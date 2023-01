SESTŘIHY: Sparta zdolala Brno, v derby slaví Dynamo. Jágr skóroval

Sparta - Kometa

Góly Domácí: 02:22. Konečný, 29:51. Řepík, 39:37. Safin, 57:52. Buchtele, 59:31. Horák Hosté: 00:38. Holík, 16:36. Kollár, 55:53. Horký Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, T. Tomek, Polášek (A) – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Kaše, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Konečný, G. Thorell, Vauhkonen. Hosté: Furch (Čiliak) – Kučeřík, Kundrátek (A), Ščotka, Ďaloga, Hrbas, Němec, Fajmon – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Vincour (A), Süss, Dufek. Rozhodčí Šindel, Květoň – Brejcha, Ondráček Stadion O2 arena

Sparta - Kometa Brno: Buchtele vrátil vedení týmu krátce před koncem zápasu, 4:3

Pardubice - Mountfield HK

Góly Domácí: 19:47. Vondráček, 36:42. Vondráček, 57:31. L. Sedlák, 59:55. Paulovič Hosté: 53:32. R. Pavlík Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Štetka, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Pilař – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev, Novák – Morong, Štohanzl, Lang. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Klouček, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

Pardubice - Mountfield HK: Ondráček ve vlastním oslabení navýšil skóre, 2:0

Karlovy Vary - Kladno

Góly Domácí: 00:11. Černoch, 08:07. Gríger, 15:08. Jiskra, 52:43. Černoch Hosté: 12:48. Jágr, 39:21. Indrák Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Koffer – Juusola, Hladonik, Kofroň – Redlich, Jiskra, Kohout. Hosté: Brízgala (Bow) – Klikorka, Dotchin (A), Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka – Kubík, Plekanec (C), Jágr – Brodecki, Indrák, Filip – M. Procházka, Pytlík, Beran – O. Bláha II, Zikmund (A), Melka – Michnáč. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Gerát, Hynek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kladno 4:2. Porážku Rytířů neodvrátil ani zásah Jágra

Zámorský dokonal obrat Plzně v Budějovicích

Hokejisté Plzně vyhráli v 39. kole extraligy v Českých Budějovicích 4:3 v prodloužení a připsali si třetí výhru za sebou. Obrat ze stavu 1:3 dovršil v čase 61:29 v přesilové hře obránce Petr Zámorský. Motor prohrál třetí z posledních čtyř zápasů, klesl na předposlední místo, ale svůj náskok před Kladnem zvýšil na čtyři body.

Hosté začali aktivně, zatímco Jihočeši dlouho hledali cestu ven z obranného pásma. Plzeňského brankáře Svobodu až později rozehřály střely Gulaše nebo Vráblíka. Po chybě domácích na útočné modré čáře se ocitl v brejku Blomstrand a přestože byl tísněný zezadu Vráblíkem, otevřel skóre švihem z levého kruhu.

Zakrátko mohl u levé tyčky zvýšit Zámorský. Do první velké šance na straně Motoru se dostal v 10. minutě Dzierkals, který tečoval střelu Percyho. O pět minut později našel bojovník Toman před brankou volného Doležala, ale ten nepřelstil Svobodu. Vyrovnání zařídil Valský, jenž pálil z mezikruží po přesné nahrávce Hanzla z levé strany. Před první sirénou ještě zahrozil Vráblík.

Na začátku druhého dějství se vypravil dopředu po levé straně obránce Percy. Neprosadil se první střelou, ale přihrávka určená Valskému se ujala s nechtěným přispěním bránícího hráče. Domácí těžili z aktivního forčekingu, který plzeňským hráčům dělal potíže. K nebezpečné střele se dostal ze Západočechů pouze Suchý.

Motor ubránil vyloučení Percyho a kanadský bek se hned při návratu na led zapojil do přečíslení tři na dva, ale nevyšlo mu zakončení. Na straně soupeře se poté neujaly pokusy Suchého a Poura. Třetí gól dal z pravého kruhu veterán Vondrka pouhou vteřinu před druhou sirénou a zároveň vteřinu před vypršením trestu Maláta.

