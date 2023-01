Kořenář poprvé proti Jágrovi a hned s nulou: Třeba skončím ještě dřív než on

Byl to pro něj zápas dvou premiér. Vychytal první nulu v sezoně, navíc si poprvé v kariéře zachytal proti legendárnímu Jaromíru Jágrovi. „Člověk si na něj musí dávat neustále pozor,“ tvrdí sparťanský gólman Josef Kořenář. I díky číslu 68 dorazila do O2 arény nejvyšší návštěva sezony (14292), rozjetý pražský kolos vyhrál nad Kladnem 4:0 a oklepal se po páteční porážce s Libercem. Sparťanský náhradník lapil 17 střel.

Faktor Jágr a rozjetá Sparta. Dva důvody, proč moderní hokejový chrám přivítal nejvíc fanoušků v sezoně. Víc než na Kometu (13111) nebo na Pardubice (13176). „Určitě je fajn hrát před tolika lidmi,“ říkal 24letý gólman Kořenář.

Rozhodl definitivně gól na 2:0 v úvodu třetí části?

„Asi ano. První dvě třetiny byly utahané, nikdo si toho moc nevytvářel. Bylo to nahoru dolů, ale bez extra zakončení. Nám ten gól pomohl, potom jsme si víc věřili. Už to bylo znát i na hře, bylo to lepší.“

Jak vás těší první nula?

„Určitě jo. Občas je těžký udržet nulu v takovém utkání, než když na vás jde přes třicet střel. To jste v zápřahu, cítíte se líp. Jsem za to rád, hlavně, že jsme vyhráli.“

Hlavně v úvodních dvou třetinách jste neměl moc práce, kdy jste čelil sedmi střelám… Jak to bylo náročné?

„Ani ne tak fyzicky jako psychicky. Musel jsem se neustále držet v zápase a soustředit se na to, co přijde. Je to těžký. Nevíte, kdy se to odrazí a může vás to tak shodit, že pomalu potom ani nejste schopný chytit míč. Jsem rád, že tam nic nespadlo.“

Myslel jste na nulu?

„Určitě to člověka napadne v hlavě, myslel jsem na ni. Jsem hlavně rád, že jsme odskočili na víc gólů. Pak se lépe dýchá. Pak jsem se soustředil, abychom už neinkasovali v závěru. Mohou odvolat gólmana a nevíte, co tam může padnout. Kdyby bylo o jeden gól, bylo by těžší.“

Ve Spartě nemáte tolik šancí chytat, velký prostor dostává Jakub Kovář . Jste s tím smířený?

„My jsme takhle byli domluvení, pro mě to není nic překvapujícího. Jsem rád, že se nám začalo dařit týmově. Od toho tady jsme. Vybral jsem si Spartu hlavně kvůli tomu, že jsem sice mladý, ale ještě jsem nic moc nevyhrál a chtěl bych právě s tímhle klubem vyhrát. To je důležitý.“

Jste rád, že na vás zrovna padlo Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem ?

„Máme to tak rozhozené, spíš to byla náhoda. Ještě se mi nikdy nepoštěstilo zahrát si proti Jágrovi. Až teď. Takže to bylo super předtím, než ukončí kariéru. I když je možný, že ji ukončím já dřív než on.“ (smích)

Sparta - Kladno: Kousalovi byl uznán premiérový technický gól, 4:0 Video se připravuje ...

Jaké to bylo? Musel jste si na něj dávat pozor?

„To napadne úplně každého. Že jakmile vleze na led, člověk musí být v pozoru. Ukazovali jsme si i videa. Je schopný podržet si dva hráče za sebou. Je úplně fascinující, jak hraje s klidnou hlavou, má toho spoustu odehranýho. Dokáže se udržet na puku a najít někoho v místech, kde by ani člověk nečekal, že by to mohlo jít. Jsem rád, že naštěstí na mě vystřelil jenom dvakrát, z toho jednou ani netrefil bránu. A byl to bekhend, takže to bylo dobrý.“

O to víc vás těší, že máte nulu? Když to bylo proti Jágrovi?

„Jo, jsem rád. Vím, že bodoval předtím, když hrálo Kladno. Takže jsme si na to dávali pozor. Hlavně v přesilovce. Umí se s Plekym (Plekancem) najít, vědí, kam si stoupnout. Odehráli spoustu zápasů. Je to pro ně, bohužel, jednoduchý najít tady v lize nějakou přihrávku, která by jinde neprošla… Určitě si člověk musí dávat pozor, když jsou na ledě.“

Napadlo vás, že přišlo tolik lidí i kvůli Kladnu právě s číslem 68?

„Až tak to nevnímám. Spíš to hodnotím podle velikosti kotle soupeře. Člověk se musí soustředit na svoji hru, protože někdy slyší slova, které ho nepotěší. Takže to je těžší. Ale to k hokeji patří. Celkově jsem rád, že přišlo tolik lidí. Určitě je lepší, než kdyby nikdo nechodil. Hraje se nám líp. Už kvůli náročnému programu.“

Jak to myslíte?

„Hodně jsme trénovali i v Davosu, takže bylo to náročný. Únava může být trošku znát… Takže je fajn, že přijdou lidi a trochu nás do toho postrčí.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Kladno, 4:0. Kousal první trefou pečetil výhru Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:27. E. Thorell, 41:02. Jandus, 47:38. Safin, 57:23. P. Kousal Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus (A), Moravčík, T. Tomek – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Kaše – M. Vitouch. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Slováček, Sotnieks, Cibulskis – Babka, Kubík, Plekanec (C) – Jágr, Brodecki, Filip – Indrák, Beran, Pytlík – M. Procházka, O. Bláha II, Zikmund (A) – Melka, Michnáč. Rozhodčí Hejduk, Jaroš – Špůr, Zíka Stadion O2 arena, Praha

