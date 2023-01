SESTŘIHY: Sparta válí dál, Dynamo vládne. Verva loupila v nájezdech

Kometa zabrala, ale stejně ve Varech padla

Západočechům se ideálně vydařil vstup do utkání. V 5. minutě nahrál Koblasa zpoza branky Beránkovi, který otevřel účet zápasu. O dvě minuty později byl vyloučený Zbořil a domácí první přesilovou hru využili. Čiliaka prostřelil Koblasa.

Kometa svou první střelu na Habala vyslala až v 10. minutě. O dvě minuty později ale hosté prohrávali již 0:3 a zasloužila se o to opět první karlovarská formace. Čiliak po střele Koblasy od modré čáry neudržel puk a u branky stojící Beránek již neměl problém navýšit skóre. Trenéři Komety si vzdali oddechový čas a do branky poslali Furcha.

Efekt to přineslo okamžitý, o 24 sekund později se do samostatnému úniku dostal Pospíšil a nekompromisním zakončením dostal hráče z moravské metropole do zápasu.

Solidně rozjeté utkání se pro Energii zkomplikovalo ve 14. minutě, kdy dostal Havlín putoval s pětiminutovým trestem předčasně do kabin. Energie ale dlouhé oslabení přestála bez inkasované branky.

I ve druhé třetiny byli aktivnější domácí.Ve 26. minutě se v oslabení dostal do brejku Beránek, ale trefil jen tyč. Za Kometu kontroval Holík, Habala ale nepřekonal. Ve 33. minutě Dufek tvrdě dohrál Jiskru a stejně jako Havlín dostal pětiminutový trest a zápas pro něj skončil.

Západočeši nesehráli dlouhou početní výhodu dobře, přesto se jim podařilo v jejím závěru skórovat. Devět sekund před koncem přesilovky se pohotovou dorážkou potřetí v zápase prosadil Beránek.

Domácí ale nedokázali zápas dovést v poklidu do vítězného konce, ve třetí třetině se z něj stalo drama. Kometa dokázala hned po 55 sekundách snížit, když se poprvé v extralize trefil obránce Fajmon. Ve 44. minutě zůstal před domácím gólmanem zcela osamocený Zaťovič a snížil na 3:4 z pohledu hostů.

Vyrovnat mohl o minutu později Kollár, ale jeho střela jen zazvonila o pravou tyč. V 54. minutě díky pěkné individuální akcí Redlicha a jeho přesné střele z mezikruží vedli Energetici opět o dvě branky.

Při vyloučení Pulpána se čtyři minuty před koncem základní hrací doby odhodlala Kometa poprvé k power play, kterou přesnou střelou do horního rohu využil Zaťovič. Druhá power play v 59. minutě již pro hosty úspěšná nebyla a domácí nakonec dotáhli zápas k tříbodovému zisku.

Ohlasy trenérů

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Věděli jsme jak náročné dva víkendové zápasy budou. Chtěli jsme co nejvíc bodovat, což se nám povedlo a jsme za to rádi. Měli jsme výborný vstup do utkání a získali jsme náskok. Ve druhé třetině jsme si vytvořili pár šancí, ale vstup do závěrečné dvacetiminutovky se nám nepodařil. Soupeř se nás dotlačil a byli jsme pod velkým tlakem. Tomáš Redlich nám pomohl gólem na 5:3 svou individuální akcí. Konečně jsme se trefili v přesilových hrách, které nám pomohly, což se v dřívějších zápasech nedělo a občas nás to i stálo zápas. Jsme rádi za kulisu, která dnes dorazila na zápas.“

