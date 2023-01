Nazdárci, analfabeti, zlobil se manažer Fürst. Olomouc trhá predikce na kusy

Oceláři jsou v laufu, pětkrát za sebou vyhráli s výrazně plusovým skóre 24:9. Olomoučtí se i kvůli marodce trápí, z šesti předchozích duelů získali jen čtyři body při skóre 16:25. Stále jim chybí Káňa, Dujsík, Klimek, Strapáč a Menšík.

Podle modelu Game Score, kterým redakce hokej.cz před každým kolem propočítává teoretické výsledky, neměli mít v Třinci šanci. A přesto urvali tři body. Zaslouženě, hráli organizovaně a obětavě. Skvělý byl gólman Jan Lukáš (30 zákroků), o nulu přišel až šest sekund před koncem. A Olomouc se znovu dotahuje na elitní čtyřku.

Modelové predikce vyloženě štvou olomouckého šéfa Erika Fürsta. V rozhovoru pro klubový web dokonce mluvil o sportovních analfabetech a nazdárcích. „Predikce neberu,“ rozohnil se Fürst. „Nezajímají mě, zásadní je to, co se děje na ledě. Ale samozřejmě to vnímám, není mi jedno, že před každým kolem extraligy vychází na - dá se říct oficiálním webu českého hokeje - článek o tom, jak zákonitě musíme prohrát. Jejich autor je sportovní analfabet. Každý rok nás posílá do baráže a vykládá, že naše průběžné třetí místo byla náhoda a omyl.“

Sami hráči predikce před zápasy tolik neprožívají. „Já třeba vůbec,“ přitakal Olesz. „Statistiky jsou pěkné, ale sport je krásný v tom, že všechno může být úplně jinak. Může přijít faul na začátku a všechno se vyvíjí jinak. Jasně, když jede Olomouc do Třince, tak je Třinec favorit. Ale mohli by v modelu respektovat třeba i to, že jsme je v sezoně už dvakrát porazili.“

Olesz tím nesnižuje sílu Ocelářů. Naopak. „Mají dva nebo tři dvacetigólové střelce (Daňo 22, Růžička 19, Hudáček 16), poslední zápasy vyhráli velkým rozdílem a my prohrávali... Ale sport nemá logiku.“

Že měli v Třinci šanci na vítězství jen 22,2 %? „To stačí,“ zasmál se Olesz. „Když to není sto procent... Tohle není matematická úloha, která má jasný výsledek. Kdyby ano, nemuseli bychom ani hrát. Beru, že statistiky a rozbory jsou atraktivní pro fanoušky, mají více informací, ale pořád je to hra. A pak je tu ještě predikce rozhodčích,“ zasmál se.

„I oni mohou zasáhnout do zápasu, nebo se někdy sesypat pod tlakem fanoušků. I to se stane. Hodně proměnných. Ale je to krásné, když jedete na zápas, nikdo od vás nic nečeká a vyhrajete. O to sladší je pak radost.“

Podobně to vnímá i brankář Jan Lukáš. „My jsme outsideři furt, ne?“ zasmál se. „S nadsázkou. Jde nám to, jsme obětaví a od začátku hrajeme to, co chceme. Zatím se nám tak nějak daří a sbíráme body. Potřebujeme je sbírat i dál, protože play off se blíží a sezona je ještě relativně dlouhá. Potřebujeme udržet tempo. A predikce necháme na těch, co je počítají.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:54. Kurovský Hosté: 09:06. Rašner, 17:05. Navrátil, 59:29. Nahodil Sestavy Domácí: Kacetl (Daneček) – Marinčin, Havránek, Čukste, J. Jeřábek, Roth, M. Doudera, Zahradníček – M. Růžička (C), Voženílek, Hrňa – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Buček. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rašner, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Škůrek – Kunc, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., P. Musil, Orsava (A) – Kusko, Nahodil, Navrátil – Olesz, Anděl, Rutar. Rozhodčí A. Jeřábek, Šír – Rampír, Synek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 794 diváků

