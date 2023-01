Značka Jágr funguje. Zaplnil i O2 arenu. Teď musí Kladno zase probrat

Faktor Jágr. A rozjetá Sparta. Dva důvody, proč nedělní bitvu pražského kolosu s Rytíři sledovala nejvyšší návštěva sezony. Do O2 areny dorazilo 14292 fanoušků, domácí vyhráli 4:0 a Kladno zůstává přikované u dna. Legendární útočník s číslem 68 se neprosadil, ale i tak ukázal, že stále má cenu se na něj chodit dívat… „Jarda táhne. Je obdivuhodné, co v takovém věku předvádí. Byl vidět, byl cítit. Ukázal, že to stále má v rukách,“ reagoval sparťanský obránce Martin Jandus. Dá se očekávat, že bude plnit i další venkovní stadiony.

Když se Jágr objevil v O2 areně naposledy, byla to velká sláva. Jednalo se o závěrečný zápas minulé základní části, kdy už o výsledek nešlo. Šlo o víc. Mnohem víc. O podporu Ukrajiny.

Vyprodaná hala patřila oficiálně Rytířům, kteří si vyměnili pořadatelství. Právě pro, aby mohlo dorazit co nejvíc lidí. Sparta vyhrála 4:1, ale to nikdo moc neřešil. „Tentokrát vyhráli všichni,“ říkal v březnu kladenský majitel, hlavní hybatel ojedinělé charitativní akce.

Tentokrát o výsledek rozhodně šlo. Hlavně Rytířům. Ti se stále nemohou odlepit ode dna tabulky a po třech vítězných zápasech přišel zase útlum. Ani tentokrát to z jejich strany nebyl herní šlágr. „Chyběl nám tlak do brány. Nechali nás hrát v rohu, ale před brankou jsme se k ničemu nedostali. Navíc máme poslední dobou hrozně málo přesilovek,“ litoval statný kladenský útočník Matěj Beran. Ani jeho důraz tentokrát neplatil.

Jágr opět hrál v první formaci. Na konci první třetiny byl vyloučený, ale očividně se mu to moc nezdálo. Kroutil hlavou. A když odjížděl do kabin, ještě si to chtěl se sudími vyříkat. Ti ale o debatu neměli valný zájem.

Kladenští fanoušci stejně jako při předešlých zápasech v moderní aréně popíchli domácí příznivce pokřikem: „Je tady ticho jako v kostele.“ Ale celkově byla kulisa výborná. Sparta se po nevýrazném vstupu do sezony zvedla, vyhrává, takže fanoušky láká.

Ale tentokrát rozhodl i faktor Jágr. Protože přišlo víc lidí i než na tradiční hokejové bašty. Na Kometu (13111) i na Pardubice (13176).

„Jestli přišli kvůli Jágrovi? Částečně asi jo. Ale nám to hrozně pomohlo. Atmosféra byla vynikající,“ přiznal sparťanský kouč Miloslav Hořava, že i plná hala je hnala dopředu.

„Na to, kolik tu bylo lidí, to nebyl moc pěkný hokej,“ uznal Beran. Rytíři celkově vystřelili pouze sedmnáctkrát, z toho desetkrát v poslední části. Ale i tak sparťanský trenér Hořava soupeře pochválil. „Čekali jsme těžký zápas, což se potvrdilo. Bylo to vyrovnané a nemyslím si, že výsledek odpovídá,“ uvedl trenérský mág, po jehož příchodu se zvadlý pražský tým změnil ve vítězící mašinu.

„Jarda táhne. Je obdivuhodné, co v takovém věku předvádí. Klobouk dolů. Byl vidět, byl cítit. Ukázal, že to stále má v rukách,“ řekl na adresu legendy i sparťanský obránce Martin Jandus.

Jágr strávil na ledě 15:38 minut, připsal si dvě střely na branku.

První nulou v extralize si blýsknul gólman Josef Kořenář. Zápas pro něj byl výjimečný i tím, že si poprvé v kariéře zachytal proti slavné osmašedesátce. „Jsem rád. Vím, že předtím v zápasech bodoval, takže jsme si na něj dávali pozor,“ vykládal sparťanský náhradník.

Zdá se, že se blíží doba, kdy nejslavnější český sportovec (opět) bude zaplňovat haly po celé republice. Vyprodáno bylo v pátek v Olomouci, plno bylo na Spartě. Kladno teď čeká venkovní šňůra, takže scénář bude nejspíš podobný.

„Možná je to poslední šance Jardu vidět. Nevím, jak dlouho bude ještě hrát,“ reagoval kladenský kouč Pavel Skrbek.

Je ale třeba dodat, že jak Olomouc, tak Sparta prožívá úspěšné období a s návštěvou nemá problémy. Ale i tak jistě Jágr pár stovek fanoušků navíc nalákal.

Teď ale musí dumat, jak vrátit Rytíře zpátky na vítěznou vlnu. Po třech výhrách přišly tři porážky.

„Tabulku samozřejmě sleduju, je extrémně nahuštěná. Ani nevím, kolik týmů je dole namočených. Ale když budeme vyhrávat, jiné týmy nás zajímat nemusí. Musíme příště za každou cenu bodovat,“ dobře ví útočník Beran.

Kolik arén ještě Kladno v čele s Jágrem zaplní?

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:27. E. Thorell, 41:02. Jandus, 47:38. Safin, 57:23. P. Kousal Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus (A), Moravčík, T. Tomek – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Kaše – M. Vitouch. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Slováček, Sotnieks, Cibulskis – Babka, Kubík, Plekanec (C) – Jágr, Brodecki, Filip – Indrák, Beran, Pytlík – M. Procházka, O. Bláha II, Zikmund (A) – Melka, Michnáč. Rozhodčí Hejduk, Jaroš – Špůr, Zíka Stadion O2 arena, Praha

