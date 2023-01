1098! Jágr vyrovnal Gretzkyho světový rekord. A mohlo být i lépe…

V Karlových Varech viděli diváci historický počin. Jaromír Jágr gólem proti domácí Energii vyrovnal střelecké maximum Wayna Gretzkyho. Legendární The Great One byl do pátku osamocen v čele žebříčku světových kanonýrů, do nějž se počítají trefy v elitních světových a evropských soutěžích a za národní mužstvo. Nyní mají obě legendy účet srovnaný. Jágr i Gretzky = 1098 gólů. Pro kladenského veterána mohl být večer v západočeských lázních ještě sladší, po přesném zakončení ve 13. minutě měl na holi gól i ve druhém dějství, ale těsně minul odkrytou klec. Kladno v rámci 39. kola Tipsport extraligy padlo v důležitém utkání na ledě Energie 2:4

Není to oficiální statistika, k „dostání“ je prakticky jenom v Česku, ale i tak potěší. Ukazuje opět a znovu na Jágrovu jedinečnost v kombinaci s neuvěřitelnou výdrží. Když před mnoha roky prohlásil, že na ledě bude do padesátky, jeho hláška vyvolávala úsměvy. I potutelné. A máte to tady! Ačkoli téměř 51letý útočník zkraje sezony trpěl ztrátou výkonnosti a hlavně motivace k tréninku, což zmínil v rozhovoru pro iSport.cz, zkraje prosince se vinou nemoci, která proběhla kladenskou kabinou, vydal na led zalepit díry v sestavě. A do džín, svetru a bundy už se nevrátil.

Nebyl důvod, neboť Jágr se rychle zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu. Rázem se přestalo řešit jeho pomalejší bruslení, poněvadž do sebe velmi rychle napral potřebnou rychlost. „A v ruce to má pořád,“ chválil i věrný kumpán Tomáš Plekanec.

Před pár dny v Českých Budějovicích Rytíři padli těžce 2:6, ovšem Jágr výkonem exceloval, připravil řadu gólových šancí, sám mohl nejméně dvakrát skórovat. Proti byl Dominik Hrachovina. „Neskutečný, brutus! Jágr je brutální unikát, klobouk dolů před ním,“ smekal po utkání gólman Motoru. „Na jednu stranu je strašný, že je tady pořád s námi mladšími. Je to fakt šílený, že ho nikdo mladší nevyndá z jeho místa a že to stále může hrát. Na druhou stranu, když vidíte, co na ledě předvádí, to je bomba…“

Hrachovina to pověděl výstižně. A je jen otázkou času, kdy Jágr legendárního Kanaďan překoná. Třeba už v neděli v Pardubicích.

