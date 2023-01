Rulík vs. Hořava: decentní sláva, chvála i popíchnutí. A rudý válec

Střet obrů dopadl jasně pro Spartu. Vyhrála v Pardubicích 3:0, herně dominovala. Před zápasem na kostce běžel sestřih z MS do 20 let. Moderátor vyhlásil, že se vrátil po sedmi zápasech zase domů trenér Radim Rulík, který s týmem získal stříbro. Tleskali mu i borci z rudého tábora, respekt vyjádřil i kamarád Miloslav Hořava. Pak poklony skončily a Sparta předvedla, jak moc dobrá dovede být. Mínus velké bitvy? Rozhodující gól padl patrně po ofsajdu.

Pohledem na hokej mají k sobě Radim Rulík s Miloslavem Hořavou hodně blízko. Rádi pracují spolu, potkali se u reprezentační dvacítky, ve Spartě, v Mladé Boleslavi. Nejslavnější je jejich litvínovská éra, kde vyhráli titul. Oba patří k nejvýš ceněným trenérským osobnostem v Česku, teď stojí proti sobě. Vedou obry.

Výsledek jejich bitvy? Jasný, Hořavova Sparta přejela Rulíkovy Pardubice. Herně šlo od druhé třetiny o jednoznačnou záležitost. Sparta byla tvrdší, rychlejší, urputnější. Možná ne tak krásná, ale zatraceně nebezpečná. A skvěle chytal Jakub Kovář.

„Sledoval jsem je na Spengleru, turnaj Spartě pomohl. Věděl jsem, že zápas bude strašně těžký. Mají dobrý kádr, navíc z nich čiší chuť pracovat, vidíte i výborný pohyb,“ vypočítával po porážce 0:3 Rulík. „Nemůžu mým hráčům moc vyčítat, chtěli. Když dojde k situaci, že soupeř je o dva kroky rychlejší? Je to znát,“ přidal.

„Výborný zápas, strašně se mi líbil. A když měl ještě pro nás takový konec, líbil se mi o to víc,“ nejdřív stručně oznámil Hořava. Později se upřímný trenér rozpovídal víc a stálo to za to.

Rulík nechtěl koberce

Nemohlo vám ujít, jak se Pardubice těší na velkou show. Po sedmi zápasech se vrátil Rulík zpátky, od půlky prosince pracoval s reprezentační dvacítkou v Kanadě. Když moderátor zahlásil, že je kouč zpět, zmínil stříbro a na kostce běžely záběry z turnaje? Rozjel se aplaus. Pardubické hráče zrovna obcházel masér s lahvičkou se čpavkem, aby se nabudili na rozjezd. Stejně se postavili, bušili hokejkami.

Hold Rulíkovi vzdala stejným způsobem i Sparta. „S Radimem jsem spolupracoval roky, znám ho skvěle. Podle mě je nejlepší trenér u nás. Vůbec mě nepřekvapuje, že dvacítku dovedl k medaili, že je takhle úspěšný. Přeju mu to,“ uznal Hořava.

Rulík pak nesměle zamával do kamery. Jakmile se spatřil na kostce, viděli jste výraz, který říká: Díky, ale stačí, hrajeme! Klub pro něj před utkáním plánoval větší parádu, nicméně trenér to zatrhl. „Nechtěl jsem koberce na ledě, domluvili jsme se. Bylo to decentní a kultivované,“ dodal pak Rulík.

Po zápase si s Hořavou jen krátce podali ruce. Po tiskovce ale přeci jen Rulík svého kolegu trochu popíchl. „Gratuluju a neber mi všechny ty moje vytipovaný hráče,“ mířil na Pavla Kousala, kterého spolu vedli v Boleslavi, a on teď skončil ve Spartě. „Slibuju,“ zasmál se Hořava. „Radime, čau.“

Když oba pak dostali dotaz, jestli je vzájemná bitva hodně prestižní, když se tak dobře znají? Aniž by jeden druhého slyšel, mluvili stejně.

„Speciální asi ten zápas není,“ zavrtěl hlavou Rulík. „Tak to bych fakt neřekl,“ kontroval Hořava. A pokračoval: „Moc jsem mu přál, aby se mu vedlo s dvacítkou. Přeju Radimovi i tak. Je to sport. Jen nechci říkat, že mu držím palce, když hrajeme proti sobě, to pozor! To určitě ne.“ Ale jinak Rulíkovi přeje hodně: „Protože je dobrej.“

Hořava se dočkal od pardubického kouče podobné poklony: „Znám jeho trenérské myšlení, vím, co nás v takových zápasech čeká. Jen se to teď potvrdilo, protože Sparta hrála skvěle. Jsem za takové zápasy rád, byl opravdu velmi kvalitní, proti nám stál výborný soupeř.“

Žádné divoké emoce nakonec nevzbudil ani fakt, že vítězný gól Sparty padl zřejmě po ofsajdu. „Ani jsem nezaregistroval, abych se přiznal. Ale výzvu si vzít nemůžete, stejně bychom s tím nic neudělali,“ opáčil pouze Rulík.

A když ještě jednou zkusíte společnou notu, co kdyby si časem střihli angažmá zase spolu? Prezident svazu Alois Hadamczik zmínil, že by Rulíka časem viděl jako nástupce Kariho Jalonena u reprezentačního áčka.

A Hořava k němu? „Ježišmarja, jen to ne,“ vypálil kouč Sparty. „Už jsem si tím prošel jednou, kdy jsem byl jedním z kandidátů. Už to znovu prožívat nechci. Nemyslím si, že bych ještě někdy mezi adepty nároďáku byl. Už jsem šanci měl a odmítl jsem to. Nemyslím, že to ještě někdy přijde.“

Tak se můžete těšit na jeho souboje s Rulíkem. S blížícím se koncem sezony nabere rivalita Pardubic a Sparty šťávu. Teď Dynamo dostalo školení.

Bilance Pardubic

bez Rulíka s Rulíkem 7 zápasy 28 6 výhry 20 1 porážky 8 81 % bodová úspěšnost 68 %

