Z Pospíšila je hned miláček fandů. Kometa má srdce vyhrávat, řekl střelec

Skvělá premiéra, co říkáte?

„Hrál jsem zápas po měsíci. Chtěl jsem se do toho nějakým způsobem dostat a ukázat, proč jsem sem přišel. Pomohli mi spoluhráči z lajny. Potřeboval jsem na začátku puk a zjistit, jaká je to liga. Nikdy jsem ji nehrál. Je to jiné než ve Finsku. V Brně jsem měl jen jeden trénink. Jsem rád, že jsem pomohl týmu, ale myslím, že každý hráč, který nastoupil na led, ukázal srdíčko, že chce vyhrát.“

Dlouhá pauza na vás znát nebyla.

„Těší mě, že nebyla vidět. Věřím, že až se dám pořádně do kupy, pomůžu ještě víc. Můj tým (Lappeenranta) nechtěl riskovat, že se před přestupem jinam zraním, takže jsem tři zápasy přes Vánoce nehrál a ani jsem netrénoval s mužstvem. Bylo to pro mě trošku hektické. Snažil jsem se udržovat v kondici.“

Z posledního týmu finské Liigy jste chtěl odejít kvůli špatným výsledkům?

„Jasně. Jsem vítězný typ. Nesnáším porážky. Ve Finsku jsme měli velmi dobrý tým, ale chyběla nám zkušenost. Před Vánoci mi řekli lidé z vedení, že už se chtějí připravovat na další sezonu. Dostal jsem možnost vybrat si, kam půjdu. Zvolil jsem Brno a pak už bylo na klubech, jestli se mezi sebou dohodnou. Ve hře bylo víc týmů, i z Finska. Rozhodla byznysová stránka. Já jsem tlačil na to, aby mě pustili do Komety a vyšlo to.“

Proč jste se pustil do bitky s Michalem Gutem?

„Viděl jsem, že jde po Zbóřovi (Adamu Zbořilovi). Jsem typ, který se zastane spoluhráče. To je ta týmovost. Teď tady sedím já, ale kdyby se Kundrátek nehodil na konci do střely, mohlo to být 2:2. On je ten, kdo nám vyhrál zápas. Tohle jsou v hokeji ty nejdůležitější věci.“

Jenže vy jste přišel do mužstva, které taky hodně prohrává…

„Znám hráče, kteří tady jsou. Vím, co dokážou. Věřím, že se to otočí a ještě budu mít dlouhou sezonu. Tento tým má srdce vyhrávat.“

Ověřil jste si, že finská liga je rychlejší a přímočařejší, zatímco v Česku se hraje spíš přemýšlivý technický hokej?

„Záleží tým od týmu. Třeba Kärpät má starší hráče, takže hraje podobným stylem jako v extralize. Mladé celky zase lítají. Úlohou hráče je také adaptovat se na to, jak se každý zápas hraje.“

Jste domluvení na spolupráci jen do konce sezony?

„To si zjistěte.“ (úsměv)

Měl jste někdy dřív nabídku z extraligy?

„Poslední čtyři roky jsem z ní míval nabídky asi před každou sezonou.“