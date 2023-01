Lídrův triumf se zrodil v tichu. Marný boj Komety a bojkot fanoušků

V pondělí se bude v Pardubicích hlásit zpět do práce hlavní trenér Radim Rulík, strůjce stříbra na mistrovství světa juniorů. Vrátí se k týmu, který i bez jeho přímého dohledu udržel v Tipsport extralize první místo. „Pochválil nás a my jeho taky,“ usmál se asistent Marek Zadina, jenž měsíc vedl Dynamo s Richardem Králem. V neděli v Brně, kde panoval bojkot domácích fanoušků, prozatím naposledy. Lídra tabulky přivedli k triumfu 4:1.

Po výbuchu v Mladé Boleslavi nedala Kometa další body bez boje. Přízeň fanoušků však nezískala. Ve Winning Group Areně fandila jen tlupa příznivců hostů, domácí kotel po celý zápas mlčel. „Diváci jsou naším šestým hráčem, vždy nás podporovali a stojí za námi. Teď se rozhodli, že budou potichu,“ pokrčil rameny obránce Marek Ďaloga.

Maximem pozitivních emocí byl potlesk, ten největší pro úspěšného juniora Eduarda Šalého, jenž po návratu z Kanady sledoval další porážku v civilu. Nastoupit má ve středu v Olomouci.

Na Kometu se to dál valí. Posun vpřed se nekoná ani po další výměně trenérů. Byť Jaroslav Modrý borcům trpělivě ukazuje, jak se mají chovat v obranném pásmu. „Strašně nám pomáhá. Hrál NHL, musí mít zkušenosti,“ podotkl Ďaloga. Jde o práci s detailem. Když změníte maličkost, může se zlepšit celá hra. Hmatatelné výsledky to nicméně dosud nenese.

Ani chyby vzadu nezmizely. Obránci nechali Lukáši Sedlákovi prostor pro dorážku, Robertovi Kousalovi pro ránu z křídla k tyči a obránci Janu Kolářovi ke krásné střele pod horní tyčku. Po druhé třetině zůstal v kabině startující brankář Marek Čiliak. „Necítil se dobře, musel odstoupit,“ vysvětlil Modrý. Uzdravený Dominik Furch duel dochytal s čistým štítem, porážku však neodvrátil.

Nakonec přišel i gól do prázdné branky, když domácím na chvíli vdechl naději na zvrat po brejku Jakub Flek. „Neproměňujeme šance, natrápíme se na gól. Kdybychom nějaké branky dali, zklidnili bychom se a naše hra by vypadala úplně jinak. Na to se musíme zaměřit. Věřím, že to brzy přijde,“ doufal Ďaloga, jehož stále brzdí zdravotní trable. I proto se nepouští do svých ofenzivních výpadů.

Ty měl v posledních dnech úplně zapovězené nejlepší střelec Luboš Horký. Jeho comeback se však blíží. Dnes by měl začít opět trénovat a v Olomouci hrát.

„Musíme budovat klukům sebevědomí,“ nabádal Modrý. Psychika mužstva je však po sérii neúspěchů nalomená, těžko hledají sílu k otáčení výsledků. I tentokrát je potopila druhá třetina. Tohle je kritický úsek brněnské hry s opakujícími se výpadky. „Nehráli jsme až tak nekvalitní utkání, ale sráží nás efektivita. Pardubice mají rozdílové hokejisty, jejichž efektivita je dostala do klidu,“ dodal kouč.

Pro Dynamo začne od pondělí staronová éra s velitelem Radimem Rulíkem. V Brně ještě chyběl, vybíral si volno po náročném šampionátu dvacítek. „Nezasahoval do toho, nechal to na nás jako celý měsíc,“ informoval jeho pobočník Marek Zadina, jemuž udělal výkon jeho svěřenců radost.

„Brno má furt kvalitu, ale my jsme hráli velmi dobře. Ke konci nás dostal soupeř trošku pod tlak a výborně nás podržel Will,“ chválil gólmana, jehož pokořil pouze blafákem mezi betony útočník Flek.

Domácí makali až do konce, emocemi opět nešetřil novic Kristián Pospíšil. Chodil tvrdě do soubojů, rozdával rány. Za jeho transferem stojí i bek Ďaloga. „Už minulý rok jsem se s ním o tom bavil. Jsem rád, že to teď vyšlo,“ pochvaloval si příchod krajana, jenž skončil ve Finsku. Jeho zaujetí do hry dobře zná. „On je takový. Známe se odmala, jsme ze stejného města,“ připomněl třiatřicetiletý rodák ze Zvolena.

