Jágr válí! Na padesátníka si nepřijdou ani data. Špička mezi nahrávači

V půlce února sfoukne na narozeninovém dortu už 51. svíčku. Do probíhajícího extraligového ročníku naskočil až od 11. prosince, předtím vyčkával v záloze. Že by se ovšem na Jaromíru Jágrovi zmíněné okolnosti podepisovaly? Ani náhodou. V dresu Kladna dál posouvá hranice hokejové dlouhověkosti, jeho výkony snesou ta nejpřísnější měřítka. Proti Karlovým Varům navíc zapsal už 1098. branku v profesionální kariéře a vyrovnal v tomto ohledu Wayna Gretzkyho . Nejen hodnota iSport Score potvrzuje, že Jágr má Rytířům stále co nabídnout.

Jaromír Jágr v uplynulém ročníku patřil mezi nejlepší útočníky extraligy a jinak tomu (zatím) není ani v aktuální sezoně. Sice se projevuje ztráta rychlosti – kladenský útočník nezaznamenává tolik vstupů do ofenzivní zóny s pukem na hokejce, neforčekuje příliš úspěšně a bývá ten poslední, kdo se vrací do obrany. Směrem do ofenzivy ale stále patří mezi elitu. Atributy, ve kterých dominuje? Výstupy z defenzivní zóny (lepší než 97 % ostatních útočníků), bodování při hře pět proti pěti (97 %), nebezpečné střely ze slotu – prostoru kolem brankoviště (88 %). Pořád je vynikajícím hráčem.

Konzistentnost

Po celou kariéru Jaromíra Jágra zdobilo to, že pravidelně sbíral body, patřil mezi nejlepší hráče utkání. Málokdy býval pro tým kotvou. A platí to dodnes. Ve 13 zápasech zapsal pouze ve třech utkáních negativní hodnotu iSport Score. V dalších deseti byl Kladnu prospěšný a nelze pochybovat o tom, že i ve svých padesáti letech má týmu pořád co nabídnout. Průměrná známka? 5,71. V celkové tabulce Score by to odpovídalo 61. místu ze 173 útočníků. Lze tedy konstatovat, že Jágr předvádí lepší výkony než téměř dvě třetiny ostatních forvardů.

Co měří iSport Score?

Cílem je ukázat nejužitečnějšího hráče pro svůj tým. Není to pouze hokejista, který nastřílí nejvíc gólů, ale hráč, který má největší vliv na výsledek zápasu. Score se zaměřuje na všestrannost, proto zahrnuje i defenzivní statistiky. V úvahu bereme hráče, kteří v zápase odehráli aspoň 5 minut.