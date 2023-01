Boleslavské soužení. Chybí góly, hvězda je na ústupu: Musí se to otočit!

Zabořte se do extraligových čísel a hledejte numera Mladé Boleslavi. Z řady statistik vám vyjde velmi slušné počínání. Na první dobrou byste Bruslaře zařadili někam do půlky tabulky. Realita je tíživější, ve městě aut se totiž odnaučili klíčovou hokejovou disciplínu: doručovat puky do sítě. Mizerná koncovka tahá tým do bláta spodních vod, kde to smrdí baráží. „Pořád věřím, že to otočíme,“ říká David Šťastný, kanonýr zasypaný nulovými výstupy.

Pokud by do boleslavské kabiny zavítal vrchní hokejový inspektor, do košů by nekopal, hlas by nezvyšoval. Bruslaře je prokazatelně za co chválit. Dřou, tlačí. Jenže dokud se bude hokej hrát na góly a vy jich budete ládovat poskrovnu, veškerá ostatní pozitiva budou k ničemu. A o to větší frustrace se v šatně usadí.

Náladově to v Boleslavi není nic moc, zvlášť po poslední domácí porážce s Kladnem 1:2. Právě tahle bída začíná stáčet zrak hráčů, trenérů a vedení směrem dolů. A trpělivost postupně dochází i fanouškům.

Znáte ty hlášky, když vám to tam nesype a hledáte různé berličky. „Hlavní je, že si aspoň vytváříme šance. Kdyby ne, bylo by to horší…“ Tenhle způsob utěšování tým kouče Ladislava Čiháka dávno omrzel.

Přitom: po Hradci je Boleslav střelecky druhá nejaktivnější. V závěsu za Mountfieldem má druhý nejpozitivnější střelecký poměr. V hodnocení přesilovky je devátá, oslabení má nejlepší ze všech.

Všechno se točí kolem finální fáze. Boleslav už delší čas pohřešuje gólového zabijáka, jenž by úspěšně vyřešil finální fázi akcí.

Stále platí, že v přípravě brankových příležitostí patří Bruslaři mezi extraligovou špičku, na jejich konci však hoří. Proč? Na vině jsou i transfery, které neovlivníte. Pokud vám po sezoně odejde Miloš Kelemen do NHL, nic s tím nenaděláte. Po tuzemských stadionech měl v této sezoně bruslit Pavol Regenda, ale i on uvízl v nákupním koši elitní světové ligy.

K tomu připočítejte nedávná zranění tří elitních centrů týmu zhruba ve stejný čas a následný odchod kreativního Pontuse Aberga. V jeho případě se o změně adresy spekulovalo od chvíle, kdy klub opustili sportovní manažeři Radim Vrbata s Václavem Nedorostem. Nejlépe placený útočník týmu si našel místo ve Švýcarsku, oficiálně odcházel jako hráč s nenaplněnými očekáváními: 3 góly a 13 bodů ve 26 partiích. Herně však nezklamal, díky vysokojakostní tvořivosti poskytoval spoluhráčům vynikající možnosti ke skórování. Jenže ti dokázali ojedinělé nápady tavit v góly v mizivém procentu.

V Boleslavi najdete jediného hráče s dvoucifernou palebnou potencí. Pavel Kousal má na kontě 10 tref a dohromady 22 bodů. Na 28. místě extraligové produktivity je nejvýše postaveným hráčem týmu.

Minimálně tam, ale spíš o dost výše by se měl pohybovat David Šťastný. Šikovné křídlo, prokazatelně schopný zakončovatel. Jenže se mu rozbil software, ve výkazu eviduje pouhé čtyři branky, z podrobnějšího zkoumání vychází, že v posledních 23 střetnutích skóroval jedinkrát, naposledy trefil cíl 20. listopadu.

