Olomoucký recept na mistra z Třince? Jen ať se vztekají, usmál se Olesz

Olomoucký recept na průběžně třetí tým soutěže, který vyhrál mistrovský titul třikrát za sebou? „Přece ho nebudu prozrazovat,“ culil se po zápase zkušený útočník Rostislav Olesz. Pár základních ingrediencí ale přece jenom pustil. „Ubránit prvotní tlak soupeře a dát první gól, ať to pak mají těžší a vztekají se. Ale nechci jim moc radit, třeba na ně narazíme ještě později.“

V základní části určitě ještě jednou. Oceláři budou hrát v Olomouci na začátku března, bude to předposlední kolo základní části. Pak už je play off. „Je super, když se vyhraje v Třinci, ale jejich síla je obrovská,“ uznal Olesz. „Měli šance, ale naše odstoupená obrana a čekání na brejky, to je zhruba recept.“

Třinecký trenér Vladimír Országh připustil, že každý zápas s Olomoucí je boj. „Urputný soupeř, který hraje velmi dobře do obrany. Mají velké silné hráče, a když jim zachytá gólman, je to vždy problém. Jsou to vyrovnané zápasy.“

Oceláři zatím cestu k vítězství přes organizovaného rivala najít nedokázali. Opět. Rozráželi se o silné beky, rychle napadající útočníky a skvělý byl v bráně Jan Lukáš. Z 31 střel pustil jen smolný odraz šest sekund před koncem.

„Jasné, že to mrzí, ale důležité jsou body,“ mávnul devětadvacetiletý gólman rukou nad možností šesté nuly v sezoně. „Tak to prostě někdy je. Důležité je, že jsme dodržovali, co jsme si před zápasem řekli. Dobře jsme začali, měli jsme pohyb a šli jsme do vedení 2:0. To nás trošku uklidnilo, to pro nás bylo klíčové. Pak jsme je k nějakým velkým věcem nepouštěli.“

Třinečtí si tentokrát nepomohli ani v přesilovkách. Byť v nich několik solidních šancí měli. Všechno pochytal Lukáš. V zápise byl sice psaný jako dvojka, jako startér byl uvedený Branislav Konrád. Ale Lukáš dopředu věděl, že chytat bude. „Asi se upsali,“ pousmál se.

Podle třineckého útočníka Daniela Voženílka odehrál Třinec asi nejslabší zápas sezony. Připomenul i virózu, která šampiony trápí. Nicméně se na ni nevymlouval. „Olomouc má kvalitní systém a dodržuje ho,“ přitakal Voženílek. „Má urostlé obránce, není jednoduché se proti nim prosadit. Navíc potrestala naše chyby, kdežto nám v šancích chyběl důraz. Celkově od nás hra nebyla tak důrazná a bruslivá. I v soubojích jsme byli trošku slabší, bylo to jedno z našich nejhorších utkání.“

Olomouc je zatím jediným týmem soutěže, který dokázal Ocelářům sebrat všechny body. To se nepovedlo prvním Pardubicím, ani druhým Vítkovicím. Tři vítězství nad šampiony si připsaly České Budějovice, ale dvakrát až po nájezdech (2:0, 3:2sn, 3:2sn).

„Víme o tom, alespoň máme další motivaci do čtvrtého zápasu s Olomoucí,“ dodal Voženílek. „Ani s Budějovicemi jsme zatím ani jednou nevyhráli, budeme to muset změnit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:54. Kurovský Hosté: 09:06. Rašner, 17:05. Navrátil, 59:29. Nahodil Sestavy Domácí: Kacetl (Daneček) – Marinčin, Havránek, Čukste, J. Jeřábek, Roth, M. Doudera, Zahradníček – M. Růžička (C), Voženílek, Hrňa – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Buček. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rašner, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Škůrek – Kunc, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., P. Musil, Orsava (A) – Kusko, Nahodil, Navrátil – Olesz, Anděl, Rutar. Rozhodčí A. Jeřábek, Šír – Rampír, Synek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 794 diváků