Jaroslav Modrý (Brno): „Měli jsme špatný začátek. Říkali jsme si, že Karlovým Varům se v posledních dvou zápasech podařil vstup do zápasu a připravovali jsme se na to. Místo toho jsme neměli žádný pohyb, nechali jsme si vstřelit gól a udělali jsme dva fauly, protože se nám nehýbaly nohy. Postavili jsme se do těžké situace. Až ve třetí třetině začali víc bruslit, udrželi jsme se na puku. Důrazem jsme se dostali zpět do zápasu. Bylo to o jeden gól, ale pár minut před koncem jsme si nechali vstřelit další branku, která nám ublížila. Je to pořád stejná písnička. Na Spartě jsme odehráli výborné utkání, ve kterém jsme udělali pár chyb a stálo nás to utkání. Dnes jsme mysleli, že to půjde samo. Začátek byl ale hrozný a v tom se musíme zlepšit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:10. O. Beránek, 06:49. Koblasa, 11:07. O. Beránek, 37:35. O. Beránek, 53:09. Redlich Hosté: 11:42. Pospíšil, 40:55. Fajmon, 43:31. Zaťovič, 56:07. Zaťovič Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Huttula, Pulpán (A), Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kohout – Juusola, Hladonik, Koffer – Redlich, Jiskra, Kofroň. Hosté: Čiliak (12. Furch) – Kučeřík, Kundrátek (A), Ščotka, Fajmon, Ďaloga, Hrbas, Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Vincour (A), Süss, Dufek. Rozhodčí Veselý, Šindel – Komárek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3463 diváků

SESTŘIH: Karlovy Vary - Kometa Brno 5:4. Mizérie hostů pokračuje, hattrickem zazářil Beránek Video se připravuje ...

Liberec utíká Mountfieldu, ten prohrál počtvrté za sebou

Bílí Tygři z Liberce přehráli Hradec Králové 3:1 a v tabulce Mountfieldu, který padl počtvrté v řadě, utekli na sedmém místě už na sedm bodů. Domácí do utkání vlétli a již po 52 vteřinách šel do vedení. Krásnou souhru s Melanconem a Najmanem zakončil trefou do odkryté branky Flynn. Mountfield mohl odpovědět v početní výhodě, nesehrál ji ale příliš dobře.

V polovině první třetiny tak znovu udeřili Tygři, na rozdíl dvou branek zvyšoval bekhendovou střelou Ordoš. Domácí byli při chuti a další gól měl na hokejce Najman, v obrovské šanci ale těsně minul. Poté zahrozili také hosté, McCormackovu střelu ale Kváča vyrazil. Na druhé straně se do dobré šance dostal Birner, také Růžička ale dobře zasáhnul.

V závěru druhé třetiny se do dobré pozice dostal Nedomlel, Růžička jeho střelu i následnou dorážku výborně chytil. Nepřišel si na něj ani z ideální pozice mezi kruhy zakončující Balinskis.

Krátce po začátku třetí dvacetiminutovky už ale Růžička kapituloval potřetí. Najman zpoza branky našel zcela volného Frolíka, který střelou k tyči zvýšil na rozdíl tří branek. Hosté se ještě pokoušeli s vývojem zápasu něco udělat a když dvanáct minut před koncem třetí třetiny fauloval domácí Filippi, sáhl hradecký trenér Martinec ke hře bez brankáře.

Ani tento tah ale Mountfieldu branku nepřinesl. V závěru utkání to hosté znovu zkusili se šesti hráči v poli a Kváčovi překazil čisté konto Lev. Víc už ale hosté nestihli.

Ohlasy trenérů

Jiří Kudrna (Liberec): „Bylo to těžké utkání, navíc Hradec Králové je v tabulce hned za námi. Měli jsme výborný vstup do utkání, díky výbornému pohyby jsme se dostávali do šancí a povedlo se nám vstřelit dvě branky. Ve druhé třetině jsme ustáli pár těžkých střídání. Gól na začátku třetí třetiny nás nasměroval ke třem bodům a závěr zápasu jsme ubránili. Hráli jsme s velkou chutí a zaslouženě jsme zvítězili.“

Petr Svoboda (Hradec Králové): „První střídání určilo ráz celého zápasu. Špatně jsme si soupeře rozebrali, udělali jsme faul, Liberec nás přehrál a dal gól do prázdné branky. V první třetině jsme trochu spali, chyběl nám pohyb a byli jsme všude pozdě. Domácí zaslouženě vedli 2:0. Ve druhé třetině jsme nějaké šance měli, ale puk nás dnes neposlouchal. Za stavu 0:3 jsme brzy odvolali brankáře a hráli na risk, povedlo se nám nakonec dát v závěru alespoň jeden gól. Snad se od toho odrazíme do dalších utkání.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:52. Flynn, 09:18. Ordoš, 41:12. Frolík Hosté: 58:49. Lev Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Hosté: J. Růžička (Kiviaho) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, K. Lang – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Lev (A), Novák – Morong, Štohanzl, Pajer. Rozhodčí Hribik, Pilný – Kajínek, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 3:1. Hosté si nepohlídali úvod a prohráli počtvrté v řadě Video se připravuje ...

