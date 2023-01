Mandát zpátky po trestu za kokain: Dynamo je srdcovka, beru každou roli

Dva roky jsou pryč. Jan Mandát zase za Pardubice hraje extraligu. Trest, který vyfasoval za porušení antidopingových pravidel, pominul. Tehdy mu testy našly v těle kokain. Prošel cestu přes práci na pile a hokej v zámořské ECHL. Vedení Dynama mu malér a zatloukání odpustilo, dostal druhou šanci. Vrátil se do bitvy s Hradcem Králové. „Lepší zápas jsem si asi přát nemohl. Moc mi to tady chybělo, ve třetí třetině jsem se začal i na chvíli usmívat, když jsem slyšel chorály a jak deset tisíc lidí tleská,“ vyprávěl po výhře 4:1.

Začínal jste utkání s myšlenkou, že hlavně nesmíte zklamat?

„Nervozita samozřejmě byla. První zápas v extralize po dvou letech, v Pardubicích, doma, ještě proti Hradci... Ale prvním střídáním všechno spadlo. Hlavně mě těší, že jsme vyhráli. A jo, mám radost, že jsem zpátky.“

Nohy vám na konci zápasu jezdily, s kondicí problém evidentně nemáte. Jak vypadá váš dojem z obnovené premiéry v extralize?

„Kondičně dobrý, pomohlo mi, že jsem nastoupil v první lize za béčko. První zápase tam tedy ideální nebyl, skočil jsem do akce po šesti týdnech, evropský hokej je navíc jiný než americký. Ve druhém zápase jsem se cítil o hodně lépe a teď zase o něco posun. Dal bych si tak trojku, kdyby se měl oznámkovat. (usměje se) Nic jsem nepokazil, ani nepředvedl něco výborného.“

Vaše lajna s Adamem Musilem a Tomášem Vondráčkem by měla být asi hlavně protivná pro soupeře. Přijímáte, co se od vás čeká?

„Jasně, a mně tohle i vyhovuje. Dostane mě do hry, když nahodím puk a s tou mojí rychlostí jsem buď schopen si do rohu dojet první, nebo tam někoho srazit. Už jen, že uděláme třeba buly pro první lajnu je super, ta by tady měla být od toho, aby dávala góly. No ale proti Hradci i Vondrc (Vondráček) dal dva góly, je super, že se mu takhle daří.“

Prostoru byste měli asi dostat celkem dost, i když jste zařazení jako čtvrtá pracovní četa. Je to tak?

„Jo, jen s Hradcem to bylo ovlivněné tím, že když nehrajete tolik přesilovky a oslabení, máte času méně. Ale celou sezonu je to tady tak rozložené, že víc tam chodí třeba první lajna, což je v pořádku, ostatní mají ovšem taky dost času.“

Když jste kvůli průšvihu s dopingem v Pardubicích končil, patřil jste k lídrům týmu. Není problém skousnout, že začínáte v sestavě úplně jinde, nad vámi jsou Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka, Lukáš Radil a další?

„Jsem hodně rád, že tady je tolik výborných hráčů. Pořád se od nich mám co učit, je radost se na ně dívat, jak jsou silní na puku. Když je sleduju na tréninku? Náramný, taky se dívám, co bych měl ještě zlepšit, pořád je toho hodně. Možná jsem tady končil v jiné pozici, ale už při příchodu jsem říkal, že tady vezmu fakt každou roli. I kdyby mi řekli, že budu třináctý útočník, tak budu. Chci pro klub udělat co nejvíc, vrátit Pardubicím, co jim dlužím. Pořád to tak cítím.“

Fanoušci vás přijali dobře. Ale jste připravený, že až vyjedou Pardubice ven, nejspíš na jiných zimácích schytáte za kokain a doping bídu?

„Jsem na to připravený. Ale že bych kvůli tomu nespal? To asi ne. Vím, čím jsem si za poslední dva roky prošel, jak těžký to pro mě bylo. Udělal jsem chybu a totálně všechno pokazil. Dostat se zpátky nebylo vůbec jednoduchý, pro mě je odměna, že jsem zase tady a hraju za Dynamo. Pro mě je to srdcovka. No, a že na mě někdo zařve, tak zařve. S tím počítám.“

