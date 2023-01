1098! Jágr vyrovnal Gretzkyho. Historický gól po souhře v přesilovce

Kladno sice v Karlových Varech vstoupilo do zápasu vlažně, prohrává a Rytíři se dál krčí na dně tabulky, jenže trefa Jaromíra Jágra, kterým hokejová legenda snižovala na 1:2, nebyla jen kosmetickou úpravou skóre. Jednalo se v součtu o 1098. Jágrův gól v profesionálních soutěžích a vyrovnal tím dosavadní rekord kanadského hokejového mága Wayna Gretzkyho.

Třináctá minuta zápasu 39. kola extraligy Jágrova Kladna v Karlových Varech bude pro legendární osmašedesátku hořkosladkým okamžikem. Jágr z přesilovky po souhře s Adamem Kubíkem a Jakem Dotchinem sice jen snižoval a Kladno dál na západě Čech tahá za kratší konec, jenže tímto zásahem se kladenský nezmar vyrovnal v historických tabulkách střelců profesionálních hokejových soutěží Waynu Gretzkymu. Obě hokejové ikony mají momentálně na pažbě 1098 gólů ve své kariéře. Pro Jágra však mluví skutečnost, že on ještě brusle do kouta nehází a na čele nejlepších střelců hokejové historie se může co nevidět osamostatnit.

V elitní desítce historických hokejových kanonýrů je kromě Jágra aktivním hráčem už jen Alexandr Ovečkin, ale ten v tuto chvíli ztrácí na Jágra více než sto branek, což je při vší úctě ke kapitánovi Washingtonu prakticky nedostižná meta.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE