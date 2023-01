Co dostalo Čechy do semifinále: tank MM 16, zvonec i Kulich místo čepice

Čím hůř začali, tím líp skončili. Čtvrtfinále proti Švýcarsku po úvodním šoku z rychle inkasovaného gólu skončilo krasojízdou. Suverénní, dominantní výkon celého týmu, k výsledku 9:1 výrazně přispěl probuzený střelec Jiří Kulich i Marcel Marcel, který se dosud netrefil vůbec. Přinášíme pět důležitých důvodů, které přiblížili dvacítku medailovému snu a posunuly ji do semifinále, které se hraje ve středu.

Před čtvrtfinále asistent trenéra Jiří Kalous oprávněně varoval: „Jedna chyba nás může poslat domů.“ Švýcaři v turnaji nejnebezpečnější z rychlých protiútoků. Po 22 sekundách to přišlo. První situace, skákavý puk, rychlý výpad a zásah. Tým se však nesesypal. Naopak soupeře seknul včas přes prsty. Svižně a ne jednou, jejich fanoušci nestačili ani vytasit kravské zvonce. Pohotová rána Kulicha, obrat v oslabení, pak další trefa ze skrumáže. Vedení po první třetině 3:1 položilo základ české krasojízdě. Švýcarům brzy zazvonil konec.

Ve čtvrtfinále se třikrát prosadil útok složený ze tří věží Měchura – Marcel – Hauser, vesměs chlapáků vysokých přes 190 centimetrů. Neumějí jen bourat, svůj důraz a tah na bránu uplatňují i v koncovce. Marcel Marcel ale víc připomínal tank. Do čtvrtfinále se střelecky neprosadil. Tedy jednou už ano, jenže jeho dorážku proti Rakousku rozhodčí po poradě u videa neuznali. Ve čtvrtfinále se při oslabení z brejku zařídil obrat. Před další Hauserovou trefou tank MM 16 udělal binec v brankovišti a pak přidal ještě osmý český gól.

Jednou ty, podruhé já

Čtyři rovnocenné, nebezpečné lajny, každá je schopná udeřit. Každý zápas v tak krátkém čase je znát. Ale trenéři si můžou dovolit ten luxus, že rozloží síly, aniž by trnuli, co se zase stane. Tahle výhoda se začala projevovat. Švýcary táhlo několik jedinců, v českých dresech dostávají víceméně stejný prostor všichni. Nikdo se nesnaží se trumfnout druhého. Jednou, ty, podruhé já. O osobní lesk tady jde až ve druhé řadě. Výsledky utvrzují, že k úspěchu vede týmový duch, kdy každý zná svou roli a plní, co má.