V úvodu třetí části zkoušel zakončit Dzierkals po objetí branky zezadu. Potom vypálil z mezikruží přes bránícího hráče plzeňský Schleiss a brankář Strmeň neudržel kotouč, který propadl za jeho záda. Ve 49. minutě budějovický Pech netrefil u levé tyčky odkrytou klec. O dvě minuty později jeli Pech s Gulašem sami na jediného obránce, ale domácí kapitán nemířil přesně.

Těžké chvíle pro Jihočechy nastaly vyloučením Vondrky, ale bránící čtveřice se vrhaly do střely a udržely nezměněný stav. Dvě a půl minuty před koncem zkusili hosté power play a po buly v útočném pásmu střelou zblízka vyrovnal Kodýtek.

V prodloužení se snažil protlačit kotouč do branky Valský, ale vrhl se na něho Pour a strhla se divoká bitka. Hosté dostali početní výhodu, kterou bleskově využil Zámorský.

Góly Domácí: 15:10. Valský, 21:05. Percy, 39:59. Vondrka Hosté: 05:46. Blomstrand, 42:58. Schleiss, 57:36. Kodýtek, 61:29. Zámorský Sestavy Domácí: Strmeň (Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Strnad, Vopelka, Doležal – Koláček, M. Toman, V. Tomeček. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Jiříček – Schleiss (C), Kodýtek, Holešinský – Malát, Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – Blomstrand, Bitten, Lang. Rozhodčí Šír, Jaroš – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5 592 diváků

SESTŘIH: České Budějovice - Plzeň 3:4p. Hostující obrat završil v prodloužení Zámorský

Domácí Boleslav ochromila Třinec v závěru

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 39. kole extraligy Třinec 1:0 a ukončili sérii jedenácti porážek ve vzájemných soubojích s Oceláři. O první výhře od dubna 2021 rozhodl v čase 58:46 švédský útočník Tim Söderlund, třetí čisté konto v sezoně udržel Filip Novotný.

Bruslařský klub se mohl dostat do vedení již po 30 sekundách hry, Söderlund ale Lantošiho přihrávku před odkrytou branku nezužitkoval. Domácí se i nadále tlačili do útoku, hned několikrát se jim podařilo využít přečíslení tři na dva, Kacetla v třinecké brance ale nepřekonali.

Hosté ustáli šance Stránského, Najmana i první mladoboleslavskou přesilovou hru a sami čekali na výraznější příležitost. Ta přišla při vyloučení Šmerhy, Novotný ale domácí podržel.

Blízko prvnímu gólu v zápase byl ve 26. minutě Lantoši, v přesilové hře ale trefil jen tyč. I nadále měl více práce Kacetl, nebezpečná byla zejména elitní mladoboleslavská přesilovka, brankář Ocelářů ale chytal spolehlivě.

Ve 36. minutě si poradil i se zakončením Söderlunda, když se dokázal včas přesunout a betonem pokrýt jeho střelu. Při následném Hudáčkově vyloučení Kacetlovi opět pomohla branková konstrukce, kterou i tentokráte trefil Lantoši.

Na začátku třetí třetiny se do slibné příležitosti dostal hostující Daňo, nestihl ale ideálně zakončit. Oba týmy následně nevyužily další přesilové hry a s blížícím se koncem základní hrací doby bylo jasné, že zápas zřejmě rozhodne jeden gól.

Hrdinou utkání se nakonec v 59. minutě stal Söderlund, který po samostatné akci prostřelil Kacetla. Třinec již vyrovnat nedokázal. Bruslařský klub tak i ve čtvrtém zápase pod vedením nového kouče Kalouse bodoval, poprvé ale vyhrál v 60 minutách.

Ohlasy trenérů

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Byl to vyrovnaný zápas až do konce a my jsme měli štěstí, že jsme dali gól. Podržel nás gólman, hráli jsme dobře odzadu a hráli jsme zodpovědný hokej, který teď hrát musíme. Jsme rádi za tři body.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Zápas se mi těžce hodnotí. Těžce se dostáváme do šancí a brankových příležitostí, bylo to v domácím zápase proti Olomouci i dnes. Moc šancí jsme neměli a resultuje z toho žádná vstřelená branka na našem kontě. Když nedáte gól, těžko můžete vyhrávat. Myslím si ale, že jsme podali zodpovědný, bojovný výkon. Až na jednu situaci, která nám v závěru nevyšla, proto nebereme body. Byl to vyrovnaný zápas, šťastnější jsou domácí.“