Litvínovský obrat a drama v nájezdech

Hokejisté Litvínova zdolali ve 40. kole extraligy ve Vítkovicích druhý tým tabulky 3:2 po nájezdech. Přestože Severočeši prohrávali 0:2, dvě minuty před koncem řádné doby z přesilovky zásluhou Jindřicha Abdula vyrovnali a ve třinácté sérii nájezdů rozhodl Michal Gut. Litvínov tak po Olomouci uspěl i v Ostravě a z víkendového dvojzápasu na Moravě veze domů dvě výhry.

Vítkovice se mohly těšit z dokonalého startu. Už v jedenácté sekundě hosté neuhlídali na brankovišti Krenželoka, který doklepl za Zajíčkova záda Lakatošovu přihrávku od zadního mantinelu.

I díky bleskové brance se domácí dostali do pohody a v první části měli jasně navrch. Ale šance Marosze či Raskoba zneškodnil Zajíček a Krieger před odkrytou brankou minul kotouč. Potrestat je mohl Hlava, ale v 17. minutě autor pátečního hattricku v Olomouci zblízka nedokázal protlačit puk za čáru. A tak v čase 19:36 z přesilovky zavěsil podruhé Bukarts a byl to už jeho dvacátý gól sezony.

Ještě pár sekund před koncem prvního dějství promarnil velkou možnost hostující Estephan, Sukel s Kudrnou v úvodu druhé třetiny nedotáhli přečíslení, v 23. minutě už však Jaks při hře pět na čtyři střelou od modré čáry snížil.

Začátek druhé části patřil Severočechům a v početní výhodě pět na tři mohl Zdráhal vyrovnat, jeho tečovaná rána ale cinkla jen o horní tyč. Vítkovicím mohl ulevit v 39. minutě Lakatoš, jenž vypíchl puk v oslabení, ale jeho klička a la Forsberg neměla úspěch.

Svižněji vypadající Severočeši tak mohli pokračovat ve své iniciativě i v závěru a v 58. minutě nakonec dokázali srovnat, když Abdul v přesilové hře propasíroval puk za Stezku a potrestal tím špatné vítkovické střídání.

V prodloužení gól nepadl a nájezdy se protáhly do třinácté série, v níž parádním bekhendovým zakončením rozhodl Gut.

Ohlasy trenérů

Radek Philipp (Vítkovice): „Dneska rozhodly speciální týmy. Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý, dali jsme rychlý gól. I celá první třetina byla z naší strany odehrána výborně. Měli jsme pohyb, šance, dali jsme dvě branky. Do druhé třetiny jsme ale vstoupili hodně lehkovážně. Začali jsme Litvínov pouštět do přečíslení a vrátili jsme ho do hry. Hosté využili dvě přesilovky, my jsme je neubránili, a v nájezdech byl šťastnější soupeř.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Nám se úvod utkání nepovedl. První střídání a hned inkasovaný gól. Tím byla velmi ovlivněna první třetina, my byli všude pozdě a soupeř jednoznačně lepší. Ve druhé a třetí třetině nám ale pomohly k návratu do utkání dvě přesilové hry. Dotáhli jsme to k samostatným nájezdům a dvou bodů si samozřejmě ceníme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:10. L. Krenželok, 19:35. Bukarts Hosté: 22:38. Jaks, 57:04. Abdul, . Gut Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Gewiese, Raskob, Mikuš, Grman, Prčík, J. Stehlík, Koch – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Kotala, Dej, Kalus – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Berka – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Danielčák, Gut, Hlava – Havelka, Fronk, L. Stehlík. Rozhodčí Šír, Obadal – Gebauer, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 196 diváků

SESTŘIH: Vítkovice - Litvínov 2:3sn. Obrat Vervy dokonal ve 13. sérii nájezdů Gut Video se připravuje ...

