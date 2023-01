Hráči uhučeli trenéra. Vyšlo to, Hradec odvolal brankáře, na finty vede 2:0

Zase vytáhli divoký kousek v prodloužení. Hradec odvolal brankáře, risknul, že někdo z Olomouckých napálí puk přes celé kluziště do nehlídaného prostoru. Nejdřív si řekl o faul a pak si i vylepšil přesilovku. Hrál pět na tři, Jérémie Blain hodil puk na branku a Mountfield vyhrál 5:4. To samé už vytasil v Brně, kde taky uspěl.

Fobií z nájezdů Hradec ale prý netrpí. „Ani ne, žádný strach. Jen do hry tři na tři máme dost dobrých bruslařů, kteří soupeře třeba za třicet sekund uvaří a najednou tam skončí čtvrtý hráč. Nedáváte složité nahrávky, ale kroužíte a čekáte, až přijde moment? Je to velká zbraň,“ pronesl útočník Jakub Lev.

V obou momentech hrál klíčovou roli. Brankář Branislav Konrád ho podtrhl, když se otáčel a puk se chystal zasunout do prázdné. Se sudím pak diskutoval, jestli neměli odpískat technický gól. Situaci snad už ani nešlo neproměnit. „Ptal jsem se, proč není technický gól, ale rozhodčí mi vysvětlil, že když je brankář na ledě, taková věc nepřipadá v úvahu,“ přidal hradecký útočník.

Při přesilovce došlo k odvolání brankáře znovu a při hře pěti proti třem zaparkoval Lev před Konrádem. V tu chvíli vyletěl pozdrav od Jérémieho Blainea.

Hotovo, Hradci finta podruhé vyšla. „Kdo byl na ledě, si tak rychle asi nevšimne. Ale ze střídačky všichni hned křičeli. Je to zajímavá alternativa,“ uznal olomoucký Tomáš Dujsík. Přidal, že není úplně snadné se v takovou chvíli koncentrovat, že seberete kotouč a rozhodnete zápas přes celé hřiště: „Hráli to opravdu dobře, zdvojovali, získávali odražené puky. Je těžké přemýšlet, že trefíte prázdnou bránu, hlavní je dostat puk z pásma.“

Olomouc tedy prý ale z hradecké volby úplně v šoku nebyla. „Chystali jsme se. Před prodloužením jsme si říkali, že něco podobného může přijít. Věděli jsme, že už to zahráli v Brně. Faul samozřejmě byl, něco mu předcházelo, ale k tomu se vyjadřovat nebudeme. Stalo se, Hradec využil, takže gratulujeme,“ procedil olomoucký asistent trenéra Boris Žabka.

Pikantní na tom všem je, že se Mountfield do riskování zrovna nehrnul. „Trenérovi se do toho úplně nechtělo. Tentokrát jsme ho museli trochu přemlouvat,“ usmál se Lev. „Olomouc byla silná v soubojích, k dorážkám jsme se nedostávali,“ vysvětlil jeden z hradeckých trenérů Petr Svoboda. „Myslím, že jsme to nakonec trefili dobře,“ byl nakonec spokojený.

„Hodně záleží, kdo je na ledě. Pokud byste tam měli hráče, kteří chodí standardně na oslabení, bylo by to těžší. Ale někdo z olomouckých zlomil hokejku, tak jsme si řekli, že to zkusíme. Myslím, že je to hezký i pro lidi, vidí, že chceme vyhrát,“ vysvětlil ještě Lev.

SESTŘIH: Mountfield HK - Olomouc 5:4p. Divoký zápas rozhodl v závěru prodloužení Blain Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:09. Lev, 25:52. Jergl, 26:34. Kev. Klíma, 33:53. Perret, 64:53. Blain Hosté: 19:14. P. Musil, 30:01. Navrátil, 31:25. Dujsík, 39:42. P. Musil Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík (C), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Eberle – Pilař, Kev. Klíma, R. Pavlík – Jergl, Lalancette, Perret – Doležal, Štohanzl, Novák. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Dujsík, Mareš, Švrček, Řezníček, Rutar – Orsava (A), Knotek (A), Bambula – P. Musil, Kunc, Plášek ml. – Navrátil, Kusko, Klimek – Tomajko, Anděl. Rozhodčí Kika, Obadal – Gebauer, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 142 diváků

