Jiříček o MS i kariéře: Chtěli jsme zlato. Za dobrý den mi v Plzni vynadali

Dlouho se to s ním potáhne: To je ten, co parádní pumelicí srovnal semifinále se Švédy! Hokejový obránce David Jiříček, megatalent už od dětství, potvrzuje očekávání. Na přelomu roku získal stříbro s dvacítkou, junioři dostali hokejovou zemi do varu. „Pořád bolí, že z toho nebylo zlato,“ říká bek, jenž už nakoukl do NHL. Loni v květnu vybojoval s áčkem i bronz v Tampere.