Góly Domácí: 58:46. Söderlund Hosté: Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Šmerha, O. Najman (A), Kel. Klíma – Lunter, Závora, Dvořáček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Havránek, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, M. Doudera, Roth, Mar. Adámek – Chmielewski, M. Roman, M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Svačina, Hrehorčák, Kurovský – Dravecký (A), Haas, Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Špůr, Šimánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3362 diváků

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 1:0. Bezgólový stav zlomil 74 sekund před koncem Söderlund

Stezka zazářil a vygumoval liberecké Tygry

Hokejisté Vítkovic zvítězili v závěrečném 39. kole třetí čtvrtiny extraligy nad Libercem 2:0. O jejich triumfu rozhodl přesně v polovině utkání v přesilové hře Juraj Mikuš, tři body zpečetil Marek Kalus. Vítkovice tak vyhrály i třetí vzájemný souboj v sezoně. Brankář Aleš Stezka si připsal páté čisté konto v sezoně.

Vítkovičtí zahájili sérii pěti domácích zápasů aktivněji, což jim v první třetině vyneslo několik náznaků šancí. Z Kotalovy příležitosti se dal vytěžit gól, ale jeho rána za Kváču neprošla.

Krátce po zahájení druhé třetiny už měl vyloženou možnost Marosz, který jel po Lakatošově přihrávce sám na Kváču, ale vůbec netrefil branku. Ostravanům tak do vedení pomohla až přesilovka; Najmanovo vyloučení potrestal Mikuš, jehož pokus od modré čáry pravděpodobně i díky teči libereckého hráče skončil v síti.

Až pak pořádně vystrčili růžky i hosté, kterým pomohla početní výhoda. V ní bylo před Stezkou horko, ale většina libereckých ran končila na obětavých blocích soupeře. Když už Vlachova rána prošla, Stezka byl připraven.

Hosté rozehráli třetí část zdaleka nejlépe a z jejich náporu mohl profitovat Birner, ale ve velké šanci se mu puk svezl po čepeli. Nejčistší možnost vyrovnat pak však nevyužil Rychlovský, kterého vychytal Stezka. A Liberci se to taky brzy vymstilo, protože Kalusův švih z otočky skončil za Kváčovými zády a domácí dvanáct minut před koncem odskočili o dva góly.

Druhá branka už otupila tlak Severočechů. Mueller mohl skórovat potřetí, Kváča byl ale proti. Nic zásadního už pak závěr utkání nepřinesl.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Od začátku jsme hráli aktivně, jezdily nám nohy, ale i tak to byl těžký a vyrovnaný zápas. Rozhodl asi první gól. My jsme si pomohli přesilovkou a ten gól jsme dali jako první. Klíčový moment pak byl ale taky v třetí třetině fantastický zákrok Stezky. Nám se pak podařilo dát druhý gól a tím už jsme si to pohlídali.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Domácí byli od začátku hodně aktivní, měli hodně střel, ale my se drželi i díky Kváčovi. Je škoda, že se nám z několika příležitostí nepovedlo dát kontaktní nebo vyrovnávací branku. Mohli jsme je trošku nahlodat. Domácí pak přidali druhý gól a už to bylo těžké. Musíme pogratulovat soupeři, my jsme bez vstřelené branky nemohli pomýšlet na body.“

Góly Domácí: 29:48. Mikuš, 47:39. Kotala Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Gewiese, Raskob, Mikuš, Grman, Prčík, J. Stehlík, Koch – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kotala, Dej, Kalus – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Štibingr – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 557 diváků

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 2:0. Hosté nenašli recept na bezchybného Stezku

Olomouc - Litvínov

Góly Domácí: 23:25. Nahodil Hosté: 01:43. Hlava, 08:54. Kudrna, 16:23. Hlava, 19:34. Zdráhal, 32:55. Zdráhal, 36:17. Hlava, 39:52. Abdul, 59:18. Abdul Sestavy Domácí: Lukáš (21. Konrád) – Ondrušek (C), Rašner, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa, Knotek (A), Bambula – Orsava, Nahodil (A), P. Musil – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Kusko, Strapáč, Olesz. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Freibergs, D. Zeman, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Fronk, L. Stehlík. Rozhodčí Obadal, Stano – Rampír, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc

SESTŘIH: Olomouc - Litvínov, 1:8. Verva dnes ukázala Kohoutům lekci z produktivity