Mandát se po trestu za kokain vrací do Pardubic: Snad mi budou věřit i lidi

Zpět do Česka. Hokejový útočník Jan Mandát se po odpykání dvouletého trestu za doping vrací do kádru extraligových Pardubic a je vděčný za druhou šanci v Dynamu. Sedmadvacetiletý odchovanec Jihlavy po dobu suspendace na soutěže pod Mezinárodní hokejovou federací působil v nižší zámořské ECHL v celku Indy Fuel. Poprvé může za Dynamo nastoupit 13. ledna. Nyní doléčuje lehčí zranění a brzy se připojí k pardubickému týmu i na ledě.

Mandát v české nejvyšší soutěži nastoupil naposledy 12. ledna 2021. Když se ukázalo, že měl 13. prosince 2020 pozitivní test na kokain po zápase v Liberci, Dynamo s ním rozvázalo smlouvu. „Sám vím, že to byla obrovská hloupost, což si uvědomuji. Věřím, že tady navážu na výkony, které jsem dříve předváděl a ještě je vylepším,“ řekl Mandát na setkání s novináři.

„Doufám, že i lidi mi důvěru dají. Vím, že to bude těžké, protože jsem jich spoustu zklamal. Nejen fanoušky, ale i vedení a spoluhráče. Věřím, že druhou šanci proměním nejlépe, jak budu schopen,“ prohlásil.

I pardubický klub očekává, že Mandát svými výkony bude pokračovat na cestě, kterou zahájil v zámořské soutěži ECHL, na kterou se trest nevztahuje. „My jako klub jsme si vědomi, jak jsme reagovali v tu chvíli, kdy jsme se o tom dozvěděli. V době přeskupení sil celé organizace to byla velká rána, proto jsme se vyjádřili tak, že je to konec vzájemných vztahů," uvedl tiskový mluvčí Dynama Jan Mroviec.

„Lidé občas názory mění a obecně si taky občas zaslouží druhou šanci. Honza ji dostává proto, jak k tomu přistoupil. Nebyl v jednoduché situaci, byť svoji vinou, ale popasoval se s tím, jak nejlépe mohl. Proto mu věříme, že si šanci zaslouží," dodal Mroviec.

Lhal jsem, schovával se

Po prokázání dopingu se zdálo, že v Pardubicích už se neobjeví. Tenkrát byl postoj Dynama jednoznačný. „Bylo to tehdy těžké, ale s odstupem času se nemůžu ničemu divit. To, co jsem provedl, je neomluvitelné. I jak jsem lhal, schovával se a nešel tomu čelem, jak jsem měl udělat od začátku. Nyní jsem rád, že mi pan (majitel Dynama) Dědek druhou šanci dal a umožnil mi pokračovat v Dynamu. Pro mě je to srdcová záležitost, i když to možná zní blbě, když jsem tady byl asi dva a půl roku," poznamenal Mandát.

V ECHL během dvou sezon odehrál 74 zápasů, vstřelil 29 gólů a u dalších 38 asistoval. „První rok byl hodně těžký. Hokej samozřejmě miluji, je to skoro jediné, co umím. Hlava byla jinde a přemýšlel jsem, co dělat dál. Kdybych dva roky nehrál vůbec hokej, tak by to bylo moc těžké se vracet na vrcholovou úroveň," uvedl Mandát. „Když jsem dostal nabídku, že můžu jít do zahraničí, tak jsem si řekl, že to půjdu zkusit a uvidím, jestli mě to bude bavit. Zjistil, jak moc mi to chybělo."

Když se ozvalo Dynamo, měl jasno o návratu do Česka. „Řešil jsem nabídky z více týmů extraligy, ale když přišla ta z Pardubic, tak jsem neváhal ani vteřinu. Když mi pan Dědek řekl, že by mi druhou šanci dal, tak jsem mu bez váhání řekl, že budu rád," konstatoval.

„Pardubice jsem sledoval celou dobu, chybělo mi to. Mám motivaci pro sebe a hlavně to chci vrátit rodině, která to dost odnesla. Aby na mě zase mamka a s taťkou mohli být pyšní a nemuseli číst jen negativní zprávy," prohlásil.

Návrat měl ulehčený, protože jde do známého prostředí. „Když jsem odcházel, tak tu většina kluků byla. Hrával jsem často s Patrikem Poulíčkem a Matejem Paulovičem. Kluci mě přijali, připadalo mi to, jako bych nikdy neodjel. A znám i nově příchozí, dříve jsem se potkával s Tomášem Dvořákem nebo Honzou Košťálkem. Příchod do kabiny byl pro mě o to jednodušší," dodal Mandát, který bude mít nově na dresu číslo 89.

Vrací se do týmu, kterému patří první místo v extraligové tabulce. „Šel bych sem, i kdyby Pardubice byly poslední a hrály o záchranu. Samozřejmě koukám na zápasy, je vidět, že kluci hrají skvěle. Cítím i hlučnější podporu z tribun, všichni vnímají, že tady je šance udělat velký úspěch. O to větší je pro mě motivace, abych k tomu taky pomohl," dodal Mandát.