Sparta vzdala hold a má šestou výhru v řadě

Šestá výhra za sebou a největší návštěva sezony, Sparta mohla být po triumfu 4:1 nad Mladou Boleslaví nadmíru spokojená. Do O2 areny i díky 14. ročníku akce Sparta vzdává hold záchranářům, vojákům, policistům a hasičům zavítalo 15 147 diváků. Bruslařský klub v pátém utkání pod novým trenérem Jiří Kalousem poprvé nebodoval a podruhé prohrál.

Sparta se ujala vedení už po 26 sekundách hry. V přečíslení nabídl Tomášek puk před odkrytou branku Kousalovi, který otevřel skóre. Sudí Kika s Jarošem si u videa ověřili, že nešlo o úmyslné kopnutí bruslí. Nedávná posila Sparty právě z Mladé Boleslavi se tak prosadila hned v úvodu svého premiérového vystoupení proti bývalým spoluhráčům.

Odpovědět mohl po objetí branky kapitán Bruslařů Stránský, ale minul. Sparta se ubránila i při vyloučení Kempného. Při Bičevskisově trestu pomohla Novotnému po Kousalově střele horní tyč. Při Němečkově pobytu na trestné lavici zabránil Kovář ve vyrovnání při Najmanově šanci i dorážce Söderlunda.

Ve 24. minutě vystihl Miklišovu rozehrávku Lantoši, ale sám před Kovářem přestřelil. V čase 28:22 si vyměnil puk Söderlund s Lantošim a do švédský útočník střelou do odkryté branky vyrovnal. Za 50 sekund Sparta opět vedla. Z levého kruhu trefil protější horní roh Novotného branky Sobotka. Vyrovnat mohl ve 39. minutě opět po nabídce Lantošiho Söderlund, ale Kovář zasáhl. Na druhé straně nepřekonal Novotného Buchtele.

Ve 49. minutě při Závorově vyloučení pojistil náskok Sparty z dorážky po střele Kempného Forman. Další možnost domácí měl Safin. Při power play 68 sekund před koncem pečetil výsledek do prázdné branky Mikliš.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Sparta): „Byl to takový zápas, jaké jsme hráli v poslední době, kdy jsme v něm nebyli lepší. Byla tam nějaká snaha a podržel nás určitě skvělým výkonem gólman (Jakub Kovář). Musím říct, že minimálně čtyřicet minut byla Boleslav lepší. Měla víc ze hry, byla pohyblivější. Měli jsme co dělat, abychom jim to znepříjemnili. Měli jsme štěstí, že jsme dali na 2:1. Rozhodl asi gól na 3:1 při přesilovce. Štěstí se přiklonilo k nám, jinak byl zápas neskutečně vyrovnaný. My jsme byli o malinko horší. Diváci byli skvělí, každý zápas je kulisa neskutečná a hráčům to strašně pomáhá.“

Petr Haken (Mladá Boleslav): „Musím pogratulovat soupeři k vítězství, ale na druhou stanu musím pochválit naše mužstvo a naše hráče, protože jsme odehráli kvalitní utkání. Mrzí mě, že jsme dostali druhý gól tak rychle. Myslím si, že tam bychom možná trápili Spartu trošku víc. Nedá se nic dělat. Výkon určitě snesl z naší strany vysoké hodnocení, ale jsme bez bodu. Připravíme se na úterý (na domácí zápas s Olomoucí), kdy nás čeká úplně něco jiného.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:26. P. Kousal, 29:12. Sobotka, 48:50. M. Forman, 58:52. Mikliš Hosté: 28:22. Söderlund Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Konečný. Hosté: Novotný (Málek) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Šmerha, O. Najman (A), Kel. Klíma – Lunter, Závora, Dvořáček. Rozhodčí Kika, Jaroš – Zíka, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 147 diváků

SESTŘIH: Sparta Praha - Mladá Boleslav 4:1. Jízda pokračuje, největší návštěva Video se připravuje ...

