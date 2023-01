Jiříček II. a možná ještě lepší. Chytá Gulašovy dělovky a poslouchá bráchu

Jeden takový důkaz padl v pátek na budějovickém ledě. Ty dvě vteřiny vám řekly prakticky vše. Čtení hry, důvtip, kuráž a přesnost v podání Adama Jiříčka stály za gólem Škodovky na 0:1.

To bylo tak… V obranné zóně v blízkosti hrazení mělo dojít ke střídání, David Kvasnička v tísni ještě nakrátko přihrál puk Jiříčkovi. Před ním les hokejek a někde v dáli eventuálně se nabízející Ludwig Blomstrand.

Co teď?

Málokdo by si troufl přes přehuštěné území poslat puk. Ale Jiříček si kotouč připravil a šel do toho. Kdyby vyhodil puk nazdařbůh do chumlu, nikdo mu ruce neutrhne, on se rozhodl konat. Puk milimetrově prošel, švédský útočník vyrazil do brejku, a ač bráněn zadákem Vráblíkem, střelu poslal do horního růžku branky. Vedení absolutně z ničeho. O to víc takové góly chutnají.

První kanadský bod Adama Jiříčka v extralize mimo plzeňský stadion a první asistence, která přinesla týmu body. Plzeň vyhrála na jihu 4:3 v prodloužení. „Odrazil se ke mně puk, viděl jsem, jak si tam (Blomstrand) najíždí, tak jsem mu to pozičně poslal a Ludva to zakončil,“ popisoval Jiříček důležitý moment. Jako by se nechumelilo.

České Budějovice - Plzeň: Blomstrand dostal prostor na levém křídle a zavěsil, 0:1 Video se připravuje ...

Nicméně Jiříčkovi parťáci moc dobře věděli, jaký balíček dovedností se za akcí skryl. „Jo, on to v sobě rozhodně má. Jde na něm vidět mraky talentu, dovolí si s pukem. Je mu šestnáct let, ale nikdy to od sebe neodhazuje, nehraje zbrkle, úplně v klídečku,“ ocenil kumpána lídr týmu a prvotřídní zadák Petr Zámorský.

Pro vytáhlého dorostence šlo o pátý duel mezi extraligovou elitou, okolnosti jeho nástupu mají mnozí v paměti. Stála za to. Před dvěma týdny v Třinci dostal neuvěřitelných 28 minut prostoru. V testu odolnosti obstál. Následně ve využití spadl na 10:07 (Vítkovice), 5:29 (Litvínov) a 7:51 (Ml. Boleslav). V Budějovicích se vyšplhal na 13 minut. A podobně jako v Třinci, zvládl to suše, suverénně. Což je další důležitý znak hráče jeho věku. Jeden z dalších přišel ve třetí třetině, kdy po hlavě skočil do dělovky Milana Gulaše z první. Což nebývá zdaleka samozřejmost. A jde o klíčovou věc, kterou se dobře zapíšete mezi mazáky v kabině. I díky téhle odvaze Jiříček pomohl vydřít dva body z manka 1:3.

A ve vyhecovaném závěru slavil. „Bylo to hodně vyhecované, do Budějovic je blízko, skoro jako derby. Líbilo se mi to, nasál jsem další zkušenosti,“ pochvaloval si.

Obránce reprezentační osmnáctky má celkem dost i těch mezinárodních, ale hrát a růst mezi chlapy je jiný level. „Spoluhráči mi pomáhají, snažím se mezi nimi chytit a myslím, že se mi to docela daří,“ zůstává skromný.

Na dálku jej zpoza oceánu bedlivě sleduje bratr David. Což je nadmíru užitečná služba. I směrem k případné zámořské budoucnosti. „Občas si zavoláme, když má brácha čas, dívá se i na náš zápas. A pak mi i poví něco k mému výkonu, řekne mi moje chyby. A poučuje mě,“ usmívá se Adam.

Sám se po utkáních probírá detaily své hry, probírá se jednotlivými střídáními. „Učím se i z toho,“ říká.

Když dojde řeč na jeho minutáž, upřímně přizná, že třinecká půlhodina byla na něj možná až moc, ale cítíte z něj, že někde kolem sedmnácti minut by určitě bral. „Když jsem vytíženější, je to lepší, mám to radši. Důležité je mít na extraligu sebevědomí, vím, co dokážu a snažím se to uplatnit na ledě,“ dodává Adam Jiříček.

Vsaďte se, že o něm ještě hodně uslyšíte.

Srovnání bratrů v extralize Adam Jiříček David Jiříček 16 let, 6 měsíců 1. start 16 let, 2 měsíce - 1. gól 6. zápas 2. zápas 1. asistence 5. zápas 5. zápas 2. asistence 16. zápas

