Sparta uhasila Boleslav. Kovář měl novou výstroj: Chtěl jsem se ukázat

Navlékli se do speciální reflexních hasičských dresů. Sparťané v prvním ze dvou utkání tradičního holdu porazili Mladou Boleslav 4:1. Po zápase se z kabiny linul vítězný pokřik následovaný vesnickou odrhovačkou „Co jste hasiči, co jste dělali“. Co dělali? Před sezonní rekordní návštěvou přesahující 15 tisíc fanoušků vyhráli. Zbrusu nový úbor vytasil taky brankář Jakub Kovář. Problém? Kdepak. „Jeden trénink a vletěl jsem do zápasu,“ smál se po dalším vítězství pražské mašiny.

Bruslaři vám zatápěli, pochytal jste spoustu šancí. Čekal jste, že se tolik zapotíte?

„Musím říct, že jo. Byl jsem na to připravený. S Bolkou jsme hráli v sezoně už počtvrté, všechno to byly jedny z nejtěžších zápasů vůbec. Nehraje se s ní lehce. Třikrát jsme ale zvládli vyhrát. Na druhou stranu je to ukázka toho, že i když se nám úplně nedaří, dokážeme utkání zvládnout. Připravili nám těžké prověrky, my jsme ale obstáli.“

Za poslední dva měsíce jste uhráli 50 z 57 možných bodů. Soupeři se musí bát už při nástupu do autobusu před cestou do Prahy.

„To je sice hezký, ale předtím jsme uhráli z dvaceti zápasů asi osmnáct bodů, takže to moc nechci hodnotit a slavit. Tahle negativní série se může kdykoli vrátit, o tomhle se vůbec bavit nechci. Strašně mě ale baví vyhrávat, rád bych samozřejmě slavil každý zápas.“

Z šatny jsme při oslavném pokřiku slyšeli, že je výhra cenná i proto, že kdykoli má Sparta speciální dresy a něco slaví, tak to pokazí.

(usměje se) „Já jsem sparťan pět měsíců, takže moc nevím, jak to tady kluci dřív měli. Ono to tak ale bývá. Když máte speciální akce, trochu se tím odvede pozornost od samotného zápasu. Hráči na poslední chvíli řeší dodané návleky a dresy. Koncentraci to sebere jinam. I v tomhle ohledu je super, že jsme to zvládli.“

Vy jste měl komplet novou speciální výstroj. Neřešil jste ji na poslední chvíli?

„To víte, že řešil. Zatrénoval jsem si v ní jednou a rovnou vletěl do zápasu. Stalo se mi to poprvé v životě. Málokterý gólman by to udělal. Ona ale vypadala tak skvěle, že jsem prostě musel. Věděl jsem, že přijde strašně moc lidí. Chtěl jsem se ukázat.“

Vy pověrčivý nejste?

„Dřív jsem býval, teď už ne. Občas si výstroj měním a přehazuju. Klidně si vezmu jeden beton bílý a druhý černý, ale s pověrčivostí to vůbec nesouvisí. Mám nové věci rád. Nejraději bych si dělal novou výzbroj každý týden, ale na to bych potřeboval sponzora.“ (směje se)

Jak se vám hasičské dresy líbí? Ještě vás v nich čeká jeden duel ve středu s Litvínovem.

„Líbí se mi moc! Kombinace barev sice není sparťanská, ale vypadá to moc dobře. Jsem z Písku, který je odjakživa žlutomodrý, takže i proto se mi to líbí. Mám tyhle barvy rád.“

Zpoza vaší branky se při soupeřově hře bez gólmana v závěru trefil Ondřej Mikliš. Zdálo se mi, že jste si původně chtěl pro puk dojet vy a třeba zkusit vystřelit. Mám pravdu?

„Máte, napadlo mě to. Chtěl jsem si tam dojet sám, ale asi bych nestřílel. Spíše bych to hodil jen někam do rohu. Z téhle situace by to nešlo, neměl bych čas se otočit a střílet. Ondra udělal to nejlepší, co šlo. Minutu do konce, vedli jsme o dva góly, tak to zkusil.“

Je to věc, kterou v tréninku zkoušíte?

„Vůbec. Já jsem pravák, měl bych mít správně lapačku ve druhé ruce, takže je to trochu komplikované. Je pravda, že na gól si pořád trochu myslím, ale nevěřím, že se mi to někdy povede.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:26. P. Kousal, 29:12. Sobotka, 48:50. M. Forman, 58:52. Mikliš Hosté: 28:22. Söderlund Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Konečný. Hosté: Novotný (Málek) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Šmerha, O. Najman (A), Kel. Klíma – Lunter, Závora, Dvořáček. Rozhodčí Kika, Jaroš – Zíka, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 147 diváků