Pardubice i počtvrté v sezoně porazily Kladno

Lídr z Pardubic i počtvrté v sezoně přehrál poslední Kladno, výhru 4:2 řídili dvougóloví Matej Paulovič a Lukáš Sedlák. V brance Dynama se poprvé v tomto ročníku objevil Milan Klouček, který jinak působí v prvoligovém „béčku“.

V polovině úvodní třetiny střílel Zohorna po nahrávce Mandáta, o chvílí později mířil Radil do tyčky kladenské branky. Rytíři nevyužili ani svou druhou početní výhodu, naopak domácí tým se v přesilovce už prosadil. V 17. minutě si Paulovič vyměnil puk s Čerešňákem a dělovkou z první překonal brankáře Bowa.

Pardubice pokračovaly v aktivitě a ve druhé třetině zvýšily svůj náskok. Ve 27. minutě se ujala povedená kombinace, kdy Hyka předal najíždějícímu Sedlákovi a ten pohotovou střelou skóroval. Stejný útočník se prosadil i o sedm minut později, kdy v přesilovce zblízka umístil přihrávku od Ciencialy.

Další šanci měl Mandát, ale Bow jeho střelu nakonec zkrotil. Na druhé straně pak následovaly nebezpečné momenty Kladna. Z otočky to zkoušel Jágr, ale Klouček puk chytil. Vzápětí se pardubický gólman vytáhl i proti zakončení Procházky.

Rytířům se povedlo skórovat až ve třetí třetině. Ve 42. minutě najel do útočného pásma Beran a střelou přes obránce překonal Kloučka poprvé. O pět minut později využili Středočeši přesilovku, když z kruhu střílel přesně Kubík.

Pardubický tým uklidnil Paulovič, který po přihrávce Vondráčka od mantinelu skóroval v tomto utkání podruhé. Hosté ještě rozehráli v 57. minutě přesilovku, výhodu ještě vylepšili odvoláním brankáře, ale stav 4:2 už se nezměnil.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Řekl bych, že první dvě třetiny jsme hráli velice slušně. Zápas jsme měli pod kontrolou, rozdíl mohl být vyšší než 3:0. Měli jsme ještě dost šancí, které jsme neproměnili, a potom dostali Kladno zbytečně do hry. Třetí třetina byla z naší strany taková lehkovážnější. Dostali jsme dva góly a pak se o výsledek chvíli i strachovali. Jinak jsme podali slušný výkon.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Do zápasu jsme vstoupili jako minule špatným střídáním, celkově jsme s první třetinou nebyli nespokojení. Až na tři vyloučené, domácí mají šikovné hráče a dali nám gól. Ve druhé třetině jsme prohráli hodně malých soubojů, ať už sílou nebo šikovností soupeře. Byly tam situace dva na jednoho, z toho daly Pardubice důležitý gól. V posledním dějství jsme chtěli hrát aktivně a dostávat puky hluboko. Vstřelili jsme dva góly, myslím, že tam bylo i břevno. Vyhrané, ale přesto prohrané vhazování nám to ke konci pokazilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:42. Paulovič, 26:21. L. Sedlák, 33:05. L. Sedlák, 51:17. Paulovič Hosté: 41:03. Beran, 46:02. Kubík Sestavy Domácí: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Hrádek, Chabada – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Mandát, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Rohlík, A. Musil, Vondráček. Hosté: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin, Ticháček, Slováček, Cibulskis, Babka, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Indrák, Filip – O. Bláha II, Pytlík, Beran – M. Procházka, Zikmund, Melka. Rozhodčí Stano, Vrba – Kis, Rampír Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10008 diváků

SESTŘIH: Pardubice - Kladno 4:2. Poslední Rytíři dokázali zápas zdramatizovat, lídra však o body neobrali Video se připravuje ...

