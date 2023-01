Sparta rozdrtila Motor 5:0, Olomouc skolila Třinec 3:1. Uspěla i Boleslav

Olomouc vyhrála nad Třincem i potřetí v sezoně

Třinečtí hokejisté podlehli v dohrávce 38. kola extraligy na vlastním ledě Olomouci 1:3 a nebodovali proti Hanákům ani ve třetím utkání sezony. Úvodní gól vstřelil v desáté minutě Alex Rašner a v závěru první třetiny zvýšil Jakub Navrátil, který skóroval proti Ocelářům počtvrté v ročníku. V poslední minutě zpečetil výhru Lukáš Nahodil při power play domácích. O čisté konto připravil Jana Lukáše až šest sekund před koncem Daniel Kurovský. Obhájce titulu prohrál teprve druhé utkání z posledních jedenácti.

Olomouc udeřila z první vážnější šance. Rašner získal puk na obranné modré čáře, vyrazil do přečíslení tři na jednoho, ale nic extra nevymýšlel a celou akci zakončil přesně mezi Kacetlovy betony. Dvougólový náskok zařídil hostům Navrátil. Jeho střela z levého kruhu prosvištěla nad ramenem Kacetla a na cestě do branky ještě cinkla o tyčku. Největší příležitost Třince zahodil v úvodní třetině Hrňa, který ale zblízka neprostřelil Lukáše.

Hrňa, jenž při absenci Marcinka nastupoval v elitním útoku, mohl snížit už po pár sekundách prostřední části. Nedosáhl ale v brejku dva na jednoho před odkrytou brankou na Růžičkův pas. Očekávaný nápor Třince se nedostavil, další střídání patřila Olomouci a Kacetl se zaskvěl při šancích Musila a Rašnera. Domácí hra postrádala přesnost, v jediných vážnějších situacích nepřehodil Chmielewski Lukášův beton a teč Hrehorčáka minula branku.

Osamocený Navrátil přestřelil v úvodu třetí třetiny bekhendem branku, na druhé straně Daňo neprotlačil na hranici brankoviště puk za záda Lukáše. Třinec, který doma předchozích šest zápasů vyhrál, si souvislejší tlak vypracoval až v závěru a zejména při hře bez gólmana, k níž se odhodlal tři minuty před koncem.

Lukáš ale podržel Olomouc a Nahodil si poté v útočném pásmu poradil i s přesilou a uklidnil hosty třetím gólem. Jedinou kaňkou pro Hanáky bylo, že v samém závěru nepohlídali Kurovského, který vstřelil čestný úspěch Třince.

Góly Domácí: 59:54. Kurovský Hosté: 09:06. Rašner, 17:05. Navrátil, 59:29. Nahodil Sestavy Domácí: Kacetl (Daneček) – Marinčin, Havránek, Čukste, J. Jeřábek, Roth, M. Doudera, Zahradníček – M. Růžička (C), Voženílek, Hrňa – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Buček. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rašner, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Škůrek – Kunc, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., P. Musil, Orsava (A) – Kusko, Nahodil, Navrátil – Olesz, Anděl, Rutar. Rozhodčí A. Jeřábek, Šír – Rampír, Synek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 794 diváků

Mladá Boleslav pod Kalousem bodovala i potřetí

Mladá Boleslav porazila v dohrávce 19. kola extraligy doma Vítkovice 3:2 po samostatných nájezdech a posunula se na 9. místo před Kometu Brno. Bruslařský klub i ve třetím zápase pod novým trenérem Jiřím Kalousem bodoval a z toho podruhé vyhrál. V rozstřelu rozhodl v osmé sérii Róbert Lantoši. Druzí Ostravané podruhé z posledních tří zápasů prohráli a na vedoucí Pardubice ztrácí bod.

V sestavě Mladé Boleslavi se poprvé objevil útočník Ondřej Roman. Odchovanec ostravské Poruby a bývalý hráč Vítkovic posílil Bruslařský klub z francouzského Rouenu. V elitním útoku nahradil absentujícího Daniela Přibyla.

Vítkovičtí byli aktivnější, ale šance na obou stranách dlouho chyběly. Novotného prověřil především bek Raskob, jehož střelu mladoboleslavský gólman vytěsnil vyrážečkou. V čase 12:30 se radovali domácí. Söderlund předložil puk před odkrytou branku Romanovi, který snadno skóroval a oslavil gólem premiéru v novém působišti.

Domácí se ještě v první třetině ubránili při Najmanově trestu a sami se ve druhé části neprosadili při své přesilovce po Kotalově faulu. Potom ohrozili Klimeše Lintuniemi a Roman.

