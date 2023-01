Boleslav hledá náhradu za Čiháka: návrat Patery nevyjde, měl odmítnout

Mladá Boleslav je dobrá hokejová štace, ovšem pro kouče v této době riziková mise. Po úterní porážce 1:4 v Karlových Varech a devátém zmaru z posledních deseti partií dostal padáka Ladislav Čihák. Být jiná konstelace ostatních výsledků kola, Bruslaři se mohli poroučet na úplné dno extraligové tabulky, takhle jsou třetí od konce. Kdo vyhozeného trenéra nahradí? Pár tipů by bylo, ale…

Dole se to přiostřuje, strašák baráže zneklidňuje vícero týmů. Nedávno kvůli nervům v dolních patrech vymetli z Budějovic Jaroslava Modrého, nyní došlo na Čiháka. Ten přitom v branži platí za velmi zajímavé trenérské zboží, po němž je poptávka. U Bruslařů však ani on nehnul s prohlubující se krizí v ofenzivě, která je od prosince na průměru 1,1 vstřeleného gólu na utkání. Tým na středečním tréninku vedl Čihákův pobočník Petr Haken, jenž zůstal, a kouč juniorů Václav Pletka.

Na čtvrtek klub přislíbil odtajnění nového trenérského štábu, avšak jednání se nevyvíjela podle představ. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz vedení podalo nabídku k návratu Pavlu Paterovi. Muži, jenž se na konci ledna minulého roku rozhodl Boleslav opustit. Později odvážně přijal nečekanou pobídku ze Sparty, odkud se však musel zkraje listopadu poroučet. Šéfové Bruslařů u Patery údajně nepochodili.

Třinec - Mladá Boleslav: Patera po gólu Růžičky neudržel nervy a byl vykázán ze střídačky, 1:0

Další úvahy podle zdroje Sportu směřovaly k Martinu Pešoutovi, s nímž se před třemi týdny rozloučili v brněnské Kometě. Ale ani tady nedošlo ke shodě. Není tedy vůbec vyloučené, že u mužstva setrvají Haken s Pletkou a třeba se k nim na střídačku přidá sportovní ředitel a bývalý obránce Martin Ševc.

Ten se před dvěma měsíci ujal uvolněného místa po Radimu Vrbatovi, rovnýma nohama spadl do manažerské pozice. Jeho doposud největším krokem bylo uvolnění nákladného útočníka Pontuse Aberga do švýcarského Rapperswilu. Švédovi byla vyčítána nízká produktivita vzhledem k vysoké gáži. Před pár dny dorazil jeho krajan Tim Söderlund a lehká přestavba ofenzivy pokračuje výměnou s Mountfieldem, odkud do konce sezony přichází Kelly Klíma, zatímco opačným směrem se vydal Jan Eberle.

Klíma vyždímal z ročníku jen gól a asistenci, v Hradci se necítil komfortně. „Kelly a jeho agent opakovaně přišli s požadavkem na výměnu, jelikož Kelly nebyl dle jejich názoru spokojený se svým vytěžováním. Snažili jsme se této výměně vyhnout, ale v tuto chvíli chceme dát prostor Kellymu k určitému restartu. Ze dvou možností, které se v tomto týdnu objevily, jsme vybrali trejd za Jana Eberleho,“ vysvětlil generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Trenérské vyhazovy v sezoně Plzeň Říha, Baďouček -> Kořínek, Bombic Litvínov Růžička, Branda -> Mlejnek, Reichel Sparta Patera, P. Martinec -> Hořava, Wallson Motor ČB Modrý -> Čermák Kometa Pešout -> Martinec, Modrý Mladá Boleslav Čihák -> Haken, Pletka