V Olomouci létaly pěsti, Hanáci přeskočili Plzeň

Olomouc se po vítězství 3:2 nad Plzní posunula v tabulce na 5. místo před svého soupeře. Gólem a asistencí se na výhře domácích podílel útočník Lukáš Nahodil, premiérový gól v nejvyšší soutěži si připsal Lukáš Mareš. Rozhodčí v zápase udělili 100 trestných minut, hned šest hráčů dostalo vyšší tresty.

Plzeň si vytvořila velkou šanci hned při prvním střídání, kdy Zámorský našel hůl Suchého, který tečoval jeho pobídku do tyče. Poté úvod hry ovlivnila řada vyloučení, ze kterých nakonec vytěžila úvodní branku Olomouc.

V přesilové hře pěti proti třem otevřel skóre hry úspěšnou dorážkou nejproduktivnější hráč domácích Nahodil. Aktivnější Olomouc i díky několika přesilovým hrám vyslala na Pavlátovu branku během první třetiny celkem 18 pokusů, plzeňští hokejisté trefili Konrádovu branku pouze dvakrát a odcházeli do kabin za nepříznivého stavu 0:1.

Přesto hned na začátku druhé třetiny Západočeši srovnali, když Konráda po Mertlově přihrávce zblízka prostřelil Kvasnička. Krátce před polovinou zápasu se však Olomouc dostala znovu do vedení, přesně do pravého horního rohu zamířil z mezikruží obránce Mareš.

Vstup do třetí třetiny vyšel lépe Olomouci, která využila svou druhou přesilovou hru v zápase a dostala se do dvoubrankového vedení. Mezi úspěšné střelce se zapsal Knotek, který usměrnil za Pavlátova záda střelu Nahodila.

Snížit mohl po pěti minutách Kodýtek, jenže Konrád jeho pokus vytěsnil ramenem. Poté neuspěl v přesilové hře ani Mertl, jehož střela z první zamířila mimo tři tyče.

Gólovou radost si mohl užít až tři a půl minuty před koncem zápasu Pour, který tvrdou střelou z mezikruží prostřelil Konráda. Využil tak power play, ke které se Plzeň odhodlala více než čtyři minuty před koncem zápasu. Další branku už ale hosté nepřidali, z Olomouce tak odjeli bez bodu a nenavázali na předešlé tři extraligové výhry.

Ohlasy trenérů

Boris Žabka (Olomouc): „Po posledním prohraném zápase jsme se chtěli zaměřit hlavně na úvod zápasu. Chtěli jsme to vrátit divákům a jednoznačně dnes vyhrát. První třetina měla v určitých momentech parametry play off, bylo tam hodně soubojů i bitka. Připraveností na to, tvrdostí, bojovností a odolností v soubojích jsme si gól zasloužili a přiklonilo se k nám i štěstí. Dali jsme dva góly v přesilových hrách, což rozhodlo. V závěru se nám to sice zkomplikovalo inkasovaným gólem, ale bojovným výkonem, podpořeným výborným výkonem gólmana jsme výhru udrželi.“

Petr Kořínek (trenér Plzně): „Těžko se mi to dnes hodnotí. Nabádáme kluky, abychom hráli do těla, ať už hrajeme doma nebo venku. V první třetině jsme hráli hodně oslabení, skoro šest minut a dvakrát ve třech, a dostali jsme z toho jednu branku. Věděli jsme ale, že je zápas stále otevřený. Podařilo se nám pak sice vyrovnat, ale bohužel jsme znovu v oslabení inkasovali. My jsme naopak v přesilové hře branku nevstřelili. Rozhodují speciální týmy a Olomouc nám dnes dala v přesilové hře dva góly. Na konci už je to pak těžké dohánět. Podařilo se nám sice ještě vstřelit druhou branku, ale soupeř už to pak zavřel a vyrovnat se nám nepodařilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:38. Knotek, 29:41. Mareš, 40:31. Knotek Hosté: 22:12. Kvasnička, 56:32. Pour Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Švrček, Rutar – J. Káňa, Strapáč, Orsava – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Knotek, Bambula – Kunc, Kusko, Olesz. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Kvasnička, Jiříček – Hrabík, Suchý, Pour – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Holešinský – Bitten, Malát, M. Lang. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Hlavatý, Leder Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4019 diváků

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 3:2. Mora po výbuchu vyhrála, rozhodl Knotek Video se připravuje ...