Vítkovice čekaly dlouho na šanci, ale ve 33. minutě trefil Raskob horní tyč. Hosté byli stále aktivnější a v 38. minutě se dočkali vyrovnání. Po Gewieseho přihrávce překonal Novotného bruslí Bukarts. Sudí Hejduk s Pilným si ještě u videa ověřili, že nešlo o úmyslné kopnutí.

Ve třetí třetině domácí odolali při Lunterově pobytu na trestné lavici a po pasáži bez šancí se v 52. minutě dočkal opětovného vedení Bruslařský klub. Klimeše překonal střelou z levého kruhu Najman. V čase 54:15 ale po Lakatošově přihrávce zpoza branky vyrovnal Krenželok. Prodloužení neodvrátila ani Kalusova teč, kterou Novotný kryl pravým betonem.

V nastavení mohl rozhodnout domácí Šťastný, bekhendem však Klimeše mezi betony nepřekonal. Mladá Boleslav pak při Gewieseho vyloučení sáhla k power play a hrála v pěti proti třem, ale výhodu přerušil faulem Söderlund. Rozhodly tak až nájezdy, v kterých dal vítězný gól Lantoši.

Góly Domácí: 12:30. O. Roman, 51:53. O. Najman, . Lantoši Hosté: 37:41. Bukarts, 54:15. L. Krenželok Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Štich, Křepelka – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Lunter, O. Najman (A), Kel. Klíma – Šmerha, Závora, Dvořáček. Hosté: Klimeš (Stezka) – Grman, Mikuš, Prčík, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, Fibigr – Lakatoš (A), Marosz, L. Krenželok (C) – Bukarts, Krieger, Lednický – Kotala, Dej, Kalus – R. Půček, Chlán, Bernovský. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Frodl, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Sparta přejela Motor a vyhrála počtvrté v řadě

Sparta porazila v dohrávaném zápase 21. kola extraligy České Budějovice 5:0 a vyhrála tak i třetí vzájemný souboj s Motorem v sezoně. Pražané rozhodli o zisku tří bodů ve druhé třetině, ve které v rozmezí jedenácti minut čtyřikrát skórovali. Druhé čisté konto v sezoně udržel Josef Kořenář. Gól a dvě asistence si připsal Ostap Safin, jenž tak odehrál bodově nejvydařenější utkání v extraligové kariéře.

V dresu domácích poprvé nastoupil finský útočník Vauhkonen, na střídačku se po krátké nemoci vrátil kouč Hořava.

Pražané byli v první třetině mírně střelecky aktivnější, výraznou gólovou šanci si ale nevypracovali. Vitouch sice ve druhé minutě dostal puk za záda Hrachoviny, rozhodčí však branku pro předcházející hru vysokou hokejkou neuznali.

Jihočeši v útoku také příliš nehrozili, v 16. minutě byl přesto blízko gólu Vráblík. Brankář Kořenář, který chytal místo zraněné jedničky Kováře, vyrazil jeho střelu jen těsně vedle pravé tyčky.

Na začátku druhé části si Sparta pomohla v přesilové hře. Vyloučení Percyho využil kapitán domácích Řepík a připsal si 13. gól v sezoně. Vyrovnat mohli Hanzl nebo Bindulis, Kořenáře ale nepřekonali a Pražané následně utkání ovládli.

Ve 29. minutě se po brejku se štěstím prosadil Kousal, jenž trefil tyč, ale Hrachovina si puk srazil do branky. O 90 sekund později připravil Safin bleskovou přihrávkou zpoza branky gól pro Buchteleho a pětiminutovku hrůzy pro Jihočechy zakončil opět Safin, jehož přihrávku si do branky srazil Bindulis.

Do třetí třetiny nastoupil v brance hostů Strmeň, ani on ale neudržel čisté konto. V 54. minutě jej prostřelil Vitouch. Sparta tak před nejnižší domácí návštěvou v sezoně - 7201 diváky - bez problémů dovedla zápas do vítězného konce a uspěla počtvrté za sebou.

Góly Domácí: 22:29. Řepík, 28:50. P. Kousal, 30:20. Buchtele, 33:08. Safin, 53:34. D. Vitouch Hosté: Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, T. Tomek, Polášek (A) – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Kaše, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Vauhkonen. Hosté: Hrachovina (41. Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, Vopelka, Doležal – Koláček, M. Toman, V. Tomeček. Rozhodčí Úlehla, Kika – Špůr, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 7 201 diváků