Sedlák: Nějaké body mám, ale můžu hrát ještě líp. Co řešili po Spartě?

Máte za sebou velkou bitvu před vynikající kulisou, jak jste si ji užil?

„Jo, dobrý zápas, atmosféra super, diváci si to užili. Trenéři možná o něco míň, chyb tam byla spousta. Na konci jsme byli šťastnější, ale výhru jsme si zasloužili. Měli jsme daleko víc šancí, mohli jsme víckrát skórovat. Na konci jsme je potrestali a vyhráli.“

Ani Liberec se nemá za co stydět, třikrát vám srovnal skóre, hodně vás potrápil, že?

„Vždycky jsme ho pustili do hry po naší chybě, udělali jsme moc faulů a zavařili si. Oni mají dobré přesilovky, nakopli se jimi. Ve hře pět na pět jsme byli lepší, akorát jak jsem řekl, zbytečně jsme faulovali.“

Sám jste si odseděl čtyři minuty ve druhé části hry, při níž vám naskákaly dva body. Docela paradox, ne?

„Jo, docela jo. Ale to vyloučení bylo docela smolné, zkoušel jsem přejít jeden na jednoho, dal jsem mu hokejkou, jasně, ale smolná situace. Jsem rád, že to kluci ubránili, odvedli tam dobrou práci. Snad jsem to pak odčinil gólem tři vteřiny před koncem třetiny.“

Liberec - Pardubice: Sedlák využil Ciencialovu nabídku 3 sekundy před přestávkou, 2:3 Video se připravuje ...

Bizarním způsobem padl první gól domácích, drtivá většina hráčů řešila, kde má Roman Will puk, ten přitom sletěl z výšky dolů úplně jinde a Tomáš Filippi jej uklidil za čáru. To se často nevidí, co?

„Hodně kuriózní gól… Nikdo pořádně nevěděl, kde je puk, možná ani rozhodčí ne. Nevím, jestli čekali, nebo to jeden z nich viděl. Já se domníval, že to Roman má někde pod rukou a čekal jsem na píšťalku. Puk musel letět hodně vysoko, protože nepadal hrozně dlouho. Najednou se objevil před hráčem na modré, hned mi bylo jasné, že z toho bude gól, všichni jsme byli úplně jinde. Doufal jsem ještě, že to u branky trefí Petera Čerešňáka, ale bohužel nám to tam spadlo.“

Dá se říci, že jste výhrou v Liberci odčinili předchozí domácí porážku 0:3 se Spartou?

„My se na to takhle nedívali. Druhý den po zápase jsme si k tomu řekli pár věcí, co udělat líp, jak pokračovat dál. V Liberci jsme šli do zápasu s cílem vyhrát, stejně jako do kteréhokoli jiného.“

Po návratu z Philadelphie máte z osmi utkání 4 góly a 6 nahrávek. Můžete být spokojený?

„Nějaké body mám, ale můžu hrát ještě líp. Tady jsem byl znovu u gólu v oslabení, to mě mrzí. Ofenzivně se zatím daří, za to jsem rád.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:50. Filippi, 28:12. Nedomlel, 47:44. Flynn Hosté: 00:46. Radil, 23:33. Čerešňák, 39:57. L. Sedlák, 59:49. R. Kousal Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Balinskis, Nedomlel, Kolmann, Melancon, Derner, Štibingr, Aubrecht – Ordoš, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Jenčovský, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Will (Matěcha) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář (A), Vála, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Štetka, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Kika, Ondráček – Ondráček, Hnát Stadion Home Credit Arena, Liberec