Motor udolal Třinec, obří šance v závěru

České Budějovice porazily Třinec 3:2 a uspěli tak i ve čtvrtém vzájemném zápase s Oceláři v sezoně. Motor se zároveň v tabulce posunul na 12. místo před Brno. Úřadující mistr prohrál potřetí za sebou, nepomohly mu ani dvě branky Andreje Nestrašila.

V úvodních minutách se vyznamenal budějovický gólman Hrachovina, jenž ukryl do lapačky jedovatou střelu Nestrašila a zlikvidoval sólo Hrehorčáka. Vzápětí byl vyloučený Percy a v přesilovce otevřel skóre Nestrašil bekhendovou střelou pod horní spojovací tyčku.

Vyrovnání brzy zařídil veterán Pech, jenž uspěl také bekhendovou trefou umístěnou tentokrát po ledě pod chrániči Kacetla. Hosté následně překonali Hrachovinu podruhé, ale rozhodčí neuznal gól pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Při trestu třineckého Daňa se ocitl sám před brankou Pech, nedokázal však zakončit. Ve druhé přesilovce Ocelářů zahrozil Chmielewski.

Na začátku druhé části Jihočeši vzorně ubránili oslabení. Potom se hrál oboustranně nepřesný hokej až do poloviny základní hrací doby, kdy z brejkové situace opakovanou střelou otočil skóre Gulaš. Domácí ožili a třinecký brankář Kacetl měl plné ruce práce s nápřahem Vráblíka od modré čáry i nebezpečným pokusem Doležala z otočky.

Ve 37. minutě vyrobil hrubku Hudáček, který od zadního mantinelu poslal kotouč před vlastní branku a nikým nehlídaný Valský zblízka přidal laciný třetí gól. Snížit se pokusil Daňo u pravé tyčky, mnohem zajímavější příležitost si však vytvořili Vondrka se Štencelem, kteří jeli dva na jednoho, nebo Bindulis ranou z dálky.

Zbytečnou pasivitu Budějovic v závěru potrestal přesnou trefou zdálky Nestrašil a nastalo drama. Minutu a půl před sirénou sáhli hosté k power play, sevřeli domácí v pásmu, ale Hudáček zblízka trefil jen tyčku odkryté branky.

Ohlasy trenérů

Jiří Novotný (České Budějovice): „Znovu jsme měli špatný vstup do utkání. Třinec měl lepší pohyb, my jsme začali hrát až v 10. minutě. Ve druhé třetině už jsme hráli, co jsme chtěli, šly nám nohy. Kluky musím pochválit za hru v oslabení hlavně ve třetí třetině, byla tam velká obětavost. Musíme se ale ještě hodně učit, jak dotáhnout zápasy s rozdílem jednoho gólu. V každém případě jsme rádi za tři body proti silnému soupeři.“

Vladimír Országh (Třinec): „První třetina byla z naší strany celkem slušná. Ve druhé jsme udělali velké množství chyb. Ve třetí nám nevyšly dvě přesilovky. Trochu nás povzbudil kontaktní gól, ale v power play jsme netrefili prázdnou branku.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:05. Pech, 30:53. Gulaš, 36:02. Valský Hosté: 06:56. Nestrašil, 55:25. Nestrašil Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel (A), Percy, Šenkeřík, Bindulis, Hovorka, Kachyňa – Gulaš (C), Pech (A), Vondrka – Valský, Hanzl, Dzierkals – Doležal, Vopelka, Strnad – V. Tomeček, M. Toman, Koláček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Havránek, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, M. Doudera, Roth, Mar. Adámek – Nestrašil, M. Roman, M. Růžička (C) – Daňo, Hudáček, Hrňa – Chmielewski, Hrehorčák, Kurovský – Svačina, Haas, Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Brejcha, Malý Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 4 844 diváků

SESTŘIH: České Budějovice - Třinec 3:2. Motor zdolal mistra. V závěru odmítl vyrovnání Hudáček Video se připravuje ...