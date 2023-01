Ticho v hale, teď chlad. Kometa má pátek 13. často, trenéři to nevyřeší

Winter Classic 2023. Velká sláva. Na bratislavském Tehelném poli, kde se normálně hraje fotbal, se v pátek třináctého do sebe pod širým nebem opřou Kometa s Třincem. Česká extraliga na Slovensku, výjimečná událost. Pro brněnský klub však přichází v nejhorší možnou dobu. Ve chvíli, kdy se v „Rondu“ na protest nefandí, protože fanouškům došla trpělivost s neduživými výkony a pod úroveň špatnými výsledky jejich „klubu“. V hledišti pod kotlem visel během utkání s Pardubicemi obří transparent: NAŠI PODPORU SI MUSÍTE ZASLOUŽIT Reakce mužstva: Další porážka, i když se srdnatým odporem.

Suverénně největší potlesk sklidil hokejista, který vůbec nenastoupil. Jak výstižné…Pouze junior Eduard Šalé, jeden ze stříbrných hochů Rulíkovy party na MS, jenž ještě zůstal po návratu z Kanady v civilu, rozproudil publikum. Diváci povstali a ocenili jednoho z českých hrdinů. Na další členy brněnského kádru už aplaus nezbyl. Ani Flekova korekce na 1:3 nevzbudila emoce jako jindy.

Do Bratislavy vyjede Kometa expres se členy komeťácké rodiny. Ta se povážlivě trhá, fanoušci jsou otrávení. Kolik jich asi vyrazí mrznout do slovenské metropole? Interesantní myšlenka o vývozu extraligy za hranice nyní vypadá jako krok vedle. Předpokládané davy příznivců modrobílých do vlaku nenasednou. Nemají na podobné akce náladu. Aby byla na rozlehlém stadionu aspoň trošku důstojná atmosféra, je nezbytně nutné, aby Kometa ve středu vyhrála v Olomouci a získala zpět (aspoň dočasně) důvěru svých věrných.

Krize slavné značky se totiž rozhodně netýká jen této sezony, trvá už čtvrtým rokem. Je úplně jedno, kdo stojí na střídačce a jestli hraje kapitán Martin Zaťovič v první, nebo ve čtvrté lajně. Problém je daleko hlubší a majitel významné moravské organizace Libor Zábranský na něj musí co nejrychleji přijít. Klidně může začít u sebe a pak směle pokračovat v analýze směrem níž. Bez ohledu na kamarádšoft.

Jeho majetek chátrá, od titulu v roce 2018 ztrácí na hodnotě a prestiži. Brno už není členem tuzemské hokejové špičky, jen si přeje jím být. Od slov a tužeb se k činům už dlouho nemá. Což není jen vina hráčů, nýbrž i stavitelů týmu, který vypadá na papíře daleko lépe než na ledě.

Fiala, Kalous, Pešout, Modrý, Martinec…Žádný z trenérů (v čele s Liborem Zábranským) nedokázal s týmem za poslední čtyři sezony nic, na co by fanoušci s vděkem vzpomínali. Ti poslední dva mají ještě šanci. Zatím ale nevypadají, že by věděli, jak rychle zvednout strádající výběr. Na ledě nevidíte rozdíl mezi prací Pešouta a jeho nástupci.

Z „Ronda“ se postupně vytratily radost, hrdost, nekonečné fronty na párek a pivo. Uměle udržuje euforii jen hlasatel Michal Chylík, z jehož emocionálního projevu máte pocit, že domácí své soupeře zápas co zápas válcují. To už dávno není pravda. Vedoucím Pardubicím stačil zadržený výkon k triumfu 4:1.

A Kometa, byť zrovna proti lídrovi nehrála mizerně, dál hledá své dno. Předkolo play off bude mít letos hodnotu titulu, jehož vidinu má boss Zábranský před sebou každé léto. V Brně už vládne chlad, nevlídno a obavy z budoucnosti. I vzhledem k (ne)výstavbě nové multifunkční arény. Pátek třináctého má klub skoro každý týden. I tak je pořád ještě čas hříchy napravit.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:45. Flek Hosté: 07:40. L. Sedlák, 20:43. R. Kousal, 24:42. J. Kolář, 59:05. Zohorna Sestavy Domácí: Čiliak (40. Furch) – Ščotka, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Ďaloga, Hrbas, Gulaši (A) – Raška I, Zbořil, Flek – Dufek, Holík, Pospíšil – Süss, Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Kollár, Kratochvíl. Hosté: Will (Matěcha) – Čerešňák, D. Musil, J. Kolář (A), T. Dvořák, Hrádek, Vála, Bučko – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Vondráček, Poulíček (C), A. Musil – Rohlík, Paulovič, Herčík. Rozhodčí Šír, Stano – Rampír, Synek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6467 diváků

