě vylepšili,“ přitakal vítkovický útočník Rastislav Dej. „Kvalitní tým, výborní hráči. Mají nějakou historii. Připravovali jsme se na ně a vidíte, stejně se prosadili.“

Sedlák s Hykou hráli klíčovou roli v pardubickém obratu z 0:2. Oba se trefili, oba si připsali dva body. Sedlák vyrovnával dělovkou z druhé vlny na 2:2 ve 36. minutě a Hyka pláchnul kolem nedůrazného Petera Muellera v prodloužení. Pro Sedláka to byl vůbec první ligový gól, v předešlých třech zápasech si připsal 4 asistence. Hyka má z 12 zápasů 10 bodů (3+7).

„Víme o sobě, zatím se na to můžeme spolehnout,“ usmíval se Lukáš Sedlák. „V zápasech jsme už myslím prokázali, že spolu hrajeme docela dobře a vyhovíme si. Některé situace řešíme, ne naslepo, ale víme, že tam ten druhý hráč bude.“

K sehrané dvojičce pardubičtí trenéři přidali kreativního Davida Ciencialu. Trefa, tahle spolupráce šlape. Až se vrátí Lukáš Radil, kterého na dva zápasy vyřadila viróza, bude tým ještě silnější. „David se k nám výborně hodí, udrží puk, je hrozně šikovný na takové ty malé nahrávky,“ přitakal Sedlák. „Hází nám to do rychlosti ve středním pásmu, máme z toho šance, dáváme góly. Dobře jsme si sedli.“

Sám sebekriticky přiznává, že zatím bojuje s defenzivou. „Co se týče ofenzivy, dobrý,“ popisuje Sedlák. „Ale furt se hledám defenzivně. Necítím se úplně dobře. Dneska jsem konečně zblokoval pár střel, před tím to kolem mě jen lítalo. Možná, jak je jiné hřiště, tak se furt nacházím v blbém postavení. Přijde mi, že jsem o krok doleva, doprava, moc dole, nahoře... V tom se ještě hledám, návyky hráčů jsou jiné a je to jiný hokej. Zvykám si, snad to bude jenom lepší.“

Jednoho defenzivního zaváhání Sedlákovy řady Ostravané využili, měli výborný nástup, vedli 2:0. A mohli i víc. „Škoda, šancí jsme měli dost,“ přitakal Rastislav Dej. „Začali jsme velmi dobře, byli jsme aktivní, hodně jsme byli u nich v pásmu na puku, ale ve druhé třetině jsme vypadli z tempa. Udělali jsme dost taktických chyb, to byl zlom. A taky škoda, že jsme si pak nepomohli z přesilovek, z nich musíme dávat góly.“

Lídr soutěže se do hry dostal stažením hry na tři formace. Elitní lajny se střídaly v rychlejším tempu, k tomu výborně chytal Roman Will. Pomohl i vichr v kabině o první pauze.

„Nebyli jsme mentálně připravení na těžký zápas, chyběl pohyb, prohrávali jsme osobní souboje,“ vypočítával trenér Marek Zadina. „Důrazně jsme si to vysvětlili v kabině, kluci se poučili, pak už jsme jim nemohli vytknout vůbec nic. Výborná byla i oslabení, obětavě jsme blokovali, držel nás Will a naši klíčoví hráči pak ukázali kvalitu. Za to jsme byli odměněni.“