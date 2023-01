Furch pod širým nebem: Líbí se mi to, ale podmínky jsou jiné. Čeho se bál?

Když vešel ve výstroji na hřiště, kde se normálně hraje fotbal, řekl si: Fakt pěkný. S kulichem na hlavě Dominik Furch dokonale zapadl do scenérie. „Viděl jsem, že to kluci vždycky mívali,“ vycházel ze záběrů, primárně z podobných zápasů v NHL. V pátek večer proti Ocelářům se však bez něj asi obejde. „Teď jsem si to vzal jen tak ze srandy, kvůli atmosféře. Není tak zima, abych čepici potřeboval,“ líčil brněnský gólman, při Čiliakově absenci jasná jednička.

Popište, co vás napadlo při vstupu na hrací plochu Tehelného pole.

„Hrozně se mi líbí, jak je to udělané. Ale takové utkání hraju poprvé, takže nemám s čím srovnávat.“

Kapitán Martin Zaťovič tvrdí, že brankáři to budou mít při „open air“ zvlášť těžké. Potvrdil vám to první trénink?

„Podmínky jsou samozřejmě trošku jiné než v hale. Hraje se večer, takže sluníčko svítit nebude. Uvidíme, jak budou působit ta světla a jestli ještě něco nalepí na mantinely. Člověk je zvyklý, že jsou bílé, sem tam reklama. Když jsem viděl na nějakých záběrech, že jsou průhledné, bál jsem se toho. Ale na tréninku to tak hrozné nebylo. Některé věci jsou zkrátka odlišné od klasického zápasu. Třeba i vzdálenost tribun od ledu. Pro oba gólmany to bude stejné.“

Jaký byl led?

„Dělá se hodně sněhu. Je tepleji. Někteří kluci si nechali namalovat pod očima ochranu proti slunci. Zeptám se, jak jim to vyhovovalo. Ale nemyslím, že to bude v zápase nutné.“

Duel bude mít vzhledem k okolnostem trošku nádech exhibice, nicméně půjde o tři body do tabulky jako jindy. Dokáže si to člověk uvědomit a plně se koncentrovat?

„Konkrétně nám jde o body hrozně moc. Musíme stoprocentně přepnout. Člověk si to užije o to víc, když podáme dobrý výkon a získáme nějaké body. Pokud prohrajeme, řeknete si: O.K., hrál jsem venku. Ale ta vzpomínka není veselá.“

