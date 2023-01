Jágr hrál na jihu skvěle. Kladno se zlobilo na rozhodčí a dno mu zůstalo

Spousta lidí posílá Jaromíra Jágra do penze, fanoušci mu občas vyčítají nedostatečné manažerské tahy v kladenském týmu. Ale jakmile se navlékne do výstroje, vyprodává stadiony. V pátek vylepšil rozpočet Vítkovicím, v neděli napěchoval Budvar arénu. V ní Rytíři padli v rámci 38. extraligového kola 2:6 a dno tabulky jim zůstalo. Poražení dávali nejednou najevo hněv z verdiktů rozhodčích a přehršle oslabení. Hosté muže v pruhovaném víckrát upozorňovali, že domácí hráči zákroky přehrávají.

Za víkend dorazilo v součtu na Jágra a spol. oficiálně 16254 zvědavců. Po pátečním výnosu 3:0 v Ostravě si Rytíři malovali, jak v neděli po hodně dlouhé době opustí poslední figuru a přenechají ji Jihočechům. Nestalo se. Nažhavení domácí zužitkovali čtyři přesilovky z osmi nabídnutých. Právě počet kladenských oslabení hosty dostal do frustrace. A výkon čísla 68? Bez přehánění úctyhodný. Z duelu mohl odjet klidně s bilancí 2+4, kdyby s jeho vyprojektovanými nápady parťáci lépe naložili. A kdyby i on sám lépe sešteloval mušku. Takhle si odvezl osobní bod.

Napsalo se toho dost o tom, že téměř 51letý útočník na ledě poskytuje svým barvám prospěch. V Budějovicích stačilo první střídání. Luxusní střídání! Síla na puku, přehled a správné načasování. Všechno to vyústilo ve vytvoření šance pro Cibulskise, ten ovšem parádní možností pohrdl.

Boj o nechtěnou 14. barážovou příčku Kladno zahájilo ve slibném stylu, jenže pak přišel kolaps. Po Zikmundově faulu přišel záhy druhý. V tu chvíli si Jágr vysloužil pískot, neboť ze střídačky se vypravil za sudím, aby reklamoval vpád do dvojnásobného oslabení. Hosté měli za to, že domácí hráč zákroku Melky přidal. Z první šance domácí skórovali. Smůla tmavomodrých pokračovala, před druhým gólem se bek Klikorka srazil s čárovým sudím, následně Strnad „centroval“ k brance a Cibulskis si holí srazil puk za čáru.

Ironický aplaus s lehkým posměšným podtónem přišel poté, co Jaromír Jágr u střídačky rukama atakoval Milana Gulaše , jenž souboj bez puku neustál a veterán cestoval na dvě minuty odpočinku. Na trestné pak sledoval, jak Tomáš Plekanec (ano, Plekanec) nechtěně nahrává Martinsi Dzierkalsovi na 3:0.

Ale Rytíři se chytili. A i díky Jágrovi. Ten na útočné modré přetlačil Pecha, a byť se fanoušci silně dožadovali vyloučení, akce pokračovala a Plekanec po výpadu z křídla vrátil družinu do zápasu.

Časem stoupala kladenská frustrace.

Její vrchol přišel ve 41. minutě, kdy Lukáš Pech zatřepal rukavicí na znamení soupeřova sekání. Rozhodčí mu uvěřili a vyloučili Plekance. Ten se vztekal, sudím jasnou gestikulací ukazoval, že o nic nešlo. „Otočil hokejku a špičkou mě bodl mezi chrániče. Pusťte si to. Mohl jsem jít do zakončení, bylo to jasné píchnutí,“ přesvědčoval Pech.

Naštvaný Plekanec navíc na trestné bouchl holí do skla, za to dostal další dvě minuty. „Asi to nechci komentovat. Bohužel jsem tady neudržel nervy, což je škoda,“ vracel se k tomu lídr Rytířů. Po utkání se cestou do kabiny zastavil, vypadalo to, že sudím něco poví na cestu. Ale rozmyslel si to. „Považuju se za slušného člověka, jsem rád, že jsem se pak tady udržel. Je to těžké, ale nebudu to komentovat. Byly ale u toho i naše chyby, na fauly hokejkou si musíme dávat pozor. Už pár sezon děláme věci, které potřebujeme vyčistit, a stojí nás zápasy. Dokážeme hrát skvělá utkání, ale nedokážeme je zopakovat víckrát v řadě. Nedá se nic dělat, jedeme dál…“

Dělovka Milana Gulaše z voleje při Plekancově trestu přinesla čtvrtý gól z početní výhody a vedení 5:1. V oslabení sice Plekanec snížil na 2:5, k dramatu však svůj tým nedotáhl. Mohl se o to postarat Jágr v 54. minutě, po vynikajícím průniku mu ovšem vzala radost pohotová lapačka Dominika Hrachoviny .

Jágra bylo vážně plno, stihl i lehce diskutovat s diváky za mantinelem, kteří na něj vyrukovali se vztyčenými prostředníčky. „Hraje výborně, klobouk dolů. Má to tam,“ pousmál se Tomáš Plekanec.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:36. Percy, 07:28. Strnad, 12:39. Dzierkals, 21:57. Percy, 43:53. Gulaš, 58:14. Gulaš Hosté: 14:31. Plekanec, 44:04. Plekanec Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, Vopelka, Doležal – Koláček, M. Toman, V. Tomeček. Hosté: Bow (22. Brízgala) – Dotchin (A), Kehar, Slováček, Ticháček, Babka, Cibulskis, Klikorka – Jágr, Plekanec (C), Kubík – Filip, Indrák, Brodecki – Beran, Pytlík, M. Procházka – Melka, Zikmund (A), O. Bláha II. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Gerát. Stadion Budvar Aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 (Vyprodáno) diváků