Chápe, že jeho góly mužstvu citelně schází. „Pro mě je to teď těžké,“ uznává. „I když jsem flegmatik, uvědomuju si, co se ode mě čeká a chce. Bohužel to nejde tak, jak bych chtěl. Snažím se na to pokaždé zapomenout a druhý den jít na zimák s čistou hlavou. Někdy je to bohužel složité.“

Jeho výraz ve tváři nelže. Je z toho špatný. Z vlastní produkce, z aktuálního postavení týmu, odkud to jsou z jedenácté figury na poslední čtrnáctou jen dva body. „Lhal bych, kdybych tvrdil, že to nesleduju. Soupeři se k nám přiblížili. V takovéhle situaci jsme se neocitli už dlouho. Říkáme si o tom už půlku sezony, já ale pořád věřím, že to otočíme. Musí se to otočit! Makáme, děláme všechno naplno, rozebíráme si to. Věřím tomu, že patříme někam jinam a že to prokážeme,“ snaží se Šťastný zůstat pozitivní. Byť to jde dost těžce.

Boleslav je jediná v lize s průměrem pod dvě vstřelené branky. Už osmkrát nevsítila jediný gól, čtyřikrát dala po jednom.

Vrchol soužení přišel před silvestrem proti Kladnu. Zápas „o šest bodů“, domácí prostředí, téměř čtyři tisícovky lidí na zimáku. A byla z toho prohra 1:2. „Mrzí nás to hodně. Opět jsme dali jenom jeden gól, těžko k tomu říkat něco víc. Já sám jsem měl asi osmnáct střel,“ pokrčí Šťastný rameny.

Z tribun se linul pokřik: Bojujte za Bolku! „Chápu, těžko se na to dívá, lidi na to mají právo,“ reaguje zkušený forvard. „Já si však nemyslím, že by u nás byl jediný hráč, který by nebojoval nebo se na to vykašlal. Chceme vyhrávat stejně jako oni a děláme pro to maximum, i když z jejich pohledu to asi vidí jinak. Nekašleme na to, snažíme se pracovat. A děkujeme, že nám lidi fandí.“

Navrch dorazil požadavek hloučku diváků na odchod hlavního kouče. Ladislav Čihák hráčům posléze přes média vyčetl, že od nich očekával větší snahu o zvrat. „Snažíme se pracovat, nechat tam všechno. Potřebujeme urvat zápas. Věřím, že jedním takovým nebo i jedním momentem to můžeme celé otočit. Snažíme se pracovat každý den, stále si to rozebíráme, všechno si říkáme. Bohužel to tam nepadá, těžko se pak vyhrává. Jsou tam i dobré věci, vždycky nás však srazí maličkost, situace, která se dá uhrát líp,“ přemýšlí Šťastný nahlas.

Když v předminulé sezoně zaevidoval 29 gólů a 60 bodů v 61 extraligových utkáních, psalo se, že Boleslavi vykvetla velká hvězda. Měl značný podíl na senzačním postupu Bruslařů do semifinále, totéž se dělo loni na jaře, byť už s menším příspěvkem přerovského rodáka.

A tak se čeká, kdy to Šťastný znovu nakopne. Když před ním zmíníte, že Boleslav má po dvou skvělých předchozích ročnících trochu nárok na slabší sezonu, okamžitě vás zpraží. „To si tedy nemyslím. Všichni jsme tu profesionálové a vyhrávat chceme každý zápas, dostat se z míst, kde nyní jsme. Pořád věřím, že se to otočí a začneme znovu šlapat.“

Šťastný nevylučuje, že možná dojde i na různé rituály. „Jsem docela pověrčivý, mám své věci. V sezoně už jsem je změnil asi padesátkrát. Asi zbývá ještě namočit hokejku do záchodu…“

Zachránit a stavět

pohled Miroslava Horáka Martinu Ševcovi se nyní musí kouřit z hlavy. Nový sportovní šéf klubu potřebuje nutně najít způsob, jakým nastartovat paralyzovanou ofenzivu týmu. Dole přituhuje, od deváté příčky níž to zavání bolehlavem. Boleslav je tomu přítomna a navíc už dlouho hledá tlačítko k restartu. Aby toho nebylo málo, vedení potřebuje skládat tým pro příští ročník. Koho si nechat a koho pustit? Správně zvolit v současné složité situaci je těžký oříšek. Výsledek nynější sezony a nově uzavřené kontrakty na delší čas nadefinují identitu Bruslařů mezi extraligovou elitou.

