Patrik Marcel chválí bráchu: Strašně silný hráč. Čeká ho skvělá kariéra

Pořád si zvyká na hradecký hokej. Patrik Marcel si snaží vybojovat místo na soupisce, ale v zápasech hraje méně. Klidně dvě střídání za třetinu. Při porážce s Třincem v nájezdech 2:3 to bylo stejné. „Všechny nás mrzí, jak to dopadlo,“ zakroutil hlavou bek, který hrál v roce 2014 na MS do 20 let proti Connoru McDavidovi. Teď fandí bratrovi Marcelovi.

Sám naskakujete vždycky jen na pár střídání. Je to hodně těžká role, že nejste v zápřahu a nesmíte hlavně udělat chybu?

„Dost, nejsem na to zvyklý. V Litoměřicích jsem hrál pořád, v Budějovicích jsem chodil na led taky dost. Ale snažím se dělat maximum v každém střídání. Třeba se do základu časem dostanu, ale taková je teď moje pozice, pracuju s tím. Hlavně je tady šest opravdu vynikajících obránců, šel jsem do Hradce, že budu sedmý, osmý.“

Měl byste být v první řadě důrazný?

„Ano, primárně bych měl čistit předbrankový prostor, srážet se a hrát jednoduše.“

Každý asi čekal, jestli se hned v Hradci neuvedete bitkou. Máte zákaz se pouštět do větších akcí?

„Ale já nejsem vyloženě bitkař, v 1. lize jsem dával i góly. To, že někam přijdu a chce se po mně důraz? Vy děláte práci redaktora, po vás chtějí, abyste napsal něco po zápase s Třincem. Já taky dělám věci, za které jsem placený. Až po mně budou chtít dávat góly, budu se snažit dávat góly.“

Rozumím. Když se otočíme trochu jinam, sledujete hodně pečlivě MS do 20 let, kde válí i bratr Marcel?

„Jasně, mám v Hradci rodinu. Dívali jsme se na čtvrtfinále s paní i s dětmi. Skvělý to bylo. Kluci si vedou výborně, hrají s hroznou lehkostí, takhle byste řekli, že mohou jít klidně až do finále. Budu jim fandit, aby to vyšlo. Hlavně, ať porazí teď Švédy, bylo by krásný, kdyby pokračovali dál.“

Když bratr vstřelil ve čtvrtfinále dva góly, zbořil jste dům?

„Spíš děti. (směje se) Ony všechno prožívají ještě víc, byl to opravdu parádní zápas. Bráchův výkon byl skvělý. Dostává podobnou roli, kterou mám já, jen v útoku. Ale ve čtvrtfinále ukázal, že dovede i ujet, dát gól. Je strašně silný hráč, velký. Má před sebou ještě skvělou kariéru. Doufám.“

Líbila se mi jeho dávná hláška, že když jde na led, soupeř musí mít bobky. Trochu rodinné heslo, ne?

(usměje se) „To bych úplně neřekl. Táta nás nevychoval, abychom se prali, chtěl po nás góly. Já bych to řekl opravdu tak, že když přijdete do práce, tak ji prostě děláte.“

Zase když je člověk v něčem dobrý, proč se tomu bránit, ne?

„Dobrý... My nechceme být jen dobrý, ale nejlepší v tom, co děláme.“

Sám jste byl na MS do 20 let v roce 2014. Máte v sobě ještě nějaký silný zážitek?

„Z Hradce tam byl i Aleš Jergl, celkově kolem mě byly hodně silné ročníky, Pastrňák, Faksa a další kluci.“

Taky jste porazili Kanadu jako současný tým, jen po nájezdech. Proti vám nastoupil i Connor McDavid. Na první dobrou, vyskočí nějaký jeho moment?

„No, abych se přiznal, marně pátrám.“

Asi hrál zrovna mizerně.

„Asi málo bruslil. (usměje se) Ne, vážně si vůbec nevzpomenu, že tam byl. Určitě si ale vybavím, jak to pro nás dopadlo, vypadli jsme ve čtvrtfinále a já ten zápas nehrál, za faul proti Slovensku jsem byl v trestu.“

Měl jste v týmu dobrou roli, kolem vás budoucí hvězdy. Proč hrajete extraligu až teď po devíti letech?

„Taky jsem si na dvacítkách myslel, že jsem asi dobrej, když tam hraju. Vrátil jsem se ale do Plzně, tam mi řekli, že se mám jít naučit hokej zpátky do juniorky. To byl pro mě takový šok, možná mě chtěli školit, ale nedal jsem to. Všechno se mi sesypalo, říkal jsem si, že se na to snad i vykašlu.“

Poradil byste něco bratrovi, aby jemu kariéra teď rostla?

„Ať zůstane v Kanadě, daří se mu, dál na sobě pracuje. Třeba ho ještě někdo draftuje a jednou někde podepíše dobrou smlouvu.“