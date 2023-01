Rulík před semifinále popsal kouzlo týmu i Jalonenovu pomoc: Kluci si věří

Na bitvu o jistotu medaile by Radim Rulík se svým štábem měl mít k dispozici kompletní kádr. Sice prý některé hráče limitují drobné zdravotní šrámy, ale všichni budou připraveni.

Švédové zatím na turnaji až na duel s Rakouskem, který zvládli 11:0, výsledkově ani herně tolik nepřesvědčili jako český tým. „V semifinále už si fakt nevyberete. I Slovensko tady bylo ve výborné formě a potrápili Kanadu ve čtvrtfinále. Dle postupové matematiky jsem čekal, že to vyjde v semifinále na Švédy. Hráli jsme s nimi v létě v Edmontonu i teď ve skupině. Máme dostatek materiálu i zkušeností s jejich systémem, takže víme, na koho jdeme,“ prohlásil se střízlivou sebedůvěrou kouč Rulík.

Žlutomodrým má přitom český tým co vracet. V létě Kulicha a spol. připravili o bronzové medaile.

Porazit Švédsko by tentokrát znamenalo, že se nebude jistojistě opakovat letní doba bramborová, kdy téměř totožný český tým skončil na 4. místě. Co musí Češi pro semifinále zlepšit? Radim Rulík má jasno: „Nesmíme být tak často vylučovaní jako se Švýcarskem. Švédové mají zároveň nejlepší oslabení na turnaji. Myslím, že dostali jen jeden gól, možná žádný.“

Najednou je tady nová nálada okolo juniorského MS v hokeji. Po Novém roce bývali čeští mladíci na cestě do neznáma se svěšenými hlavami a ti mladší z nich doufajíc, že snad za rok bude lépe.

Dnes je česká dvacítka válec, který rozdrtil postupně Rakousko, Německo a Švýcarsko, vyšlápl si na Kanadu a herně přesvědčil proti Švédsku, i když se dostavila smolná prohra. Jak ale Rulík poznamenal, každý zápas je jiný a poukázal na vyrovnanost obou týmů.

Kde ale po letech hledat společné jmenovatele českého obrození? Jistý Suchánek v bráně, sebevědomí beci a efektivní čtyři útočné lajny. O tom už bylo napsáno dost a dost. V čem tkví ale kouzlo této generace podle Radima Rulíka?

„Myslím, že jednu věc má tahle parta stejnou jako ten tým v roce 2000, co získal zlato. Je to správná týmová chemie. Jako trenér jsem vedl i mužstva, kde to nefungovalo, trénoval jsem ale i týmy, kde chemie byla skvělá a ono se to na tom ledě zákonitě projeví," popisuje a jedním dechem dodává: „musím taky říct, že skvěle pracuje třeba Židla (Marek Židlický) s beky. Ti kluci si věří, když to na ledě funguje, věří systému. My jako trenéři jim poskytujeme maximální servis, ale je to jejich mistrovství. Oni jsou na ledě a předvádí výkony, za které je chválíte."

V dějišti MS se nachází také trenér seniorské reprezentace Kari Jalonen, který realizačnímu týmu dvacítky pomáhá. „Mně se líbila naše spolupráce už v létě v Edmontonu, takže jsme na ni navázali. Sleduje naši hru a zpracovává určitou statistiku. Vždy po třetině přijde za trenérským štábem, aby nám sdělil své postřehy, jak vidí průběh utkání z toho nadhledu tribuny. Jsem strašně rád za to, že tu s námi je, protože se jedná o zkušeného trenéra, který nám hodně pomáhá."

Někdy je složité mladé hráče v podobném laufu uzemnit, aby nelétali v oblacích. „S hráči pracujeme, máme pravidelné mítinky dvakrát až třikrát za den. Podle mě je dobře namixovaný i trenérský tým. Ondra Pavelec i Marek Židlický mají velké zkušenosti z NHL. Snažíme se hráčům předat i lidsky nějakou zkušenost, kterou jsme během našich životů nabrali a držet je na zemi, protože jdeme zápas od zápasu, ale myslím, že sami hráči to tak cítí. Není to jen o tom, že trenéři něco říkali, tak já se tím budu řídit."

Medaile je už hodně blízko. Podobně na tom ale čeští mladíci byli i v létě při náhradním „covidovém" turnaji v Edmontonu. Bral by Rulík jako úspěch jakoukoliv medaili? „Myslím si, že každá medaile je úspěchem, notabene v této kategorii, kde dlouhá léta nebyla."