Potlesk pro Spartu za Spengler Cup! Doma ji ale čeká další zkouška

Herní projev hráčů v rudých dresech byl mnohem důležitější. Do Švýcarska přijeli dobře naladění posledními výsledky v domácí soutěži, kdy po změně trenérů vyhráli deset z jedenácti zápasů. V Davosu se potkali s top týmy, se všemi nejen že zvládli držet krok, většinu z nich dokonce přehráli.

Jaká to změna oproti utrápenému týmu před dvěma měsíci. „Jsme fakt nahoře. Oproti extralize to tady bylo něco jiného. Nehoníte každý bod, můžete si to i trochu užít. Pro nás je to vítaná změna. Od první reprezentační pauzy v listopadu jsme museli hrabat nadoraz, urvat každý bod, abychom se vyhrabali ze spodku tabulky. Stres a vypětí. Navázali jsme na práci, kterou jsme načali doma. Když si vzpomenu, jak jsme na tom byli před šesti, sedmi týdny... teď je náš stav úplně opačný. Vyhráváme, daří se nám, všechny nás to baví,“ říká útočník David Tomášek.

Trenér Miloslav Hořava vrátil týmu glanc z minulé sezony. Hru opět postavil na důsledném dodržování defenzivních principů, sešteloval detaily. U hráčů má obrovský respekt. Pobyt v Davosu může být pro Spartu velmi důležitý taky pro hlavní fázi sezony. Změnili prostředí, vyskočili ze zaběhnutého rytmu 52 extraligových kol. Měli dost času na trénink, navíc ve vysokohorském prostředí v 1600 metrech nad mořem. Jako by hráli na Sněžce.

Když na stejném turnaji hrál v roce 2019 Třinec, taky na něm došel do finále. A skvěle ho to nakoplo. Do Švýcarska odjížděli Oceláři jako pátý tým extraligy. Na kontě měli 52 bodů ze 31 utkání (56 % možných bodů). Pod Alpami porazili Davos, Ufu i Ambri. Až v utkání o zlato nestačili na Kanadu.

Po návratu domů pak vyhráli pět ze šesti duelů. Celkově po Spengleru ze zbylých 21 zápasů vykutali 41 bodů (65 % možných) a v tabulce skončili druzí za Libercem. V podobný efekt teď jistě doufají i v české metropoli.

V extralize však na Spartu čeká jedna těžká zkouška. Narazí tu totiž na totálně jiný styl hokeje, než s jakým se potkala v Davosu. Soupeři tam proti ní nestavěli obranné valy. Nebyli sešněrovaní systémem a taktikou. Všichni hráli ve vysokém tempu, ale primárně útočně. Tak ostatně vypadá hokej v top evropských ligách. V Česku však pořád na většině adres platí důraz na herní řád, obranu a propracovanou past ve středním pásmu.

Podívejte se třeba na hradecký Mountfield. Stejný případ. Proč v Lize mistrů válel, ale v extralize mu to drhlo? Protože před ním soupeř nezavíral vrata. Hráči nemuseli bušit, dobývat. Pokud se Sparta problému vyhne a udrží aktuální formu, může v novém roce z druhého sledu provětrat čelo tabulky stejně jako před třemi lety Třinec.