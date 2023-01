Gól roku padl v Liberci. Když deset lidí hledá puk a vidí ho jen TJ…

Končí desátá minuta, Bílí Tygři hrají přesilovku, Tomáš Filippi na ose hřiště nahrává na pravý kruh Jaroslavu Vlachovi, jenž z první pálí, Roman Will puk odráží, ale přesně neví kam. Málokdo si všimne, že puk vyletí strmě vzhůru, málem se dotýká stropu arény. Hráči se však srocují u pardubického brankáře, jenž je povyjetý ven směrem od své levé tyčky. Hráči šťourají, hledají, ale nic… V tu chvíli padá kotouč k ledu, jeho dráhu zpozoruje jako jediný domácí bek Thomas Joseph Melancon, okamžitě jej posílá lépe postavenému Filippimu. Jak vyplynulo z rozhovorů po utkání, z přímých aktérů na ploše jen TJ Melancon měl přehled, ostatní čekali na přerušení hry…

Filippi namířil a trefil. Ale pozor, snadná práce to rozhodně nebyla, v brankovišti vypomáhal bek Peter Čerešňák, byť v době vypuštění Filippiho střely netušil, kde puk je. „Nikdo pořádně nevěděl, kde je puk, možná ani rozhodčí ne,“ vracel se k bizarnímu momentu útočník Dynama Lukáš Sedlák. „Nevím, jestli sudí čekali, nebo to jeden z nich viděl. Já se domníval, že to Roman má někde pod rukou a čekal jsem na píšťalku. Puk musel letět hodně vysoko, protože nepadal hrozně dlouho. Najednou se objevil před hráčem na modré, hned mi bylo jasné, že z toho bude gól, všichni jsme byli úplně jinde. Doufal jsem ještě, že to u branky trefí Petera Čerešňáka, ale bohužel nám to tam spadlo,“ popsal Sedlák.

Po výživné bitvě mu bylo hej, Filippimu tolik ne. Těžko se radovat po porážce, byť po výborně odvedené šichtě. „Jediný, kdo viděl puk, byl TJ,“ potvrdil Filippi. „Naštěstí mu to spadlo přímo na klacek, já už… Vypadalo to hrozně jednoduše, ale bylo to celkem s nervama… Naštěstí jsem trefil bránu,“ ulevilo se Filippimu v tu chvíli.

„Nic takového jsem ještě nezažil,“ uznal i Roman Will. „Nejvíc mě zmátlo, že všichni hráči kolem mě hledali puk v mé blízkosti, já se taky díval okolo…“

Filippiho gól překvapil i Petra Kváču na druhé straně. „Abych pravdu řekl, myslel jsem si, že puk má Roman pod betonem. Vůbec jsem to neviděl. Pak jsem jen viděl střelu a gól. Tady jsme měli štěstí. Jinak… Jinak jsem docela dost naštvanej, všechno jsme dělali správně, všechny detaily jsme se snažili plnit, bojovali jsme na maximum, chtěli jsme vyhrát. Ale bylo tam na naší straně moc smolných momentů. Takže nakonec na prd,“ mrzela Kváču krutá porážka.

Hosté využili přesilovku v čase 59:49, puk dorval za čáru Robert Kousal. „Dostali jsme ke konci tvrdý direkt, už jsme neměli čas se s tím vypořádat. Ale pokaždé jsme se vrátili do zápasu, vždycky jsme našli cestu, což ukazuje na naši obrovskou sílu a charakter. Pardubice byly šťastnější,“ dodal Filippi.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:50. Filippi, 28:12. Nedomlel, 47:44. Flynn Hosté: 00:46. Radil, 23:33. Čerešňák, 39:57. L. Sedlák, 59:49. R. Kousal Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Balinskis, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Aubrecht – Ordoš, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Jenčovský, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář (A), Vála, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Štetka, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Kika, Ondráček – Ondráček, Hnát Stadion Home Credit Arena, Liberec